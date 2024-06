El Senado debate este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica. En este marco, la senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner (Unión por la Patria), expresó su postura en contra del ambicioso paquete de medidas impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

En primer lugar, la legisladora y ex gobernadora de Santa Cruz pidió a las autoridades del Congreso y el Poder Ejecutivo que garanticen la seguridad de las personas que se están manifestando en contra de la Ley Bases, luego de registrarse diversos incidentes.

“Hago responsable a la vicepresidenta Victoria Villarruel y también a la ministra Patricia Bullrich por lo que pueda suceder en este Congreso. No a la violencia por favor, no lleva a ningún lado”, manifestó.

Por otro lado, Alicia Kirchner cuestionó el “desconocimiento que hay sobre el país” que se vislumbra al leer el articulado de la Ley Bases. “Quiero que entendamos que es fundamental el diálogo, es fundamental el trabajo en conjunto, no pueden venir con normas impuestas. Tienen que haber espacios para trabajar estar leyes de manera diferente. Hicieron un melange donde se confunde todo, y por más que quieras leerlo detenidamente siempre tenés que pensar hacia dónde van”, consideró.

En otro tramo de su alocución, ponderó la intención del Gobierno de eliminar la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, pero expresó su preocupación por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

“Es la única mina de carbón del país, descubierta en el año 1958 y por esas casualidades de la vida. Dentro de dos días se cumplen 20 años del accidente en el que hubo con 14 mineros muertos. YCRT ya fue privatizada, no sé si les recuerda algo el nombre de Taselli, que iba a hacer la gran inversión. Claro está lejos, a 3.000 kilómetros, son las poblaciones de la Cuenca, de Río Turbio, 28 de Noviembre, Julia Doufour, el Turbio Viejo, serán 16 mil habitantes que no importan tanto para los que se miran el ombligo y no son capaces de mirar la realidad el país”, criticó.

Por otra parte, Kirchner aseguró que “el abastecimiento interno es fundamental en todo lo que tiene que ver con los combustibles, pero no a precios internacionales, sino a los precios nacionales”.

“No cuenten conmigo para este atropello, ni para delegar facultades. Yo hablo de que hay libertades que empobrecen y una de ellas es el hambre. Todos los gobiernos han tenido un plan alimentario, excepto este”, indicó.

Asimismo, la senadora santacruceña expresó su rechazo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Primero está la industria nacional. Claro que quiero que vengan empresas, pero tenemos que darles los mismos estímulos a las industrias nacionales, a nuestras pymes”, remarcó.

Y añadió: “Este Gobierno que tanto habla de Reino Unido y de Estados Unidos, ¿Por qué no utiliza la mismas medidas de protección arancelaria? No cuenten conmigo para entregar soberanía, ni política, ni económica, ni alimentaria, ni social, ni energética, ni tecnológica”.

En el mismo tenor, Alicia aseguró que no cree “en las promesas que se puedan dar desde el Ejecutivo” y recordó que el mismo Presidente “dice que es un infiltrado, dice que nuestro Estado es criminal y también me vengo a enterar que la casta es la gente más pobre y las ratas somos las que estamos en el Congreso”.

“Ni el Estado es criminal, ni somos ratas, ni la casta es nuestro pueblo”, respondió.

“Yo quiero acompañar el crecimiento de nuestro país, amo este país como amo a mi provincia. Pero tienen que dejarse ayudar, no se encierren en esa manera tosca, intolerante y de extorsión en que se ponen muchísimas veces. No caminemos para atrás. La Patria no se regala“, concluyó.