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El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz impulsa una nueva etapa de formación y capacitación destinada al personal de la Policía Provincial y del Servicio Penitenciario, con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales, actualizar conocimientos y brindar herramientas para intervenir ante las nuevas modalidades delictivas y las demandas de la comunidad.

La iniciativa fue presentada por el subsecretario de Formación y Capacitación, Pablo Canobra, junto a la alcaide Karen Subirá, integrante del Servicio Penitenciario Provincial, quienes explicaron los alcances del relanzamiento de las capacitaciones externas previstas para la última parte del año.

El trabajo se desarrolla de manera articulada entre la Subsecretaría de Formación y Capacitación, la Secretaría General del Servicio Penitenciario Provincial y las respectivas direcciones de Instrucción de ambas fuerzas, destacaron desde el Gobierno provincial.

“En constante capacitación”

Canobra explicó que el objetivo es complementar y fortalecer los planes anuales de formación mediante propuestas académicas que permitan incorporar nuevas herramientas operativas, conceptuales y analíticas.

“Venimos haciendo un relanzamiento en esta última parte del año de las capacitaciones externas que apuntan a fortalecer los planes anuales de capacitación que tenemos en la órbita policial y penitenciaria”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de diversificar los contenidos y profundizar la formación en áreas vinculadas con la criminología y la investigación criminal.

“El efectivo policial, el efectivo penitenciario, tiene que estar en constante capacitación continua”, sostuvo.

El funcionario remarcó que la profesionalización constituye uno de los ejes centrales de la política de formación de la cartera de Seguridad y que las propuestas buscan fortalecer las capacidades de los cuerpos investigativos y operativos.

Nuevas diplomaturas

Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con la ampliación de la oferta académica prevista para los próximos meses.

Canobra anticipó que durante diciembre y enero se anunciarán nuevas diplomaturas, seminarios y cursos especializados, orientados particularmente a la lucha contra la narcocriminalidad, el narcomenudeo, los delitos vinculados con estupefacientes y la trata de personas.

Asimismo, destacó el acompañamiento del Ministerio de Seguridad Nacional, que brinda instancias de formación en uso racional y proporcional de la fuerza, ciberdelincuencia, grooming, bullying y ciberbullying, entre otras temáticas.

Según precisó, ya se contabilizan cerca de 500 capacitaciones brindadas desde Nación, cuyos cupos se distribuyen entre efectivos de las distintas áreas de las fuerzas provinciales.

Cooperación internacional para investigar delitos complejos

El subsecretario también puso en valor la cooperación con organismos internacionales para fortalecer la formación especializada.

En ese marco, mencionó la asistencia de la Embajada de Estados Unidos, a través de sus sedes en Bogotá y Buenos Aires, y la participación de la Policía de Colombia en propuestas de capacitación.

Como ejemplo, destacó una reciente formación presencial desarrollada en la Escuela de Policía, centrada en lavado de activos y criminalidad financiera.

Estas instancias permiten incorporar conocimientos vinculados con nuevas metodologías de investigación y fortalecer la preparación del personal ante delitos de creciente complejidad.

Capacitaciones para toda la provincia

Canobra aclaró que los planes anuales de capacitación tienen alcance provincial y están destinados al personal de las distintas regionales policiales y dependencias penitenciarias.

En el caso de la Policía, comprenden las regionales Sur, Sudoeste, Centro y Norte, mientras que en el Servicio Penitenciario abarcan las unidades y dependencias distribuidas en localidades como Pico Truncado, Caleta Olivia y El Calafate.

Respecto del relanzamiento de las capacitaciones externas, explicó que las actividades presenciales se desarrollarán inicialmente en el Complejo Cultural Santa Cruz, en Río Gallegos, aunque se contempla la posibilidad de extenderlas a otras localidades del interior.

“Siempre apostamos a redoblar esfuerzos en materia de profesionalización y especialización de nuestros cuerpos policiales y penitenciarios”, manifestó.

Trabajar las emociones y prevenir situaciones de riesgo

Por su parte, la alcaide Karen Subirá, licenciada en Psicopedagogía, profundizó sobre las propuestas vinculadas con el bienestar emocional, la prevención y el fortalecimiento de las habilidades del personal.

Explicó que se desarrollaron capacitaciones sobre reconocimiento de emociones, manejo de situaciones de riesgo, habilidades sociales, resiliencia, prevención del suicidio y acompañamiento durante el retiro laboral.

“Capacitar a nuestros efectivos, a nuestro personal, tanto policial como penitenciario, es poder brindarles conocimientos y herramientas para que ellos puedan tener una mejor efectividad al momento de operar y trabajar”, expresó.

Subirá señaló que las situaciones críticas y sus repercusiones emocionales requieren un abordaje permanente, especialmente en ámbitos laborales donde el personal debe intervenir ante escenarios de riesgo.

En este sentido, destacó el trabajo que se realiza desde las áreas de capacitación, instrucción y reinserción social del Servicio Penitenciario, tanto con los efectivos como con la población penitenciaria.

Prevención del grooming, ciberbullying y violencia digital

Otro de los ejes abordados fue la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención frente a las problemáticas vinculadas con el uso de tecnologías y redes sociales.

Subirá explicó que se vienen desarrollando propuestas sobre violencia digital, uso responsable de pantallas, redes sociales e inteligencia artificial, destinadas no solamente al personal de seguridad, sino también a instituciones educativas y otros sectores de la comunidad.

En ese contexto, destacó la articulación con organismos de Educación, Justicia, Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración para trabajar en la prevención de situaciones de grooming, bullying y ciberbullying.

“Muchas veces los chicos pasan mucho tiempo en las pantallas, pero no saben qué riesgos hay detrás de una red social o de un videojuego”, advirtió.

Asimismo, señaló que estas instancias permiten fortalecer los protocolos de actuación y promover intervenciones coordinadas entre los organismos que deben abordar estas problemáticas.

Formación permanente y nuevas herramientas

La alcaide también destacó la realización de seminarios de ceremonial y protocolo, con contenidos vinculados con oratoria, imagen institucional, planificación de eventos y manejo de emociones frente a cámaras o exposiciones públicas.

Además, mencionó la reciente finalización de una capacitación de operador cinotécnico y de escopeta, en la que dos cursantes obtuvieron sus respectivas certificaciones.

Subirá sostuvo que la formación debe entenderse como un proceso permanente, que no concluye con la obtención de un título o una especialización.

“El aprendizaje es algo que se va a adquirir durante toda la vida y siempre tenemos que estar formándonos en cualquier ámbito donde nos desempeñamos, porque la formación hace justamente a la profesionalización”, expresó.

Finalmente, Canobra remarcó que el recurso humano constituye uno de los principales valores de la cartera de Seguridad y ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo la preparación de las fuerzas provinciales.

En ese marco, señaló que el trabajo responde a los lineamientos del Ministerio de Seguridad y del gobernador Claudio Vidal, con el propósito de brindar un mejor servicio a la comunidad santacruceña.