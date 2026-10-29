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Este jueves 29 de octubre, los equipos de búsqueda y rescate encontraron los cuerpos de José y Leo, los dos hermanos de 10 y 12 años que habían desaparecido el domingo tras ser arrastrados por la corriente del río Gallegos, en la zona de Palermo Aike.

Tras varios días de intenso operativo, las autoridades brindaron una conferencia de prensa este jueves a las 12:15, a orillas del río Gallegos, donde se centralizaron las tareas de coordinación. Participaron el jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero; el jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen; el ministro de Seguridad, Pedro Pródomos; la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo; el jefe del Departamento de Grupos Especiales, Pablo Aguirre; y el jefe de la División Criminalística, Juan Carlos Contreras. En un clima de profunda conmoción, destacaron el trabajo de los organismos que participaron de la búsqueda de los dos hermanos.

El jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero, explicó que el resultado fue producto de un trabajo coordinado entre los equipos intervinientes. “Fue un trabajo de coordinación, equipo interdisciplinario. Entre las 8 y las 10 se logró encontrar el cuerpo de los dos menores, de José y Leo. El primero fue encontrado a un kilómetro del punto cero y el otro a ocho kilómetros, en cercanías del puente de Guer Aike”, detalló.

En ese sentido, reconoció que el desenlace no fue el esperado por quienes participaron del operativo. “El objetivo era encontrarlos, lamentablemente no fue lo que uno hubiera querido, que era encontrarlos con vida”, expresó.

Y agregó: “Hoy hemos llegado a lo que estábamos buscando, que los papás puedan despedirse de sus niños”.

El trabajo de los equipos de búsqueda y rescate

Durante la conferencia, la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, agradeció la labor de los organismos y del personal que intervino desde el inicio del operativo.

Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil, agradeció a los organismos, fuerzas de seguridad y personal que participaron del operativo y colaboraron con la asistencia a la familia. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINION AUSTRAL

Entre los equipos y áreas que participaron mencionó a la Policía, los paramédicos, Bomberos, los buzos, la Dirección de Investigaciones (DDI), Criminalística, Desarrollo Social, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Infantería, Operaciones, el hospital, el personal de cocina, Protección Civil y Vialidad, además de los civiles que colaboraron con la logística.

Gordillo también destacó la asistencia brindada a la familia y el acompañamiento a los trabajadores que permanecieron abocados a las tareas durante varios días.

“Sé que es duro para todos los que estamos trabajando en este momento, pero el objetivo es que los padres puedan darle descanso a sus hijos”, manifestó.

Cómo se produjo el hallazgo de los hermanos

Pablo Aguirre, jefe del Departamento de Grupos Especiales, explicó que la información reunida durante la jornada anterior permitió delimitar un sector prioritario de búsqueda, a partir de la identificación del denominado punto cero.

Según indicó, los equipos concentraron parte de sus esfuerzos en posibles enganches en el fondo del río y realizaron trabajos subacuáticos para remover elementos que podían estar reteniendo los cuerpos.

Pablo Aguirre, jefe del Departamento de Grupos Especiales, explicó cómo se desarrollaron las tareas de búsqueda subacuática. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINION AUSTRAL

“Evidentemente, la información recabada ayer y marcar el punto cero hizo énfasis en esa zona. Se trabajó sobre posibles enganches en el fondo submarino y, al hacer eso, se pudieron liberar los menores, en el transcurso de ese arduo trabajo subacuático”, explicó.

El jefe policial también señaló que se realizaron tareas desde los márgenes del río para reforzar los trabajos en esos sectores. En su explicación, hizo referencia a las variaciones de la corriente y a cómo estas pudieron incidir en el desplazamiento de los cuerpos tras las tareas de remoción.

Aguirre destacó especialmente el compromiso del personal de su departamento, que trabajó durante extensas jornadas y continuó con las tareas mientras las condiciones operativas lo permitieron.

“Quiero resaltar el equipo de trabajo del Departamento de Grupos Especiales. Empezamos a trabajar desde el momento uno. Nos quedamos hasta que los equipos de respiración se quedaban sin aire. Quiero resaltar el excelente recurso humano, quedó demostrado que está a la altura de las circunstancias, y quiero reconocer a cada uno de los efectivos que me dependen”, sostuvo.

Visiblemente emocionado, puso el foco en el impacto humano de la búsqueda y en la situación de la familia.

Aguirre se quebró durante la conferencia al pensar en los padres de José y Leo: “Trabajamos como si fueran nuestros hijos”, aseguró. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINION AUSTRAL

“Nuestra misión era que sus padres puedan despedir a sus hijos. Yo tengo dos hijos y no me gustaría estar en su lugar. Nosotros trabajamos como si fueran nuestros hijos y la idea era terminar. Todo el equipo está muy cansado, pero no importa”, expresó.

En la misma línea, remarcó la importancia de la organización del operativo: “Acá es donde se coordinaron todas las tareas. Esto es planificación y coordinación, y llegamos a buen puerto para que sus padres puedan despedir a sus hijos”.

El reconocimiento al personal y el pedido de descanso en paz

Luego tomó la palabra el Comisario mayor Luis Alberto Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, reconoció el desgaste físico y emocional que atravesaron los equipos durante los días de búsqueda.

“Es difícil para todos nosotros, necesitamos descansar y nos turnamos para descansar. Queríamos llevar tranquilidad a la familia y a la población de que no dejamos de trabajar. Agradecer el recurso humano, que sin eso no se hubiera logrado nada”, manifestó.

También expresó un pedido en memoria de los dos hermanos: “Quiero pedir por el alma de esos chicos, que puedan descansar en paz. Creo que desde nuestro trabajo pudimos ayudar en algo a eso”.

Luis Alberto Poblete, comisario mayor y jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, pidió pidió por el descanso en paz de José y Leo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINION AUSTRAL

Por su parte, Juan Carlos Contrera, Jefe de la División Criminalística, señaló el trabajo preventivo se desarrolló desde el domingo y que, tras el hallazgo de los cuerpos, se debe avanzar con las diligencias judiciales correspondientes.

“Se tuvo que hacer un abordaje completo e integral. Al encontrar los cuerpos, solo queda que desde el cuerpo médico forense del Poder Judicial se realice la diligencia de autopsia y se determinen las causales de fallecimiento de los menores”, explicaron.

Juan Carlos Contrera, Jefe de la División Criminalística. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINION AUSTRAL

Asimismo, agradecieron al personal que participó del operativo y que trabajó de manera ininterrumpida, con una intervención interdisciplinaria que involucró a distintas áreas y fuerzas.

Pedro Luxen acompañó a la familia durante la búsqueda

El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, brindó detalles sobre el operativo aéreo que permitió localizar uno de los cuerpos. Explicó que, a partir de las recomendaciones del equipo técnico y teniendo en cuenta la temperatura del agua y los estudios realizados durante la búsqueda, se solicitó apoyo aéreo. La provincia gestionó un avión el miércoles y un helicóptero para este jueves.

“En el primer vuelo con la familia, con el padre, pudimos divisar al hermanito más grande”, relató Luxen. Aproximadamente una hora y media después, efectivos policiales que realizaban rastrillajes por vía terrestre encontraron al segundo hermano en cercanías de Guer Aike.

Pedro Luxen, jefe de Gabinete de Santa Cruz, detalló cómo se desarrolló el operativo aéreo que permitió localizar uno de los cuerpos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINION AUSTRAL

Reforzarán la prevención en Palermo Aike

Durante la conferencia, Luxen también fue consultado sobre las medidas de prevención que se implementarán para evitar nuevos accidentes en el río Gallegos, especialmente ante la proximidad del verano y el aumento de visitantes en la zona.

El funcionario confirmó que la provincia trabajará en un protocolo específico y reforzará las medidas de seguridad. “Vamos a reforzar y vamos a armar un protocolo teniendo en cuenta las fechas que se vienen, fin de año, vacaciones, verano, la gente va a pasar el día ahí en los días lindos. Claramente lo tenemos que hacer, tenemos que evitar que no vuelva a suceder lo mismo”, afirmó.

También señaló que deberán contemplar que el sector donde ocurrió el hecho pertenece a una estancia privada y que existen distintos accesos al río. En ese marco, anticipó la conformación de un comité de trabajo para avanzar en las medidas preventivas.

“Más allá de los protocolos que podemos llegar a armar a partir de mañana, creo que pasa también, y mucho, por la responsabilidad que tenemos que tener todos nosotros como padres”, sostuvo.

Acompañamiento a la familia y actuaciones judiciales

Por otra parte, Luxen destacó el acompañamiento a los familiares durante el operativo y aseguró que la Provincia continuará brindandole asistencia en los próximos días. Según explicó, durante estos días se ofreció transporte y se colaboró con combustible para facilitar los traslados. También destacó el apoyo de profesionales de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y del Hospital Regional.

“Es un momento muy duro para la familia. Si es duro para nosotros, imagínense para ellos. Van a necesitar no solamente contención ahora, sino los días que vienen”, expresó.

“Estamos en contacto con el abuelo, estamos en contacto con sus familiares y directamente con el padre y la madre. Yo hablé con el padre ayer hasta última hora. Hoy a las seis y media de la mañana lo fuimos a buscar porque me comprometí con él a que en los primeros sobrevuelos iba a estar presente, porque él como padre tenía algunas dudas y soñaba con el lugar donde podría estar su hijo. Así que es una situación realmente dura”, concluyó.