El primer crimen del año por comprar en una e-commerce y 6 recomendaciones para evitar ser estafados

(Por Hernán Chiesa) Pablo Adrián Correa fue asesinado en Wilde en una emboscada luego de haber sido engañado con la compra de una moto por Marketplace y se convirtió en la primera víctima del 2024 de un delito que se multiplica, por lo que expertos en cibercrimen y la propia plataforma de comercio virtual dieron a conocer recomendaciones para evitar caer en publicaciones falsas, entre ellas observar el perfil del vendedor, buscar un lugar de entrega en un espacio concurrido y desconfiar de las ofertas demasiado atractivas.

Correa tenía 55 años cuando concurrió junto a su hijo el 2 de enero último a las calles Martín Fierro y Sevilla, de esa localidad del partido de Avellaneda, en el sur del conurbano, para comprar una moto que había visto en una publicación de Marketplace y pactó con el supuesto vendedor el pago de 3.000 dólares en efectivo.

Sin embargo, cuando llegó al lugar, fue emboscado por tres delincuentes que le robaron el dinero y lo balearon en el tórax y en la pierna derecha, y murió horas más tarde en el Hospital Mi Pueblo, de Lanús, según establecieron las fuentes policiales y el propio fiscal del caso, Elbio Laborde, que tiene a su cargo la investigación del "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en ocasión de robo".

Pero su caso, por el que ayer fueron detenidos dos sospechosos, fue uno más en la larga lista de personas estafadas y muchas de ellas víctimas de episodios de violencia y hasta de muerte, que tiene como punto en común la plataforma Marketplace.

Por eso, desde la Policía Federal Argentina (PFA) recomiendan como primera medida desconfiar de las ofertas demasiado atractivas, con un precio por debajo del promedio del mercado, e investigar el comercio o a la persona que está ofreciendo el producto, como así también leer las reseñas y verificar la reputación del vendedor.

"Es clave constatar la autenticidad del perfil del usuario. Esto es, realizando una evaluación exhaustiva de la reputación del vendedor, examinando las calificaciones y comentarios proporcionados por otros usuarios de la plataforma. Además, corroborando sus imágenes fotográficas, fechas desde que se unió a Facebook hasta la actualidad y productos que ofrece", explicó a Télam un investigador dedicado al ciberdelito de esa fuerza de seguridad.

En el mismo sentido, un detective de la Policía de la Ciudad que participa de las principales investigaciones de casos de estafas virtuales apuntó a la informalidad de Marketplace en relación a otras plataformas de e-commerce.

"Facebook es una red social y se creó con ese fin, al que con el tiempo se le sumó ese espacio comercial que es Marketplace y que funciona dentro de Facebook. Es decir, no cuenta con los parámetros de seguridad que sí tienen otras plataformas dedicadas específicamente a la compra venta", dijo a Télam.

El mismo investigador explicó que una de las recomendaciones claves para situaciones delictivas es pactar un encuentro con el supuesto comprador en un lugar concurrido, "como por ejemplo frente a una sucursal bancaria que siempre tiene cámaras de seguridad, una estación de servicio, en cercanías de una comisaría o en el estacionamiento de un centro comercial".

También la empresa Meta, corporación internacional propietaria de la red social Facebook (también de Instagram y WhatsApp) y en la que funciona Marketplace, dio crédito a las sugerencias de los expertos y agregó una serie de medidas que ya se implementaron para agregar seguridad a las transacciones.

La seis recomendaciones claves de Meta -a las que tuvo acceso Télam- son:

– Comprueba bien las ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas. Los estafadores podrían poner artículos a precios muy bajos para atraer y engañar a compradores.

– No envíes depósitos para artículos de gran valor (por ejemplo, para departamentos, coches, motos, sin confirmar primero que son auténticos. Siempre que sea posible, intenta confirmar la existencia y la propiedad (por ejemplo, la documentación de un coche) de los artículos en persona o mediante un chat de vídeo antes de enviar los pagos.

– Al comprar en persona, antes de completar la transacción, asegúrate de examinar los artículos detenidamente para comprobar si los artículos son auténticos, si están en el estado en el que se ofrece o si funcionan como es de esperar.

– Establece y comparte un plan de reunión: este plan incluye la ubicación, la hora y la fecha en la que te encontrarás con el vendedor, y se puede compartir con tus amigos o familiares para hacerles saber hacia dónde vas.

– Preferencias de reunión: al publicar un objeto a la venta en Marketplace, los vendedores pueden aclarar al comprador cómo prefieren concretar la venta. Además de la opción de un encuentro en persona, también se puede proponer realizar el retiro/entrega en la puerta, para minimizar las interacciones en persona.

– Perfil de la persona: Obtén más información sobre la persona a la que le estás comprando o vendiendo. Puedes tocar el perfil de una persona en la página del anuncio del producto para ver amigos en común y su actividad en Marketplace.

Pero por otra parte, desde hace un año, Meta comenzó a utilizar alertas de seguridad en Marketplace con recomendaciones de seguridad para reuniones fuera de la plataforma que están a disposición en las publicaciones de venta de vehículos, alquiler de propiedades, productos de electrónica y venta de viviendas, y aconseja reportar la publicación o la persona que ofrece un producto que presenta algún indicio de actividad sospechosa.

Días atrás se conoció un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) que reveló que entre abril del 2022 y marzo del 2023 fueron reportados más de 35.000 ciberdelitos (un 38% más de casos en comparación a los 12 meses previos, y catalogó la situación actual como "preocupante" ya que evidencia una "consolidación" de este tipo de hechos tras la pandemia.

Las autoridades judiciales y policiales coincidieron en que el crecimiento de hechos delictivos vinculados a Marketplace fue exponencial y lamentaron la falta de prevención de los usuarios.

"Todavía existen usuarios que no tienen en sus redes sociales la doble validación. Eso, hoy en día, resulta clave para poder evitar situaciones de estafas. Los hechos de violencia, de robo y en las que resultan personas fallecidas tienen más relación a la falta de prevención, y por eso es necesario difundir estas recomendaciones", finalizó el investigador de la Policía de la Ciudad. (Télam)