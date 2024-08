Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un tremendo siniestro vial se registró en la mañana del domingo en la localidad de Río Gallegos y, más allá de los daños materiales con los que terminó un vehículo, e increíblemente no terminó con saldos fatales ni con personas heridas de gravedad.

El suceso tuvo lugar en plena zona céntrica de nuestra ciudad capital y fue protagonizado por un hombre mayor de edad que circulaba solo a bordo de su Ford Ka.

“La verdad no me acuerdo de nada, me quedé dormido después de varios días de trabajo” fue el testimonio del conductor, único protagonista del siniestro vial ante los efectivos policiales cuando le consultaron las circunstancias en las que se produjo el incidente.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo establecer que el vecino tiene 42 años de edad y solo terminó con unos rasguños en su rostro luego de haber impactado su cabeza contra el parabrisas.

Según pudo saber este diario fue cerca de las nueve y media de la mañana del domingo cuando el conductor estaba volviendo a su casa tras cumplir su jornada laboral, por la calle Zapiola en dirección a la avenida San Martín.

El parabrisas evidenció como fue el impacto. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Allí, antes de llegar a la intersección de Comodoro Rivadavia, se habría quedado dormido chocando contra un árbol cortado emplazado a unos pocos centímetros de la calzada. Afortunadamente no había transeúntes u otros rodados circulando en la zona.

Aparentemente, el vecino no llevaría puesto el cinturón de seguridad obligatoria ya que, por la inercia propia del impacto, salió despedido hacía el frente, provocando un agujero en el parabrisas.

Por el caso hubo un gran despliegue de las fuerzas de seguridad. En minutos, el personal de la Comisaría Primera de Policía tomó conocimiento del caso y se trasladó al lugar del hecho. En el caso además intervinieron agentes del Comando de Patrullas e inspectores del área de Tránsito Municipal.

Los primeros realizaron las pericias del caso, se entrevistaron con el hombre. También fue revisado por médicos del Hospital Regional Río Gallegos que no le certificaron lesiones por el incidente vial. En el mismo sentido, fue sometido al test de alcoholemia que arrojó resultados negativos.