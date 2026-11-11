El 23 de marzo de 2025 quedó marcado en la memoria de Río Gallegos. Aquella tarde, las redes sociales comenzaron a difundir un video de menos de un minuto que mostraba una brutal escena de violencia de género ocurrida en una vivienda del pasaje Honduras. Las imágenes, que rápidamente provocaron indignación y repudio en distintos sectores de la comunidad, exponían la violencia ejercida por un hombre contra una joven a la que sometió a una agresión física de extrema gravedad.

En el registro se observaba cómo el agresor ingresaba intempestivamente a una casa y, segundos después, en el patio de la propiedad, sujetaba a la mujer del cabello para golpearle reiteradamente la cabeza contra una pared. Los gritos alertaron a un vecino que decidió intervenir y auxiliar a la víctima. Su presencia resultó determinante para interrumpir una secuencia de violencia que, de acuerdo con la hipótesis de la querella, podría haber terminado con consecuencias fatales.

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A más de un año de aquel episodio, Luciano Iván Giménez Cárcamo, un ex trabajador del Concejo Deliberante de Río Gallegos, llegó a juicio acusado de intentar asesinar a Yanet Costilla, además de enfrentar imputaciones por amenazas y daños. El proceso judicial permitió reconstruir no solamente la agresión que quedó registrada en video, sino también el contexto de violencia que, según relató la propia sobreviviente, había atravesado antes de aquel episodio.

Durante los últimos días, la Cámara Oral de Río Gallegos llevó adelante las audiencias de debate y valoración de pruebas. Este miércoles fue el turno de los alegatos, una instancia central en la que la querella expuso su interpretación de los hechos y reclamó una condena para el acusado. Una de las frases pronunciadas por el abogado representante de Costilla sintetizó la gravedad de la acusación: “Él entró a la casa con intención de matar, no de charlar”.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la violencia que sufrió Yanet Costilla se conoció públicamente a través de un video que comenzó a circular en Facebook el mismo 23 de marzo de 2025, luego de que se difundieran publicaciones que denunciaban lo sucedido.

El presidente del tribunal, Carlos Albarracín. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las imágenes mostraban una escena difícil de dimensionar. Giménez ingresaba de manera violenta a la vivienda ubicada en el pasaje Honduras y, una vez en el patio, tomaba a la joven del cabello para estrellarle la cabeza contra una pared. La agresión se desarrollaba en pocos segundos, pero dejaba en evidencia la intensidad del ataque.

El episodio generó una fuerte reacción social en Río Gallegos. La difusión del material audiovisual permitió que una situación de violencia que hasta entonces permanecía dentro del ámbito privado adquiriera una dimensión pública y provocara el repudio de numerosos vecinos.

Sin embargo, detrás de aquellas imágenes había una historia previa. Durante el juicio, Costilla declaró ante los integrantes del tribunal y relató distintos episodios de violencia a los que, según su testimonio, había sido sometida antes del ataque que terminó con la intervención policial y el inicio de la causa penal.

Su declaración permitió incorporar al debate una dimensión que excedía el episodio registrado por las cámaras. La investigación debía analizar si aquella agresión constituía un hecho aislado o si se inscribía en una dinámica de violencia de género que había escalado progresivamente.

En ese contexto, también adquirió relevancia la intervención de un vecino que escuchó los gritos de auxilio y acudió para asistir a la mujer. Su testimonio fue uno de los elementos considerados durante el debate, junto con las declaraciones de los policías que intervinieron aquella jornada, los peritos que trabajaron en la instrucción y los profesionales que brindaron acompañamiento y contención a Costilla.

María Alejandra Vila hablando con Albarracín. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El viernes anterior a los alegatos se había desarrollado la audiencia de valoración de pruebas. El tribunal estuvo presidido por Carlos Albarracín, acompañado por María Alejandra Vila y Jorge Yance como vocales titulares. La acusación estuvo representada por las fiscales Verónica Zuvic y Aldana Ulloa, mientras que Sergio Macagno intervino como querellante adherente, en representación de los derechos y garantías de la sobreviviente.

La defensa de Giménez Cárcamo estuvo a cargo de los abogados Sandro Levin Dumenes y Daniel Albornoz. Tal como lo informó La Opinión Austral, durante aquella jornada, el acusado decidió no declarar. En cambio, quien sí brindó su testimonio fue Yanet Costilla, que relató las situaciones de violencia que había atravesado y aportó detalles sobre el vínculo con el imputado y los episodios anteriores al ataque.

También declararon el vecino que acudió en su ayuda, los efectivos policiales que participaron del procedimiento, los peritos que intervinieron en la investigación y los profesionales que tuvieron a su cargo tareas de asistencia y acompañamiento psicológico.

Cada uno de esos testimonios contribuyó a reconstruir las circunstancias que rodearon el episodio y permitió que el tribunal escuchara distintas perspectivas sobre lo ocurrido.

Los alegatos

Este miércoles, poco después de las 10 de la mañana, comenzaron los alegatos en la Cámara Oral. La audiencia tuvo una concurrencia menor a la registrada durante las jornadas anteriores, aunque contó con la presencia de la sobreviviente, que estuvo acompañada por un amigo. También asistió el padre del acusado, ubicado en el sector opuesto de la sala, más próximo al lugar donde permanecía su hijo.

Giménez ingresó por una puerta lateral, escoltado por un efectivo policial. Una vez en el recinto le retiraron las esposas y quedó a disposición del tribunal para escuchar las exposiciones de las partes.

Durante buena parte de la audiencia mantuvo una actitud de atención, aunque también evidenció movimientos de ansiedad. En distintos momentos dirigió la mirada hacia la proyección utilizada por la querella para desarrollar su exposición y, en otros pasajes, observó a Costilla.

La joven, por su parte, permaneció mayormente con la mirada hacia el suelo y las manos entrelazadas alrededor de una botella de agua. En algunos momentos también siguió la exposición del abogado que representa sus intereses.

El primero en alegar fue Sergio Macagno, quien participó mediante una videoconferencia por Zoom. Su imagen fue proyectada en una de las paredes frente al tribunal. Desde el comienzo, el representante de la sobreviviente planteó una interpretación contundente sobre el accionar de Giménez. “Él entró a la casa con intención de matar, no de charlar”, sostuvo al iniciar su exposición.

Sandro Levin realizando anotaciones mientras se escuchaban los alegatos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

A partir de esa afirmación, desarrolló la teoría del caso de la querella y reconstruyó lo ocurrido durante el mediodía del 23 de marzo de 2025. Uno de los puntos centrales de su argumentación estuvo puesto en la continuidad de la agresión y en la intensidad de los golpes que recibió Costilla.

Macagno sostuvo que el acusado no había protagonizado una serie de acciones independientes, sino un único ataque compuesto por una secuencia de golpes que se prolongó mientras la capacidad de resistencia de la mujer disminuía.

En ese sentido, remarcó que Giménez continuaba golpeándola contra la pared y vinculó esa circunstancia con el relato que la propia joven había brindado durante el juicio. Costilla había contado que, después de la agresión, se encontraba mareada y había llegado a pensar que iba a morir.

La referencia a ese momento generó una reacción visible en la sobreviviente, que respiró profundamente mientras mantenía la mirada baja. Su amigo, que la acompañaba en la sala, también permaneció atento a la exposición.

Otro de los aspectos sobre los que hizo hincapié Macagno fue la intervención del vecino que acudió al escuchar los gritos de la mujer. Para la querella, ese momento resultó determinante para comprender por qué el ataque no terminó con un desenlace fatal. El abogado sostuvo que no existió un desistimiento voluntario por parte del acusado, sino que la agresión se interrumpió por una circunstancia externa: la aparición de una tercera persona que intervino para auxiliar a Costilla.

La fiscal del caso, Verónica Zuvic. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La querella también abordó las circunstancias personales del imputado durante aquella jornada. Macagno reconoció que Giménez se encontraba bajo los efectos del alcohol y de sustancias estupefacientes, pero sostuvo que eso no significaba que estuviera privado de lucidez.

Como parte de su argumentación, hizo referencia a las cámaras de seguridad que registraron al acusado mientras escapaba por la avenida Perón, un elemento que utilizó para sostener su interpretación sobre el estado en el que se encontraba después de la agresión.

Al tratarse de una querella adherente, Macagno no podía formular un pedido autónomo de pena. Sin embargo, manifestó su coincidencia con la postura que expondría la Fiscalía y solicitó que Giménez fuera condenado por los delitos que se le atribuyen.

La imputación que enfrenta Luciano Iván Giménez Cárcamo es de extrema gravedad. La causa está caratulada como homicidio doblemente agravado por su comisión contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso real con amenazas -en dos hechos- y daño, también en dos hechos.

De acuerdo con la escala penal correspondiente a la calificación informada, la eventual condena podría alcanzar los 15 años de prisión. La resolución dependerá de la valoración que realicen los integrantes del tribunal sobre las pruebas producidas durante el debate, los testimonios y los argumentos presentados por las partes.

Después de la exposición de Macagno, la audiencia ingresó en un cuarto intermedio hasta las 15, cuando estaba previsto que la fiscal Verónica Zuvic presentara su alegato. Posteriormente sería el turno de los defensores Sandro Levin y Daniel Albornoz, quienes expondrían los argumentos de la defensa.