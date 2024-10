Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un asesinato conmocionó a Río Gallegos este sábado. Un hombre le había quitado la vida a su amigo y luego intentó suicidarse, tras confesar el hecho a su expareja.

El protagonista de esta historia se llama Fernando Muñoz, un hombre de 35 años que quedó alojado en la Comisaría Segunda tras haber sido señalado e incluso haber confesado haber asesinado a quien era su amigo, un trabajador de maestranza del Hospital Regional llamado Óscar Javier Lancucheo.

“Gorda, me mandé una c… Me voy a matar” fue lo que Muñoz le dijo a su ex, una mujer identificada como Y. Vásquez cerca de las diez de la mañana, tras haberse presentado en su vivienda. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que el homicida le confesó el crimen a Vásquez, dio los detalles de dónde estaba el cuerpo de Lancucheo y luego escapó en dirección a la costanera de nuestra ciudad capital.

Según pudo saber este diario, todo ocurrió cerca de las diez de la mañana. El sol ya brillaba y algunas ráfagas de viento se habían apoderado de Río Gallegos. Vásquez no sabía qué hacer, entonces recurrió a las autoridades. Llamó a la Policía y dio algunos detalles sobre la confesión de Muñoz además de la intención de él de querer quitarse la vida.

El frente de la vivienda donde ocurrió el horror. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

En este punto es en el que las autoridades repartieron las tareas. El personal del Comando de Patrullas había sido el primero en tener la versión de Vásquez. Con perspicacia se trasladaron a realizar rastrillajes en la zona de la costanera.

Por otro lado, otra comisión de la Policía se trasladó a la casa donde estaba el cuerpo de Lancucheo en la calle Jofré de Loaiza al 700, apenas a unas pocas cuadras de la sede de la Regional Zona Sur y a metros de la Laguna María la Gorda.

Se trataba de una casa color salmón emplazada en la esquina con el pasaje Mouesca. Allí llegaron los agentes y dieron cuenta de la presencia del cuerpo de Lancucheo rodeado de un charco de sangre. No trascendió en que habitación de la morada estaba.

Lo cierto es que la confesión de Muñoz cuadraba. Lancucheo presentaba lesiones visibles compatibles a, por lo menos, una puñalada, indicaron a prima facie efectivos que estuvieron en la escena del crimen.

El paradero del asesino era un misterio, pero los agentes del Comando de Patrullas estaban cerca. Con el dato de la posibilidad de que se quisiera quitar la vida, direccionaron los rastrillajes a la zona de la costanera y, en cuestión de minutos, lo encontraron.

Según pudo saber este diario, como dato curioso, Muñoz fue encontrado cerca de un local gastronómico comiendo un sándwich. “Disculpe, señor. ¿Usted es Fernando Muñoz? se lo acusa de un grave delito, nos va a tener que acompañar” fue lo que dijeron los agentes al homicida.

El móvil de Criminalística afuera de la morada. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

En ningún momento Muñoz se resistió al arresto. Fuentes consultadas indicaron que en todo momento se mostró accesible y dispuesto a seguir con el requerimiento de los policías que lo trasladaron a la Comisaría Segunda a la espera de nuevas directivas.

Una vez conocido el hecho, la ciudad se conmocionó. Un móvil de exteriores de LU12 AM680 se trasladó al lugar donde habían encontrado el cuerpo del trabajador del Hospital Regional. En una transmisión en vivo que se encuentra disponible en laopinionaustral.com.ar y las redes sociales de la Decana de la Patagonia, se puede ver como fue el trabajo del Gabinete de Criminalística junto a sus pares de la Seccional Segunda.

Alrededor de la una de la tarde, el cuerpo de Lancucheo fue llevado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Por otro lado, comenzaron las averiguaciones para determinar como fueron los momentos previos al hecho que terminó con la vida de la víctima. Todo hace pensar que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y se habrían “desconocido” tras haber tenido algunas diferencias.

Lo cierto es que, también, se espera que Muñoz sea trasladado a la sede del Juzgado de Instrucción de turno este mes para que ratifique o no la confesión que le había dado a su expareja, recordando que esa versión no tiene validez