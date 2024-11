Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La conflictividad en el puerto de Puerto Deseado no es de ahora. Hace años que las turbulencias por reclamos gremiales se hacen sentir en un momento u otro. Ni siquiera se calmó en época de pandemia.

Uno de los gremios protagonistas de varias medidas de fuerza, que incluyeron acciones intempestivas, bloqueos y posturas rayanas al patoterismo, fue el Sindicato Único de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) . Ya La Opinión Zona Norte dio cuenta, en su edición del martes pasado, de la gravísima acción de impedir la descarga del buque mercante de la empresa de transporte marítimo Maersk , impidiendo la exportación de unos 120 contenedores que esperaban ser cargados.

El buque Varamo alzó amarras y siguió su ruta sin terminar de operar y la empresa de transporte puso en puntos suspensivos si Puerto Deseado seguiría siendo una de sus escalas, a las que llega una o dos veces al mes.

Viejos conocidos

Esta no fue la primera vez que una empresa transportadora queda rehén de reclamos de la estiba. Ya en agosto de 2020 y con argumentos muy similares a los de ahora, el gremio decidió bloquear la carga y descarga de un buque de la empresa de logística Murchison . Se negaban a subir contenedores pesqueros, en protesta porque las empresas descargaban langostinos en otros puertos. Hubo conciliación obligatoria, que esa vez sí fue acatada, y se logró despejar el conflicto “a tiempo”. Pese a lo cual, cuatro pesqueras decidieron realizar la denuncia en la Justicia Federal por el bloqueo.

No pasarían 30 días que otra vez habría conflicto. Un grupo de estibadores se negoció a desembarcar el langostino que traía el buque congelador tangonero Aresit . No sólo se negaron a realizar la descarga, sino que también intentaron bloquear el buque para impedir que los marineros pudieran hacerlo. Pese a su accionar, exigían a la pesquera que se les pagara el día de trabajo no realizado .

Esto no fue avalado por la conducción en ese momento del gremio. El reclamo fue encabezado por un delegado gremial ‘disidente’. ” La cantidad de conflictos encabezada por Carlos Blatt lleva a una situación de alarma en Deseado “, manifestó en aquel momento quien era intendente de la localidad, Gustavo González, a La Opinión Zona Norte .

Y fue mucho más allá el exjefe comunal y hoy diputado nacional por Santa Cruz: ” Blatt es un estibador que está permanentemente presionando, extorsionando, viendo cuál es el daño que va a seguir haciendo . Por culpa de él, los barcos tangoneros no vienen a Deseado, a pesar del trabajo incansable que hicimos con el Gobierno provincial para que operen en este puerto”, añadió. Lo acusó, además, de haber intentado “extorsionar” a varias empresas pesqueras pidiéndoles un “aporte solidario”.

“Él responde a sus intereses de hacer daño. Se cree que es el dueño de Puerto Deseado y cada vez está ensuciando más el nombre de la ciudad . Porque no sólo ensució el nombre del puerto, sino de toda la ciudad”, añadió en aquel Momento González.

Desde el año 2022, el sindicato de la estiba es manejado por Alejandro Blatt , hijo de Carlos, a quien acusan de aplicar las mismas prácticas que su padre . De hecho, luego de lo ocurrido con el buque mercante, el ministro de la Producción, Gustavo Martínez, afirmó que llegarían ” hasta las últimas consecuencias ” para dejar en evidencia quién estaba detrás impulsando estos conflictos. ” Observamos gremialistas que se jubilaron y que le hicieron mucho daño a Puerto Deseado en su momento “, afirmó.

Amenazas y extorsión

Este sábado el empresario Luis Jones denunció el bloqueo que sufrió en su planta de procesamiento en Puerto Deseado por un grupo de estibadores y denunció a La Opinión Austral que vivió un intento de “extorsión”, apuntando al líder de los estibadores Alejandro Blatt: ” Estoy asombrado con lo que nos está pasando en Puerto Deseado . Les comunicaremos a las autoridades provinciales y municipales que en este contexto lamentablemente nos retiraremos de Puerto Deseado”, afirmó el empresario.

Antes de que esto ocurriera, el martes las cámaras empresarias como CAPECA y CAPIP volvieron a expresar su preocupación. En el caso de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), expresó su preocupación ” ante las graves extorsiones por parte del Sindicato Único de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) ” y las secuelas que provocan los reiterados paros en Puerto Deseado, que perjudica al sector industrial y que podría ocasionar que dicho puerto pierda la calificación internacional .

Agustín de la Fuente , presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), quien estuvo reunido con autoridades del Gobierno este miércoles, afirmó a La Opinión Zona Norte que “hace mucho tiempo que la sociedad de Puerto Deseado está cautiva de un pequeño grupo que le hace mal a la principal actividad de la ciudad”.

Y remarcó que ” es necesario generar armonía y certezas para que se pueda trabajar en Deseado “.

Acciones contundentes

Existe una coincidencia entre empresarios, legisladores y Gobierno: que la Justicia debe ser la que le ponga un alto a las acciones ” desmedidas y extorsivas “, como las calificaron, que realiza el SUEPP.

Así, Agustín De la Fuente reconoció que “el Gobierno hizo mucho para que se logre, hoy es necesario, una cuestión de fondo que dependerá de la Justicia actuando por los presuntos delitos que se cometen: no dejar cargar exportaciones, bloquear actividades productivas, entorpecer el libre tránsito y sensación de violencia constante”.

El diputado por Puerto Deseado Santiago Aberastain (de Por Santa Cruz) habló con La Opinión Zona Norte , muy molesto por lo ocurrido. El legislador participó de las reuniones que el Gobierno realizó con gremios y empresas (incluida la estiba) buscando volver al sendero de la paz social.

” Puerto Deseado no puede estar a merced de la voluntad de cinco locos anarquistas “, remarcó Aberastain y fue más allá, anticipando que se tomarán acciones por parte del Gobierno: ” No vamos a permitir que se condene la pesca de Puerto Deseado por los 10 forajidos que piensan que están en una película de cowboys “.

Recordó que desde principios de año se avanza “con el firme compromiso de trabajar para que los puertos de Santa Cruz sean los más atractivos a nivel logística pesquera y fomentar la actividad . Avanzamos con la implementación de ‘puertos seguros’; buscando aumentar el compromiso de reproceso de los barcos poteros, que significa más trabajo en planta “, objetivos que se ven ‘tirados por la borda’ por el accionar “de estos 10 estibadores, porque no son todos, que son los únicos que no entendieron y no se ajustaron a garantizar el trabajo en puerto”.

Por estas horas una comitiva, encabezada por el ministro de la Producción Gustavo Martínez , viajaba a la zona. No se descarta la realización de diversas reuniones en la ciudad portuaria. ” Habrá novedades “, señaló el funcionario a La Opinión Zona Norte en un alto de la ruta.