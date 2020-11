Video y fotogalería. Así quedó el Motel Eros luego de ser desvalijado

La puerta de ingreso violentada y paredes escritas, fue la antesala del escenario que se encontrarían las dueñas del Motel Eros de Río Gallegos, al llegar este viernes al lugar, dónde desconocidos, "prácticamente lo desemantelaron".

En diálogo con LU12 AM680 Río Gallegos, Karina Piccone, dueña del motel, afirmó que "no ha sido una sola persona y se tomaron mucho tiempo". Es que explicó que "se llevaron de todo, lavarropas, cocina, muebles, mesadas, calefactores, televisores, no quedó nada" sostuvo.

Es impresionante ver el estado de cómo dejaron el lugar

No sólo se alzaron con todo lo que pudieron, sino que además, "actuaron con mucha violencia. Han roto puertas, vidrios, escrito paredes".

Karina Piccone, dueña del Motel Eros. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Aparentemente el ingreso fue por el área de las oficinas, dónde revolvieron el lugar, "e incluso se llevaron documentación". De allí habrían tomado las llaves "con las que abrieron todas las habitaciones" contó Piccone.

Hasta los sillones

"Blanquería, almohadas, la caja" fueron blanco también de los ladrones, "es impresionante ver el estado de cómo dejaron el lugar" indicó. "Hasta los muebles" detalló, ya que de varias habitaciones se llevaron juegos de sillones, mesas, sillas, etc.

Por la pandemia los hoteles y moteles no funcionan y en este en particular no había sereno. "Nosotras, (por su madre y ella) venimos todos los días a controlar la calefacción central, las bombas de agua, que por cierto también se las llevaron".

Fue su madre la que llegó cerca de las 10:30 horas y se encontró la puerta de acceso violentada. "Le cortaron el cuadrado de la puerta, dejando sólo el marco e ingresaron por ahí. Al ver eso, llamó inmediatamente a la Policía" señaló.

Esto llevó horas y tuvieron que ser varias personas

A la hora de cuantificar la pérdida, anticipa que es "muchísima" aunque no tenía una dimensión cabal. "Sólo se que si hoy tenemos que volver a comprar todo lo que se llevaron es muchísimo dinero".

Fue organizado

Para Karina, es imposible que haya actuado una sola persona. "Han sido muchas, porque abrieron todas las cocheras y se llevaron objetos muy grandes. Esto llevó horas y tuvieron que ser varias personas", afirmó. "Incluso han roto las barreras porque no pudieron abrirlas, por lo que para sacar las cosas, pusieron una escalera en el paredón".

La damnificada no quiso aventurar sospechas específicas sobre los autores. "Pero acá manejaron llaves de la parte interna, lo cual da que pensar, porque abrieron todas las puertas y para eso tenes que tener cierto conocimiento".

Pido por favor que se actúe porque es mucha pérdida material

Piccone destacó la actuación policial. "Vinieron de inmediato y han trabajado muy bien", pero no opinó igual de la Justicia, hacia dónde deslizó críticas. "Espero una buena actuación de la jueza. Nosotros hemos tenido varios hechos policiales, y pese a las evidencias no tuvimos respuesta", sostuvo.

En esta ocasión no hay cámaras de seguridad en el lugar, porque algunas fueron retiradas por los dueños y las que quedaban "fueron arrancadas" por los delincuentes. Por lo que la Policía estaba averiguando por las cámaras que existen en la zona. "Pido por favor que se actúe porque es mucha pérdida material" afirmó.

Karina volvió a valorar la labor de la fuerza, "no tengo más que palabras de agradecimiento, ahora lo que sí espero es que actúe la Justicia" reiteró.