Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El bloque radical de diputados rechazó el pedido de la Convención Radical para separar del bloque a los integrantes que votaron con el oficialismo a favor del veto de la ley de movilidad jubilatoria. En un comunicado señalaron que se decidió “por amplia mayoría continuar trabajando con su integración actual, sin excluir a nadie por su manera de pensar, más allá de decisiones externas a este cuerpo que pretenden traspasar su ámbito de competencia”.

Previamente, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, consideró que la decisión de la convención, que dirige Gastón Manes, “no se corresponde con lo que representa el radicalismo, que es ante todo el partido de las instituciones”.

Para De Loredo las opiniones políticas, pueden ser “sumamente reprochables, pero nunca sancionables”. Sobre la decisión de la Convención dijo: “En cuanto al contenido, estoy totalmente en desacuerdo. Y en cuanto a la instrumentación, peor todavía. Peor, porque la ley pareja para todos no es injusta”, y criticó “el doble estándar” del organismo.

Habló de un panorama “complejo” de la política y de la “atomización de todos los bloques“. Recordó que ya hubo “comportamientos aislados a la postura del bloque, incluso de quienes hoy señalan el comportamiento de estos cinco diputados” y en ese momento no hubo reacción de la convención.

Marcó que no resulta propicio que se pongan a sancionar gente ahora. “Menos en este delicado momento, pero ha tenido casos tan evidentes donde no se ha expresado, que me parece que es un uso muy nocivo para lo institucional de nuestro partido”.

“Una locura total”

En igual sentido se expresó el presidente de la UCR de Santa Cruz, Daniel Roquel. “Querer sancionar a un diputado ante cada votación y hacer una convención para eso es una locura total“, sostuvo. Apoyó a Roxana Reyes, quien se fue del recinto al momento de la votación por la ley de movilidad jubilatoria y ahora deberá enfrentar al Tribunal de Disciplina partidario.

Sobre la división que tuvo la UCR en Santa Cruz cuando un sector importante de afiliados conformó el frente electoral Por Santa Cruz por fuera del partido, recordó que no se llegó a una sanción disciplinaria. “No me creo más radical que Daniel Gardonio“, afirmó sobre el intendente de San Julián.

En ese punto recordó que el centenario partido se ha caracterizado por “la diversidad de pensamiento” y no debería dejar de hacerlo.

¿Negociados?

El titular de la convención, Gastón Manes, hermano del diputado Facundo Manes, salió al cruce de las críticas a la decisión adoptada por el organismo partidario: “El problema no es votar en contra del bloque, sino negociar de espaldas a la sociedad y del partido“.

“Los diputados sancionados entregaron a los jubilados, vaya uno a saber por qué beneficio personal“, dijo y marcó que la UCR tiene “muchos referentes, como Alem, Yrigoyen, Lebensohn, Illia y Alfonsín. Borocotó no está entre ellos“.