Este domingo, en el marco de los festejos por el 25 de Mayo, el gobernador Claudio Vidal realizó una convocatoria a todo el arco político y la sociedad en su conjunto, para discutir la “Santa Cruz de los próximos 40 años“. Esto generó una repercusión en los diferentes sectores políticos de la provincia, entre ellos, los de la oposición.

La Opinión Austral fue a buscar el testimonio de algunos referentes y uno de ellos, el líder de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán, prácticamente que desechó de plano cualquier tipo de convocatoria del Poder Ejecutivo Provincial.

Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza y responsable del PAMI de Santa Cruz. (FOTO: JORGE BILBAO).

“Leí que llamo al diálogo. La verdad es que no nos vemos involucrados en ese llamado porque creemos que no todo vale en política”, comenzó en respuesta a la consulta de este medio. “El mejor ejemplo de que el rejunte de los políticos por lograr el poder es el actual gobierno y está demostrado que no sirve en la práctica”.

En ese mismo orden, expresó: “Sin un horizonte claro y sin un plan económico es imposible crear consensos” y agregó: “Nuestro espacio tiene una visión totalmente diferente y creemos que en la provincia siguen las viejas prácticas kirchneristas. El gobierno provincial actual cree que el motor de la economía depende del estado y nosotros creemos absolutamente lo contrario”, cerró de forma categórica.

Cautela

Otro dirigente consultado fue el diputado Pedro Muñoz (ARI-CC). El legislador, quien estuvo presente en el acto oficial del 25 de Mayo en Caleta Olivia, respondió que le parecía que “ante tanto antagonismo que se difunde a nivel nacional, que haya un discurso de convocatoria al diálogo o la búsqueda de consensos es importante”.

Sin embargo, aclaró: “Eso debe trasladarse a todos los ámbitos, ya sea en este trabajo conjunto con los distintos intendentes, independientemente de su color político” como así también “la convocatoria a todos los partidos”, dijo. En ese aspecto, agregó que ahora se viene un trabajo importante como es la construcción del nuevo régimen electoral provincial.

Pedro Muñoz, diputado de ARI-CC. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Esta articulación es donde deben concretarse los discursos en la acción porque muchas veces vemos rencillas innecesarias que abortan cuestiones de diálogos; debemos superar esas cuestiones. Desde la oposición, en mi caso, me encuentro comprometido a aportar con la ideas desde la Cámara y, por supuesto, ejercer los juicios críticos que correspondan ante las falencias y faltas que uno observa en el gobierno, sin que ello implique cortar el diálogo o la relación política por el hecho de opinar en algunas cuestiones distintas”.

“Todos debemos asumir las responsabilidades y ser criteriosos a la hora de entender que se pueden marcar diferencias, criterios distintos, pero que ello no implica cortar los diálogos que tan mal le hacen a la política” ya que “esto se traslada a la vida cotidiana de los vecinos”. En ese sentido, “es importante la convocatoria pero, más importante es que esto se traslade efectivamente en espacios específicos de diálogo y que no se corte por rencillas o dimes y diretes que nada bien le hacen a la población”, aseguró.