En un hecho que causa alarma en el Barrio Gregores, un hombre mayor fue víctima de un robo dentro de su propia casa. Según la denuncia radicada en la Comisaría Segunda, una mujer ingresó a la vivienda alrededor de las 18 horas del lunes, fingiendo ser vendedora de shampoo y solicitando ayuda económica para sus hijos.

La hija de la víctima relató a La Opinión Austral que la mujer, tras ganarse la confianza del hombre, aprovechó para robarle una suma cercana a los 200 mil pesos que el señor guardaba en su cartera. “Entró, dijo que no tenía para comer, que necesitaba plata para sus hijos. Mi papá la hizo pasar y ahí le sacó la plata. Se ve en un video cómo manotea la cartera, la lleva al baño y ahí le roba el dinero”.

La joven expresó su preocupación por la seguridad de su padre. “La mina ya sabe que mi papá vive solo, y me da miedo que le pase algo. Quiero que cuanto antes sea escrachada, para que sepa que hay un montón de gente buscándola y no se acerque a la casa. Eso es lo que más me urge”.

Un robo planeado

Según el testimonio de la hija, la mujer habría estado estudiando los movimientos de la víctima previo al robo. “Días atrás lo ayudó a traer bolsas del supermercado y ahí habrá preguntado si vivía solo. Además, hace dos días apareció un hombre extraño en la casa, diciendo que necesitaba 500 pesos para un remis porque se había quedado sin plata. Cuando yo salí, me salió con cualquiera y se fue. Me pareció raro porque estaba con un celular, como si estuviera filmando el televisor de mi papá. Creo que lo venían planificando”.

El caso pone en alerta a la comunidad del Barrio Gregores sobre posibles bandas delictivas que operan engañando a personas mayores. La familia de la víctima hace un llamado a los vecinos para estar atentos y no permitir el ingreso de extraños a sus viviendas.