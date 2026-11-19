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Cuando la mañana apenas comenzaba a despuntar sobre la capital santacruceña, un importante y llamativo movimiento de efectivos y móviles federales volvió a poner en el centro de la escena pública el expediente judicial de mayor resonancia política y criminal del último tiempo en Santa Cruz.

Este jueves 19 de noviembre, a exactamente diez días de la batería de allanamientos que sacudió a Río Gallegos en el marco de la investigación por presunto narcolavado, la Justicia Federal puso en marcha una instancia procesal tan silenciosa como determinante: el traslado bajo estricto resguardo y el inicio de las pericias sobre un voluminoso caudal de documentación secuestrada en la causa caratulada “Báez y otros s/ lavado de activos“.

Lázaro Báez se encuentra detenido en Ezeiza.

De acuerdo con la información oficial a la que pudo acceder La Opinión Austral, la secuencia operativa se inició puntualmente a las 07:30 horas, momento en el que se activó un dispositivo de seguridad coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Secretaría de Seguridad.

Las acciones en el terreno estuvieron encabezadas por personal de la Región VII de Gendarmería Nacional (REGENSIE), contando con el respaldo logístico y táctico del Escuadrón Santa Cruz, la Sección de Vuelo Río Gallegos y los especialistas de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses con asiento en esta ciudad.

La tapa de La Opinión Austral del miércoles 11 de noviembre.

El objetivo central de este despliegue matinal consistió en brindar apoyo operativo directo a la Unidad Fiscal Río Gallegos para garantizar la seguridad de una maniobra sumamente sensible para el futuro del legajo.

Para ello, se movilizó personal y vehículos institucionales desde la sede de la Jefatura de Región VII hacia las dependencias del Ministerio Público Fiscal, donde se procedió al retiro formal y la custodia inmediata de un volumen significativo de cajas, carpetas y documentación que habían sido incautadas días atrás durante los registros realizados en la capital provincial.

Una vez asegurada y precintada la totalidad de la carga probatoria, la comitiva federal emprendió el camino de regreso hacia las instalaciones de la Jefatura de Región VII.

Móviles oficiales afuera de la Fiscalía. FOTO: GENDARMERÍA NACIONAL

Según se precisó en el reporte oficial al que tuvo acceso este diario, todos los elementos fueron depositados en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de esa sede regional, un espacio físico que debió ser especialmente acondicionado, despejado y puesto bajo estricta vigilancia para llevar adelante las tareas técnicas requeridas por los investigadores judiciales.

En ese recinto cerrado y resguardado, peritos criminalísticos y personal especializado dieron curso inmediato a las diligencias de desintervención y certificación de la documentación.

En el ámbito de las investigaciones federales complejas, este paso procesal resulta absolutamente crucial: implica romper los precintos originales en presencia de las partes y testigos, realizar un inventario minucioso foja por foja, validar cada papel y blindar la cadena de custodia para que ninguna defensa pueda cuestionar la integridad legal de las pruebas antes de que sean incorporadas de manera definitiva al análisis financiero y patrimonial del expediente.

Las actuaciones continúan desarrollándose bajo rigurosas medidas de seguridad y absoluta reserva en la sede regional de Gendarmería Nacional, a la espera de nuevas directivas por parte de la Unidad Fiscal interviniente a medida que avance el escrutinio técnico sobre los papeles secuestrados.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la historia, que tiene ribetes cinematográficos, se tramita bajo el expediente 169831/26 en el Juzgado Federal de Garantías de la capital provincial, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez.

El juez Claudio Vázquez cuando fue entrevistado por La Opinión Austral. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral)..

Cuando todo indicaba que el otrora hombre fuerte de la obra pública patagónica había quedado relegado a la soledad de una celda en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para cumplir su condena unificada de 15 años, un sismo judicial sacudió los cimientos de Río Gallegos hace un poco más de una semana.

Lo que comenzó hace casi un año como una pesquisa discreta sobre camiones que transportaban cocaína hacia el sur, derivó en una megacausa por narcolavado que hoy tiene en vilo al país. Al frente de la investigación, la Unidad Fiscal Río Gallegos -comandada por el fiscal federal Julio Zárate– junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y el fiscal Diego Velasco, descubrieron que los referentes de esa banda narco no solo movían dinero de la droga, sino que también administraban estancias, inmuebles y cuentas pertenecientes al patrimonio embargado de Lázaro Báez.

La trama se divide en dos legajos conexos pero bien diferenciados. Por un lado, la causa patrimonial que los propios investigadores -y el empresario en sus apuntes- bautizaron como “El Clan“. Por el otro, un expediente puro y duro sobre narcotráfico y reciclaje de divisas mediante billeteras virtuales. El denominador común entre ambos mundos tiene nombres propios: cuatro personas que actúan como bisagra operativa, lideradas por Cristian Sebastián Ibáñez, más conocido en los pasillos y en las escuchas como “Budín“. Es importante precisar la frontera jurídica del caso: ni Lázaro Báez ni su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, están imputados en la pata de estupefacientes. Lo de ellos, según la hipótesis fiscal, era otra cosa: sustraer del control del Estado bienes que la Justicia ya había ordenado decomisar. Para entender la magnitud del desafío a la autoridad judicial hay que recordar que en junio de 2025, tras quedar firme el fallo de la Ruta del Dinero K, el Tribunal Oral Federal N° 4 le revocó el arresto domiciliario a Báez y lo mandó a cárcel común. Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, esa condena de cumplimiento efectivo activó automáticamente el artículo 12 del Código Penal argentino, que prohíbe taxativamente a los presos administrar o disponer de sus bienes. Sin embargo, para el hombre que supo construir una fortuna monumental en el sur, las leyes parecen haber sido una simple formalidad. “El dueño de la historia acá soy yo y, si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá“, bramó Báez en una de las escuchas telefónicas más impactantes que salieron a la luz en las audiencias públicas de esta semana. Las conversaciones, obtenidas tanto de un teléfono celular ilícito dentro del penal como de las líneas públicas de Ezeiza, revelaron un entramado de obediencia ciega y tensiones internas por el control de la caja. En los audios, sus interlocutores preguntan directamente por “Lázaro” o lo tratan respetuosamente de “Tío”. Allí se refleja la disputa territorial entre “La Tía” -como el empresario llama a su mujer, Claudia Insaurralde- y su operador de confianza, “Budín” Ibáñez. MIRA TAMBIÉN Dos menores de 14 años pelearon afuera de la escuela y uno de ellos tenía un cuchillo en el pantalón Dos adolescentes golpearon a un menor en plena zona céntrica de Caleta Olivia e intervino la Policía Las directivas eran precisas, casi de patrón de estancia. “Decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”, ordenó Báez sobre el manejo de uno de los campos bajo la lupa judicial. En otra comunicación, dejó en claro su desconfianza hacia los manejos de su pareja: “La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”. Actualmente, la Justicia ordenó cerrar esa estancia. Cuando Ibáñez le confesó en secreto que un colaborador le había comentado que “la señora me está pidiendo 50 y que después me va a hacer entrar a la Alquinta“, pidiéndole reserva (“no le digas nada todavía, yo te voy a mantener al tanto Tío, no te hagas drama”), la respuesta del preso de Ezeiza fue lapidaria: “No, no me estas entendiendo, porque lo va a hacer, y sino yo voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos”. El fiscal federal de Río Gallegos Julio Zarate, hablando con La Opinión Austral. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL). La reconstrucción del expediente muestra también cómo Báez negociaba cuentas pendientes y manejaba flujos de dinero en las sombras. “Bueno pero que te lo dé a cuenta eso de Gregores”, instruía. “Si si, en Gregores yo tengo unas cosas guardadas que son mías“, respondía su operador, antes de que el Tío le pusiera número al asunto: “¿Y qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?”. La contestación fue igual de vaga que elocuente: “Si si, 40 o 50 ponele, eso y otras cosas mas que tengo, ponele eehh… entendes, como para dejar saldado”. La cronología del derrumbe de esta estructura paralela tuvo el ritmo vertiginoso de una semana inolvidable en Santa Cruz. Tal como lo informó La Opinión Austral en su cobertura especial durante la última semana y media, todo estalló el lunes 9 de noviembre de 2026 en el ámbito aeroportuario de Buenos Aires. Una alerta de Aerolíneas Argentinas por un equipaje excesivamente voluminoso puso en la mira a un trío que acababa de aterrizar desde Río Gallegos: Claudia Insaurralde, Cristian Ibáñez y su pareja, Valentina Devetac. Cuando las fuerzas de seguridad abrieron las valijas, hallaron un verdadero tesoro para la causa: el pasaporte de Lázaro Báez, dinero en divisas extranjeras, varios teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, un disco rígido externo, tarjetas de débito con sus claves anotadas y carpetas con rendiciones de cuentas y listados de proveedores. A partir de allí, la maquinaria judicial se puso en marcha con fuerza. El martes 10, por orden del juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez, se ejecutaron 27 allanamientos simultáneos entre Santa Cruz y Buenos Aires. Uno de los autos siendo requisados. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL Los agentes desembarcaron en domicilios vinculados a la histórica firma Kank y Costilla S.A. y en propiedades de Río Gallegos. En la vivienda de Pedro Nahuel Leal, en la calle Madame Curie, la policía secuestró 725 gramos de cocaína, más de un kilo de cannabis y balanzas de precisión. Mientras tanto, en Ezeiza, una requisa en la celda de Báez arrojó otra prueba clave: una hoja escrita de puño y letra bajo el título “EL CLAN“, que contenía la nómina exacta de los integrantes de la banda -incluyendo al estanciero Oscar Raúl Núñez, ya condenado por una megacausa de abigeato en la provincia-, junto a contratos de arrendamiento y listas de deudores. Para el jueves 12 de noviembre se concretaron las audiencias de formalización, con el juez imputando formalmente a 16 personas de ambos expedientes. La estructura patrimonial, cuyo flujo de fondos consolidado se calculó en $390.880.000 en apenas ocho meses, dejó en evidencia una ingeniería que no necesitó crear sociedades fantasma; simplemente reutilizó el andamiaje empresarial y los bienes ya embargados. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL La Fiscalía identificó roles claros: la conducción ejecutiva (Insaurralde e Ibáñez), el soporte logístico (los hermanos Fausto y Valentina Devetac), el canal agropecuario para justificar movimientos con ovejas (Paula Beatriz Godfrid y Mauro Trevisan Godfrid), la custodia documental en manos del contador Diego Navarro -en cuya casa hallaron cajas de seguridad empotradas con papeles de Austral Agro S.A. y armas de Báez-, y operadores financieros como Jorge Manuel Ulloa y Jorge Agüero. La otra cara de la moneda, el expediente narco, demostró cómo el lubricentro Esperanza Trucks funcionaba como aguantadero y centro de operaciones. De acuerdo con la acusación, Juan Pablo Bórquez, Paula Makarena Bórquez, Pedro Leal y los nexos del Clan movían cientos de millones sin respaldo en billeteras virtuales para lavar el dinero de la cocaína. ¿El destino de esos fondos? La compra de una imponente flota de vehículos de alta gama -desde Toyota SW4 y VW Amarok hasta una Dodge RAM y un BMW- que terminaban inscriptos a nombre de terceros. La Ford Ranger Limited gris que habría sido secuestrada por su presunta vinculación con la causa por lavado de activos y narcotráfico. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL Al cierre de esta semana intensa, el sábado 14 de noviembre trajo novedades contundentes: cinco imputados ingresaron a la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos, se encontraron tres camiones abandonados en campos cerca de la Ruta 53 y otros dos detenidos cayeron en allanamientos nocturnos con más droga y otro BMW secuestrado. MIRA TAMBIÉN Dispararon contra la ventana de una casa del 17 de Octubre mientras dos mujeres dormían en la planta alta Fuerte choque entre un auto y una camioneta en el cruce entre Ruta 3 y calle 22 de Río Gallegos En total, nueve de los 16 acusados quedaron con prisión preventiva por 180 días, una mujer recibió arresto domiciliario y otros seis gozan de libertad con estrictas reglas de conducta.