"La detención del asesino es un suspiro de paz al alma", señalan familiares del financista

Familiares del financista Carlos Walter Molina (34), asesinado de un tiro en el pecho en noviembre de 2021 en un departamento del barrio porteño de Almagro, afirmaron que recibieron la noticia de la detención del principal sospechoso del crimen como "un suspiro de paz al alma" y expresaron alivio al asegurar que "se hizo justicia".

"La detención del asesino nos da un suspiro de paz al alma en estas fechas de fin de año, en las que todo duele un poquito más”, contó emocionada a Télam la novia de la víctima, María Belén Pérez, al referirse a la detención de Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera (38), alias "Calabaza", señalado como el presunto autor material del crimen.

Al respecto, Pérez señaló que siempre confió en la Justicia y admitió sentirse aliviada tras enterarse de que "Calabaza" fue capturado tras estar más de dos años prófugo.

“Le prometimos a Wal que íbamos a hacer justicia. Ese día que la vida se nos detuvo, que sentimos el dolor más grande de una pérdida, ese día con el corazón en mil pedazos prometimos que íbamos a hacer justicia. Y está sucediendo", describió María Belén.

Por su parte, la mamá de Molina, María Elba Cardozo, expresó a esta agencia: "Desde el momento que me dieron la noticia que mataron a mi hijo, quedé muerta en vida. Pero yo le prometí a mi hijo que no me iré de este mundo hasta que se haga justicia. Yo aún confío. Y, después de dos años, recién hoy me entero que atraparon al asesino. No quiero que nadie pase por el dolor que me causó".

Finalmente, la madre de la víctima indicó que su deseo es que "todo el mundo sepa que hubo justicia por Walter".

"Este muchacho no va a matar nunca más", cerró María Elba en referencia a "Calabaza". (Télam)