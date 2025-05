Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gonzalo Chute, secretario de legal y técnica del Municipio de Río Gallegos, habló de diversos temas en Radio LU12 AM 680, entre ellos, los Aportes del Tesoro Nacional, la deuda con la CSS y la convocatoria del gobernador Claudio Vidal a “discutir la provincia de los próximos 40 años”.

En primer término, el funcionario municipal contestó al ministro de Gobierno Provincial, Nicolás Brizuela, quien dijo que “los ATN no son fondos coparticipables” y que “la provincia no está para sostener a municipios mal gestionados”.

“El gobierno provincial ha recibido 4500 millones de pesos recientemente de ATN del gobierno nacional” y cuestionó la contradicción de Brizuela “dice que si necesitamos ATN somos irresponsables en la gestión y acto seguido dicen ‘Nación nos dio un ATN a nosotros. Por una cuestión de lógica, están diciendo que la provincia está mal administrada”.

Seguidamente, marcó que la coparticipación “a todos los municipios se ha desplomado. Estábamos el mes pasado recibiendo valores de septiembre del año pasado, con una inflación acumulada del 20 % aproximadamente”, además de indicar el gran impacto de la baja del consumo. “Baja el IVA, impuesto a las ganancias, principales componentes nacionales, y también ingresos brutos, que es provincial, y en este contexto de pérdida la Provincia solicitó un apoyo económico, pero si estamos todos atravesando esta situación, que el gobernador tome la decisión política de distribuir estos recursos ante los municipios”, pidió.

Seguidamente, enfatizó que “Río Gallegos es un municipio bien administrado” pero que “esta caída de recursos nos impacta y según los calculos de Diego Robles (NdR: jefe de Gabinete municipal), estamos en 14.500 millones de pesos menos menos que estamos recibiendo, y nos hemos tenido que hacer cargo de un montón de cuestiones que el gobierno nacional y provincial han dejado de hacer por la ciudad”.

“Tenemos una caída enorme de los recursos que nos impacta, y hay municipios que están mucho peor que nosotros, lo vemos y es algo masivo que ya no es atribuible a un intendente. Por eso cuando se habla de municipios mal gestionados, cuando ellos mismos de gobierno provincial piden asistencia, entonces, ¿a qué estamos jugando? Hay que moverse con responsabilidad, sobre todo cuando somos un funcionario de primera línea, y entender la coyuntura dura que estamos atravesando todos, y entre todos encontrar soluciones”, apuntó Chute.

“Una discusión que hay que dar”

En otro tramo de la entrevista, marcó que hay que dar “un discusión histórica, que es la distribución de los recursos a través de la coparticipación”, marcando que hoy los municipios se están “haciendo cargo de más cosas de la que nos haciamos cargo en 1983, que es de cuando data nuestra ley”.

“Es una cuestión que es una manda constitucional que, repito, no aparece ahora, pero sí que se vuelve cada vez más urgente, y que son problemas institucionales de Santa Cruz que estaría bueno que solucionemos entre todos, sin importar el partido político”, agregó y marcó que “hay que solucionarlo sentándonos todos sin importar signo político”.

Deuda a las cajas

Consultado respecto a la actualidad de deuda de Río Gallegos, Chute dijo que “nos encontramos igual que todos los municipios“, y que por la falta de recursos no se han podido realizar aportes y que la capital “representa el 30% de la deuda total”.

También, marcó que se trata de un “problema estructural que se debes solucionar pero “sin chicanas berretas”

Convocatoria del gobernador

Sobre el llamado del gobernador Claudio Vidal en el acto del 25 de Mayo a “trabajar juntos” por la provincia, Chute dijo que el Municipio no “tiene ningún problema” con el Gobierno Provincial, pese a las diferencias que existen. “Siempre que nos convocaron, estuvimos de la mejor manera. Todo lo que sea trabajar en conjunto, estamos abierto. Cada dos años nos mediremos electoralmente y diremos lo que tengamos que decir, pero mientras tanto tenemos que gestionar y buscar soluciones conjuntas. Incluso con Milei. No es un partido de fútbol esto, no es un River-Boca”.

El gobernador Claudio Vidal agradeció a todos los caletenses que hicieron posible un “25 de Mayo histórico”. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Hay que buscar soluciones conjuntas, la situación está complicada. Hogares endeudados y cada vez más pobreza y pérdida de empleo. Tenemos la obligacion de tener una mesa de diálogo” sostuvo y dijo: “Nosotros estamos abiertos y Pablo (Grasso) está abierto a eso, somos gente de la política en el mejor de los sentidos. Entendemos lo que es la política de necesidad de gestionar. Bueno que de parte del ejecutivo provincial también se entienda eso. Muchas veces no lo vemos lamentablemente”.

Carta orgánica

“Es una cuestión a trabajar y explicarle al vecino por qué es importante. Nuestra constitución provincial habla de 4 niveles de autonomía: económica, financiera y administrativa, y deja sujeta a la cuarta, que es la autonomía institucional, a la sanción de una carta orgánica. Es básicamente una posibilidad más de que Río Gallegos pueda y los ríogalleguenses podamos decidir por nosotros mismos, sin estar atado a veces a muchas decisiones discrecionales del gobierno provincial en particular, gobierne quien gobierne”, dijo.

No obstante, marcó que “se va a trabajar en ese sentido” y que “es algo que va a dar y va a permitir una gestión más participativa, porque se va a dar un mejor lugar a las juntas vecinales. Te da independencia”, resumió.

PJ, congreso y elecciones

Chute dijo que están en proceso de “debate interno” para “generar una alternativa electoral, tanto nacional como provincial competitiva para el año 2027″.

Y cerró -aunque sin nombrarlo- apuntando hacia el gobernador Claudio Vidal quien recientemente criticó que “han destruido el PJ”: “Acá vemos gente de afuera que quiero opinar en nuestro partido, pero las críticas de los afiliados son siempre atendibles. Ahora, hay que tener ojo si en esta coyuntura hay algunos que han decidido hace rato dejar la camiseta al justicialista, porque estás bancando un gobierno que en última instancia avala las privatizaciones de Milei, que avance con la quita de subsidios y empobrecimiento de los argentinos y bueno, la doctrina la abandonaste hace rato, y no porque te hayan echado, sino porque decidiste irte”

