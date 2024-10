Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una intervención de las fuerzas de seguridad derivó en el hallazgo de una importante cantidad de droga, en un procedimiento que se registró en la localidad de Río Gallegos, por el que un hombre había sido demorado y trasladado a la Comisaría Cuarta.

El episodio se registró cerca de las cuatro de la tarde del martes, en una vivienda ubicada en la calle Ituzaingó al 700, en el corazón del barrio Belgrano y a pocas cuadras de la dependencia policial que debió intervenir momentos después.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales y judiciales consultadas, se pudo saber que el principal protagonista de esta historia es un hombre de 30 años de edad que alquilaba un departamento ubicado en la dirección antes mencionada. Él estuvo señalado de ser quien inició un incendio dentro del lugar con una botella que contenía combustible, según la acusación de la propietaria quien indicó que “desconfiaba” de su inquilino.

En el caso debió intervenir el personal de la Comisaría Cuarta y de la Unidad Segunda de Bomberos. Las autoridades no tardaron en arribar y, tras controlar la situación y que no se registraron personas lesionadas, se presumía que todo acabaría allí, pero no.

Según pudo saber este diario, ante la presencia de los agentes, el inquilino se mostró agresivo y reticente a colaborar por lo que fue identificado y palpado preventivamente. Él portaba una mochila que, una vez abierta ante la presencia de dos vecinos que hicieron las veces de testigos, le encontraron un ladrillo de marihuana, además de veintiún envoltorios de la misma droga con un pesaje total de 805 gramos.

Fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral indicaron que, en las últimas horas, el acusado fue trasladado a las instalaciones del Juzgado Federal de Primera Instancia, a cargo de Claudio Vázquez y Secretaría Penal N°1 de Carlos Cerezoli.

Si bien se desconoce que declaró el presunto “dealer” se pudo saber que la Justicia le dicto una serie de pautas de conducta, fijó domicilio y recuperó su libertad. Más allá de eso, la investigación en su contra continúa su curso. La droga fue secuestrada al igual que un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a los peritajes correspondientes en busca de mayor información para la causa