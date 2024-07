El ministro de Salud, Ariel Varela, el vicegobernador Fabián Leguizamón y el jefe de Gabinete Daniel Álvarez, realizaron una conferencia de prensa en el Hospital Regional de Río Gallegos, donde denunciaron una serie de “sabotajes” contra ese nosocomio.

“Este no es un hospital del gobernador ni del ministro; es hospital del pueblo de los santacruceños. La gente mal intencionada está haciendo daño tanto a este nosocomio como a Santa Cruz”, dijo Varela frente a los periodistas.

“En estos siete meses, venimos trabajando arduamente para poder sacar el sistema de salud, no solamente acá en la ciudad de Río Gallegos, sino en toda la provincia. Hemos encontrado un ministerio y hospitales devastados en insumo; infraestructura y mantenimiento”, sostuvo.

En este sentido aseguró que durante los primeros seis meses de gestión, el Gobierno invirtió en el hospital de Río Gallegos “más de 1.200 millones de pesos en insumos; bienes de uso tales como lavarropa; maquinaria de hemodiálisis, más de 100 millones de pesos. En farmacias externas hemos invertido más de 400 millones de pesos. A su vez, en mantenimiento, urgencias y todo lo que eso conlleva que prácticamente han sido más de 100 millones de pesos en cisternas; calderas; herramientas del sector”.

Al termino de la conferencia de prensa, el ministro de Salud dialogó con La Opinión Austral y aseguró que calificó el encuentro como positivo. “Somos un hospital de puertas abiertas, tratando de explicar la situación a los vecinos. Damos la cara permanentemente, yo soy un ministro que da la cara, no le esquivo al problema y no me van a ver sentado atrás de un escritorio, sino trabajando y tratando de resolver problemas”, apuntó

Sabotaje

Respecto a los grupos de saboteadores, Varela aseguró que “son los minoritarios” y que se trata de “gente que realmente está siendo muy malintencionada, distintos tipos de grupos políticos, sindicales”.

En este sentido, aclaró que no culpa al hospital: “No es el sistema de salud o los trabajadores de la salud, son gente que realmente quiere que nos vaya mal al gobierno y por eso están haciendo estas cosas y saboteando el hospital. Realmente, el hospital no es del gobierno, sino del pueblo, de los santacruceños, y le están haciendo muy mal a ellos”

Luego aseguró que denunciarán ante la justicia a los responsables y contó que “estamos trabajando con la asesoría letrada donde estamos teniendo todos los instrumentos y pruebas para poder presentarlo y, obviamente, va a seguir su camino, pero lo vamos a hacer indudablemente y vamos a encontrar a los culpables”.

“Tenemos audios, hay gente que estamos identificando, pero mucho no puedo decir por cuestiones legales”, precisó.

Por otra parte pidió que “no le hagan mal al hospital, que si ellos podemos juntarnos y charlar para resolver los problemas, pero no dañando el hospital porque es de todos”

Falta de agua

El ministro también se refirió a la falta de agua en el Hospital y que fue reportada por varios vecinos. En este sentido, intentó llevar tranquilidad a los vecinos y aseguró que estuvieron trabajando para dar respuesta al problema que ya estaría solucionado. “Tuvimos una falta de agua por unas cuestiones que rompieron el sistema, los tanques, nos cerraron las válvulas, donde el agua prácticamente se congeló, explotó, no siguió circulando, lo cual trajo la falta de agua, pero nosotros en 24 o 25 horas resolvimos el problema. Los chicos de mantenimiento estuvieron trabajando día y noche sin descansar para que al otro día el hospital tuviera el agua que corresponde”.

Consultado sobre cómo están manejando las problemáticas derivadas de la ola polar que atraviesa la provincia, el funcionario resaltó que “nosotros tenemos permanentemente una emergencia climática” y que “el clima antártico de los últimos 60 años ha sido el más frío de la Patagonia”, ente sentido señaló que la falta de mantenimiento y las malas intenciones “son factores que conllevan a que el hospital caduque prácticamente en todo el sistema de mantenimiento”.

La relación con Nación

Varela también se refirió a la ausencia del gobernador Claudio Vidal al acto de firma del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei y aseguró que “él trabaja permanentemente”. “La verdad que el gobernador hoy estaba visitando Lago Posadas, los trabajadores, viendo los vecinos y cómo está la situación. Creo que ese es el camino, que hoy en día no estamos para una fiesta, estamos para trabajar y darle una solución al vecino que hoy en día la necesita de inmediato”, apuntó.

Por último, consideró que la relación del área de Salud con Nación es “muy buena”.

“Tenemos contacto permanente, hay una descentralización de la salud a nivel nacional como lo planteó el ministro Russo y realmente creo que, como él también me dijo, la salud está por encima de la política, no tiene que ser politizada. Realmente queremos que salga adelante, que los santacruceños tengan salud, tenemos una deuda enorme con ese tema y se están haciendo las inversiones”, concluyó.