Dos hombres de entre 1,80 y 1,86 metros de altura, vestidos con ropa liviana de color negro, con zapatillas deportivas, son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad de Santa Cruz, tras haberse apoderado de un cuantioso botín en la madrugada de este sábado.

Entre Navidad y Año Nuevo, los delincuentes ingresaron a una minera, maniataron a trabajadores y se llevaron una caja que contenía muestras de oro para luego desaparecer en la oscuridad de la estepa patagónica; su paradero es desconocido.

En la madrugada del sábado, cerca de las 2 horas, un violento asalto se produjo en la mina Don Nicolás, al norte de la provincia, cerca de la ruta 3. Dos individuos armados ingresaron a las instalaciones, donde redujeron al personal que se encontraba trabajando en el turno noche y se llevaron una cantidad indeterminada de onzas de oro del laboratorio.

Los delincuentes maniataron a un técnico del laboratorio, quien se encontraba realizando tareas nocturnas, y le exigieron información sobre la bóveda de seguridad. Además, tres mecánicos de la empresa Windland, que realizaban tareas de mantenimiento, también fueron inmovilizados por los atacantes.

Este diario tuvo acceso exclusivo a una cámara de seguridad que registra el momento preciso del robo. El metraje que tiene exactamente un minuto de duración da cuenta del trabajo meticuloso de los delincuentes. La cámara enfoca el ingreso al laboratorio. Son las 2:30:08. Allí, del lado derecho, se ve a los malvivientes buscando algo. En una silla, está un empleado tratando de “cooperar”, posiblemente por el miedo.

2:30:43. Los delincuentes salen con la caja que contenía las muestras de oro. Primero lo hace el que lleva el material precioso. Con los pasamontañas colocados y guantes de látex, él mira a ambos lados para encabezar la huida. Detrás, el segundo ladrón, quien mira al interior del laboratorio por última vez antes de seguir a su compañero mientras señala erráticamente diferentes puntos. 2:30:54 desaparecen de la escena, mientras, el empleado, aún aterrorizado, quedó inmóvil.

La presidenta de Minera Don Nicolás, Verónica Nohara, confirmó a La Opinión Austral que no hubo heridos durante el ataque y destacó que los trabajadores involucrados se encuentran en buen estado: “Por suerte nadie resultó herido y no lograron sustraer nada significativo”, afirmó. Sin embargo, las investigaciones confirmaron el robo de una cantidad aún no especificada de onzas de oro.

Similar fue la única declaración por parte de Asociación Obrera Minera Argentina que, en un breve comunicado, indicó: “Queremos llevar tranquilidad a los familiares y seres queridos de los trabajadores de Minera Don Nicolás. Informamos que todo el personal se encuentra en buen estado y fuera de peligro tras los lamentables hechos ocurridos recientemente”.

Ubicación y sospechas

La Mina Don Nicolás está ubicada al norte de San Julián, en la zona de la estancia El Cóndor. En 2017 comenzó la etapa de producción y realizó su primera exportación de Doré (oro en bruto sin refinar). En 2013, los estudios calcularon que se podrían extraer 50.000 onzas de oro al año.

El hecho de que los asaltantes fueran directamente al lugar donde estaba el material más valioso levantó sospechas entre los investigadores. “Alguien abrió la boca“, señaló una fuente cercana a la investigación. Estas declaraciones apuntan a la posibilidad de una filtración de información interna, lo que ha llevado a los investigadores a analizar los movimientos del equipo de seguridad y a su responsable, algo habitual, de todas formas, en este tipo de casos.

En el caso interviene el Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Deseado, bajo la autoridad de la Claudia Romero, quien está a cargo de la Secretaría del Juzgado y reemplaza, por el momento, a Stella Marys Inayado, de licencia. “Aún no tengo información relevante del caso“, afirmó Romero en comunicación con este medio.

En respuesta al robo, la Policía inició un intenso operativo de búsqueda. Efectivos de la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia localizaron una camioneta abandonada en el sector conocido como Bajo Río Deseado, cerca de la Ruta Nacional 3. Según pudo saber este diario, en el rodado no había nadie y se realizaron las pericias de rigor en busca de alguna evidencia que ayudara a identificar a, al menos, alguno de los delincuentes.