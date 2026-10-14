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El exgobernador de la provincia de Santa Cruz, Arturo Puricelli (1983- 1987), participó recientemente de las actividades conmemorativas por el 41° aniversario de El Chaltén.

Pionero y ejecutor de la histórica decisión política que dio origen al pueblo, su testimonio guarda un invalorable valor histórico para la memoria soberana de la provincia y de la nación.

Durante su visita a la localidad, Puricelli acompañó al gobernador Claudio Vidal y destacó de manera prioritaria el plan de obras públicas impulsado para el desarrollo y consolidación comunitaria de la villa cordillerana.

LU12 AM680 Radio Río Gallegos entrevistó en exclusiva a Arturo Puricelli en la que habló del pasado, el presente y el futuro de aquella preciada localidad, criticó el rol de Parques Nacionales al denunciar que no acompañan el desarrollo de las copmunidades y que se llevan millonarias ganancias por la actividad turística pero sin sentar las bases de desarrollo.

Asimismo, cuestionó con duras críticas a la dirigencia de La Libertad Avanza y repasó cada una de sus gestiones como gobernador que trajeron beneficios a Santa Cruz.

El gobernador Claudio Vidal en una reunión con Arturo Puricelli en Casa de Gobierno.

LU12: ¿Cómo ve a El Chaltén?

Arturo Puricelli: La sensación es de gratificación con todo lo que ha sido mi participación en la actividad política. Esta ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado durante mi gobierno. Hace más o menos 10 u 11 años que estoy viviendo todos los años, una vez por año, al aniversario del pueblo desde el 2015 y lo encuentro muy bien, lo encontré excelente en el 2015 y realmente sigue creciendo con todos los problemas y circunstancias que tiene el crecimiento, que también tiene sus inconvenientes porque demanda decisiones y resoluciones para resolver los problemas.

LU12: La creación del pueblo, ¿fue una decisión estratégica?

Arturo Puricelli: Sí, la fundación de El Chaltén se debió pura y exclusivamente no a una visión de desarrollo de la provincia. Tuvo que ver con el Tratado de Paz y Amistad con Chile, a partir del cual el gobierno argentino aceptó que los laudos puedan ser revisados a los 5 años de haber sido emitidos y revisar los laudos en forma permanente.

Teníamos el laudo de 1902 respecto del límite que va entre el Hito 62 y el Cerro Fitz Roy, un laudo que nos resultó favorable. Sabía que firmando esta cláusula en el ’84 Chile iba a pedir que se revise este laudo, cosa que efectivamente pasó.

Hablé con el presidente Raúl Alfonsín, que tuvo la gentileza de atenderme en ese período de audiencia, le planteé mis diferencias respecto de esto que era realmente peligroso haber aceptado esta cláusula y la alternativa de poder revisar esta cláusula. Él me dijo que no era posible. Le planteé otros problemas como, por ejemplo, que me parecía inaceptable que Argentina sea el único país en el mundo que tenga limitaciones para navegar el Estrecho de Magallanes, o la delimitación del límite —valga la redundancia— desde el Hito 62 hasta el Cerro Stokes, que yo creía que era una buena oportunidad para, utilizando todas las nuevas tecnologías satelitales y demás, determinar el límite y fijar los hitos.

Ninguna de las tres cosas fue posible y entonces, como una forma de consolidar la presencia soberana en toda esta zona, decidí fundar un pueblo al otro lado del río Fitz Roy, que es donde está hoy, en zona de Parques Nacionales, a los efectos de que, bueno, si se revisaba el laudo y si nosotros tuviéramos un punto más de consolidación de nuestra pretensión en la región teniendo un pueblo dentro de nuestro territorio que pacíficamente estábamos en ese momento y ahora intentando afianzar.

Esa es la razón de la fundación del pueblo, algo que no pude decir al momento de la fundación y que, por cierto, motivó que muchos periodistas, entre ellos un insigne periodista de esa casa como LU12, que fue el profesor García Pacheco, creyera y dijera que Puricelli quería hacerse el Pedro de Mendoza y que por eso fundaba un pueblo. Más allá de su ingeniosa ocurrencia, él siempre fue un crítico de mi gestión y aprovechó esas circunstancias también porque tampoco sabía cuál era el fondo de la razón por la cual yo fundaba el pueblo. Quizás tendría que haberme tomado el trabajo de llamarlo y explicarle, y seguramente hubiera cambiado de opinión.

El Chaltén, una de las localidades más visitadas del turismo en Santa Cruz.

Chile pretendía que el límite discurriera desde el Hito 62 por el cordón del Bosque, que es la margen derecha del Lago del Desierto mirando de sur a norte, y el árbitro había resuelto que sea por el cordón Marconi, que es la margen izquierda del Lago del Desierto mirando también de sur a norte.

Esa fue la razón de la decisión y la tomamos aun cuando desde Parques Nacionales, el presidente del directorio de Parques Nacionales en ese momento me envió una carta documento diciéndome que si yo fundaba el pueblo me iban a hacer una denuncia penal porque lo hacía sin autorización de Parques y demás. La importancia de mi decisión y la convicción de que estaba haciendo lo que correspondía para los intereses de la Argentina, a mí no me preocupaba que me hicieran una causa penal o me condenaran por eso, porque realmente la razón de importancia valía la pena: ser condenado por consolidar territorio nacional.

LU12: El crecimiento impone desafíos, ¿cómo ve el desarrollo urbanístico y la infraestructura?

Arturo Puricelli: En primer lugar lo que tengo que decir es que yo siempre fui un admirador de la política de Parques Nacionales respecto de la preservación ambiental de las áreas que se determinan como reservadas para mantener la naturaleza lo más prístina posible. Pero creo que también los funcionarios tienen que tener racionalidad. Y este pueblo necesita crecer.

Hace años que viene reclamando espacio. Quiere tener espacio no solo para darle a toda la gente que quiere radicarse acá y que necesita construir su vivienda para realizar su proyecto de vida en El Chaltén, sino también para las áreas de servicios, como puede ser la planta de gas, la estación de servicio, la planta de saneamiento. Todo eso cada vez se ha comprimido más en la ocupación de hecho que hicimos nosotros y la sanción de la ley del ejido municipal que llevó adelante la Ley de Fundación del Pueblo, que fue propuesta por el Ejecutivo que yo encabezaba y que fue acompañada por buena parte del Legislativo. No por todos los legisladores: la bancada de la Unión Cívica Radical no nos acompañó, tampoco nos acompañó un diputado justicialista como el diputado Rafael Flores, a quien le pareció que era una cosa que no tenía sentido.

Pero de todas maneras, esa ley fijó el ejido y en ese ejido se ha venido desarrollando este crecimiento explosivo, como vos dijiste. Hoy Parques Nacionales, a partir de una decisión de hace 2 años atrás, empezó a cobrar entrada por los senderos y se lleva cientos de millones de pesos de El Chaltén. Estamos hablando de 5.000 o 6.000 millones de pesos que se lleva en concepto de ingreso por los turistas que vienen a visitar El Chaltén y no deja un peso acá. Es decir, no solo no colabora con la población, sino que tampoco tiene la inteligencia de acompañar ese crecimiento del cual se están usufructuando económicamente y no le han dado a El Chaltén ninguna posibilidad de crecimiento.

Entonces, la gente lo debe saber: hay jefes y funcionarios de Parques Nacionales que actúan irracionalmente, como las autoridades actuales. Yo tuve la oportunidad de acompañar al señor gobernador Claudio Vidal a Buenos Aires a una reunión que se hizo hace 2 años cuando recién asumió, precisamente para hablar con el Gobierno Nacional sobre la posibilidad de que se amplíe el ejido municipal. Las autoridades nacionales realmente escucharon muy bien y demás, pero lo único que hicieron fue decir: “¿Dónde está la caja?, ¿cuántos turistas llegan?”. Y cuando les dijimos los miles de turistas que nos visitaban, lo único que se les ocurrió fue cobrar no sé si 45 o 50 dólares, que es lo que están cobrando hoy por caminante para ingresar al parque. Del terreno no nos dieron ni una sola hectárea.

LU12: Santa Cruz es muy generosa con la cantidad de tierras que cedió para que se conformen parques nacionales.

Arturo Puricelli: Tenemos muchas áreas protegidas que están bajo jurisdicción de Parques. Pero lo que creo es que Parques tiene que tener racionalidad en la administración del recurso que tiene que preservar y hacerlo con lógica y coherencia. No puede ser que lo hagan en forma arbitraria sin ninguna racionalidad.

Razón por la cual yo vengo reclamando que, por lo menos de lo que recauda Parques Nacionales acá en El Chaltén y lo que recauda también por el Parque Nacional Los Glaciares en El Calafate y demás, le compartan a la provincia un 20% y a las municipalidades como mínimo un 30%, porque ellos están acá, reciben los servicios de luz, gas, agua, caminos, servicio de sanidad, servicio de escolaridad para sus familias y no ponen un peso. Van y cobran la entrada a los turistas que vienen, y por cierto el gobierno local tiene que resolver el problema de saneamiento porque son todos turistas que usan servicios, que necesitan cloacas, electricidad y gas. Todo eso lo tiene que soportar la Intendencia con la ayuda del Gobierno Provincial.

A 41 años de los inicios de El Chaltén. Una joya de la naturaleza.

Críticas a LLA

LU12: Desde La Libertad Avanza cuestionaron lo que se hizo en El Chaltén, ¿qué opina?

Arturo Puricelli: No he leído ninguna crítica. Pero lo que digan los de La Libertad Avanza, desde el Presidente que tenemos para abajo, realmente a mí no me preocupa, porque la sociedad argentina ya se ha dado cuenta de quiénes son, quién es Milei, quién es la hermana de Milei y quiénes son todos los oportunistas que los acompañan.

LU12: El diputado Jairo Guzmán posteó una foto suya y dijo que la miseria de hoy es por culpa de esta casta política que destruyó la provincia.

Arturo Puricelli: Ese es el discursito que le enseñó Santiago Caputo a todos estos improvisados de la política. Este pobre hombre que opina no sabe que yo fui el gobernador que elevó en un 100% la coparticipación de Santa Cruz.

Cuando era gobernador discutimos la Ley de Coparticipación y logré la coparticipación para Santa Cruz en el mismo nivel que la coparticipación de la provincia de Chubut. Logré reclamarle a la Nación 790 millones de dólares de regalías mal liquidadas de la década del ’90. Logramos sacar una ley por impulso de mi gobierno y del senador Murguía por la que se referenciaron las regalías de gas y de petróleo al precio internacional del petróleo en el puerto de Ras Tanura de Arabia Saudita.

Logramos traer recursos para la provincia, logramos hacer mucha obra pública, logramos hacer la Organización de Provincias Productoras de Hidrocarburos, creamos FOMICRUZ y trajimos la minería; teníamos 11 plantas pesqueras que se establecieron durante mi gestión. Imagínese que esta pobre persona que opina, que no tiene la más mínima idea de nada porque no le he podido leer una sola línea que sea coherente para con los intereses de la provincia de Santa Cruz, viene a cuestionar esto.

Nosotros hicimos lo que es la realidad de Santa Cruz hoy y no fundimos a nadie. Nuestro gobierno no fundió. El gobierno que él impulsa, con el endeudamiento de Macri de los 75.000 millones de dólares que se fumaron del Fondo Monetario Internacional en su gestión, más los 113.000 millones de dólares que tienen empeñada a la Argentina de hoy, no pueden hablar ni de la casta política ni de lo que dejamos. Nosotros dejamos un país desendeudado y estos hablan de moralidad.

Estos son los moralistas que aquel dicho popular dice: “moralista con la bragueta abierta”. Que expliquen dónde están los 3.000 millones de dólares en oro que mandaron a Inglaterra para tibias y que expliquen por qué perdimos 1.023 millones de dólares. ¿Cuánto le tocó a él de esos 1.023 millones de dólares? ¿Se los quedó todos Caputo, se los quedó todos Milei o los repartieron también con ellos o no les avisaron? Entonces, que no venga a hablar de la casta política ni a hablar de las administraciones anteriores.

El presidente Raúl Alfonsín y el gobernador Arturo Puricelli en el centenario de la fundación de Río Gallegos, celebrado el 19 de diciembre de 1985.

Eso se quedó en la campaña del ’23 cuando dijeron que venían a hacer crecer a la Argentina y están hundiendo a la Argentina en la miseria, explotando a su pueblo. Nosotros tenemos hombres y mujeres de trabajo que no pueden pagar el gas, ni la luz, ni los servicios y mucho menos llevar a la mesa de la familia lo que necesitan. Esta gente realmente no podría hablar.

Yo sí camino la Argentina y he estado en distintas funciones. Yo he sido vicepresidente del ORSNA, he sido presidente de ENCOTESA cuando se concesionó y ganó la licitación el delincuente de Franco Macri y su hijo Mauricio, que no pagaron nunca el canon. Yo he sido secretario de Provincias, he sido presidente de Fabricaciones Militares, he sido ministro de Defensa de la Nación y he sido ministro de Seguridad de la Nación. No tengo una sola causa por ningún tipo de delito; ni siquiera me han llamado por un vale de combustible.

Entonces, este infeliz no puede venir a cuestionarme a mí ni a poner en duda mi honradez. Yo quisiera saber si él hubiera tenido todas esas responsabilidades, cómo estaría. Y quisiera saber también qué hubiera sacado de la política. Yo estoy jubilado por la ANSES con poco más de $1.700.000 de jubilación. Este infeliz, después de todas estas responsabilidades que he tenido, me viene a cuestionar y a poner en duda la moralidad.

Los gobiernos que vinieron de 1983 a la fecha transformaron Santa Cruz, más allá de que algunos funcionarios cometieron errores, fueron indignos o tuvieron inmoralidades; pero eso no significa que no se haya hecho nada. Acá se hizo el Interconectado, se hizo el pavimento de la Ruta 40 desde La Quiaca hasta el sur, se hicieron obras de servicios en todas las localidades, se construyeron hospitales y escuelas. Y ellos, ¿qué hicieron en este tiempo? Que digan cuáles son las cosas que hicieron.

Ahí recién pueden comparar y no solo quedarse con ese discurso que les vende Caputo y que se los escribió Trump con Serimedo para tratar de ganar algún espacio político y confundir a la sociedad. La gente ya no se confunde más y el año que viene lo van a saber.