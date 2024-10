Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Río Gallegos se encuentra en alerta por la desaparición de un joven de 19 años. La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta de Policía, quien inició una investigación para dar con el paradero de Elías Jonathan Martínez. El joven se encuentra desaparecido desde el la madrugada del lunes.

Según el informe policial al que tuvo acceso La Opinión Austral, la tía del joven denunció su desaparición al constatar que su sobrino se había retirado del domicilio familiar ubicado en el barrio Madre a la Lucha sin dejar rastro de sus pertenencias. Según informó la familia, el joven tiene una discapacidad que lo hace vulnerable y no sabe cómo regresar a su hogar.

“Se sigue buscando a Elías. Todavía no aparece. Por favor, gente, pido que compartan si alguien lo ve por favor reténgalo y comuníquese a cualquiera de estos números 2966327374 – 2966524316 – 2966580908. Ya son varios días que no aparece, el no sabe como volver a casa porque tiene una discapacidad. Tiene 19 años pero es como un niño de doce años, él salió con una camperita celeste/verde y zapatillitas celestes. Por favor compartan, te estamos esperando y buscando todos los días”, escribió en redes sociales su prima, Soledad Martínez.

Desde el círculo íntimo del joven indicaron que, en la mañana del viernes, algunas personas lo vieron deambulando por la calle 13 en el barrio San Benito, tras el aviso a la policía, los agentes llegaron pero no encontraron a nadie que reuniera esas características.