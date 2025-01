Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una familia de Santa Cruz sufrió un violento accidente en Santiago del Estero mientras regresaba a su hogar. El hecho, compartido en redes sociales por Lorena, una de las protagonistas, tuvo lugar en el tramo Sumampa-Sol de Julio, al límite con Córdoba, de la Ruta 1, que se encontraba cortado y sin la señalización correspondiente.

A través de su cuenta de TikTok @lolsian08, la santacruceña publicó un video en el que mostró el peligro de la ruta y contó el dramático episodio vivido junto a su esposo y sus hijos Santino, de 16 años, y Ciro, de 2. En la descripción del post, señaló que el incidente sucedió el jueves 9 de enero, cuando regresaban de Pampa de los Guanacos hacia su provincia. A su vez, criticó con dureza a Vialidad Provincial de Santiago del Estero, la Municipalidad de Sumampa y al gobernador Gerardo Zamora.

Según relató, apenas habían recorrido unos 400 kilómetros cuando ocurrió todo. “En la localidad de Sumampa (Sgo del Estero) íbamos por la Ruta Provincial N°1 , impecable, sin ningún baque, pero también sin ninguna señalización, ni un solo cartel que indique que la ruta termina. Se terminó y fuimos a parar en medio del monte”, comentó.

El tramo Sol de Julio-Córdoba de la Ruta 1 donde la familia santacruceña se accidente. Foto: captura video Tik Tok (@lolisan08).

Lorena explicó que su esposo frenó lo más que pudo, pero no lograron evitar chocar contra dos árboles. “Podría haber sido el final de vida de cualquiera de nosotros, nos podríamos haber golpeado más, pero solo por la gracia de Dios hoy estamos vivos”, subrayó.

En su publicación, apuntó contra las autoridades provinciales: “Sinceramente no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo pueden ocupar cargos políticos importantes con tanta falta de empatía, solo buscan llenarse los bolsillos a costa de cualquier cosa, aún a costa de la vida de familias enteras. ¿Tanto trabajo es ir poner carteles?, ¿cuánto dinero cuesta poner un guardarraíl o tachos? Acaso toda esta gente que debe de realizar este trabajo para prevenir accidentes, ¿no piensan que ellos mismos o sus familias pueden perder la vida a causa de esta falta de responsabilidad?”.

En ese sentido, aseveró que no fueron los primeros afectados: “Sabemos por los vecinos del lugar e incluso por la misma policía que ya sucedieron varios accidentes”, dijo e hizo hincapié en que se trató del “peor día de nuestras vidas, la impotencia, la bronca, el enojo, el miedo, el llanto de mis hijos…no sé si algún día vamos a poder olvidar este terrible accidente”.

Además, dejó en claro: “No somos unos locos con el auto, porque siempre cuidamos a nuestra familia, la gente que nos conoce, sabe lo que cuidamos a nuestros hijos” y luego denunció: “Por culpa de Zamora, por culpa del intendente de Sumampa y por culpa de Vialidad Provincial casi nos matamos, por culpa de ellos perdimos nuestro vehículo que con tanto sacrificio pudimos comprarlo, porque un vehículo no se compra de la noche a la mañana”.

A propósito, señaló: “Sin auto ¿Cómo me vuelvo a mi hogar? La respuesta es fácil, en avión o en colectivo, ¿verdad? Pero, ¿cuánto dinero tengo que tener disponible para comprar 4 pasajes? Sin auto ¿cómo hago para moverme en mi provincia para que mi bebé tome sus terapias todas semanas?…”.

Para concluir su mensaje, que compartió días después de lo sucedido, expresó su indignación al afirmar: “Pasamos con nuestros amigos por esa ruta y ¿qué encontramos? Pusieron todas las señalizaciones que tendrían que haber estado puestas ayer (por el jueves) para que nuestro accidente y todos los accidentes anteriores se hayan evitado”.

En la filmación que acompañó este relato, mostró la ruta con un corte peligroso y reiteró: “No hay señalización. Terminamos en medio del monte, casi nos matamos, Ciro y Santino se golpearon”. Si bien agradeció a “a unos chicos que pasaron en moto y nos ayudaron”, lamentó que “vino la policía, pero sin ambulancia”.

Leé más notas de La Opinión Austral