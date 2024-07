Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un extenso corte de agua por 26 horas, la ciudad de Caleta Olivia se enfrenta a una nueva suspensión en el suministro desde este lunes 29.

El motivo sigue siendo el mismo, dada la lamentable situación de turbiedad que está atravesando el vital elemento que llega de Sarmiento hacia Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia.

En este caso, el líquido vital no cumple con los parámetros de calidad requeridos ante un fenómeno natural provocado por el deshielo de nieve y barro congelado, lo que obliga a las autoridades a tomar medidas para evitar problemas de salud pública y otras consecuencias.

En este contexto quedó a la vista la gran necesidad de una pronta solución a esta problemática, porque en la mayoría de los cargaderos de la ciudad, abundan las largas y extensas colas de vehículos que esperan abastecerse de agua para sus domicilios.

Por otra parte, los caletenses lamentan tener pagar precios extremos a camiones aguateros que no siempre ofrecen un producto de la mejor calidad.

¿Qué dice la gente?

Muchos de ellos han expresado su descontento en diálogo con La Opinión Zona Norte, que se dirigió a estos sectores para conocer de cerca la experiencia de los habitantes damnificados por los reiterados cortes de agua en Caleta.

“Ayer estuve una hora y media ahora voy de vuelta con 220 litros”, comentó Pedro, un vecino apostado en el cargadero del Bº Güemes.

Al ser consultado sobre su caso particular, el hombre comentó que permanece sin agua en su vivienda desde hace dos semanas. Hecho que lo impulsó hacer mas de un viaje hacia el cargadero para poder abastecerse.

“Estuve aguantando que venga el agua y hoy ya tuvimos que comprar. Ahora para no quedarme sin agua de vuelta, ya llevé 2200, y ahora voy a buscar 200 más”, señaló preocupado y adujo que “esto no tiene arreglo porque acá tienen muchas oportunidades para hacer las cosas, pero no lo hacen”.

“Arriba, hay un tanque que quisieron hacer, creo que estaba el gobernador Peralta, estoy hablando hace 10 años 12 y ahí está. Y acá también hay otra cosa: los camiones venden agua y a 12.000 pesos. Nosotros somos cuatro”, agregó.

En el mismo contexto, otro residente local brindó un panorama de su situación y mencionó que “en el Rotary hace como cuatro días que estamos en agua”.

“Yo estoy en el Rotary Alto y somos cuatro. Nosotros (ponele) que por semana necesitamos unos 2000 litros”, aseguró.

A su vez, detalló que aun con el suministro y distribución de agua normalizado es una zona que no es abastecida con frecuencia. “Por más que esté continuo el tema del agua, nos llega día por medio. No es que todos los días que tenemos”, dijo al respecto.

Finalmente hizo referencia a la posible manifestación colectiva en reclamo del agua y dijo que “habrá que ir porque esto no se va parar”.

Alejandro Mamaní, gerente de Servicios Públlicos

La palabra de las autoridades

Por su parte, Alejandro Mamaní, gerente de Servicios Públicos S.E. tras realizar un viaje a la ciudad de Sarmiento en el marco de esta situación, comentó que “volvimos el miércoles pasado después de las 21 horas con un corte ya más prolongado que se está extendiendo hasta el día de hoy”.

“Ayer tuvimos un ingreso de agua de 400 metros cúbicos por hora, desde las 16:30 de la tarde hasta las 6 de la mañana y hoy a las 6 de la mañana, me informaban que cortaban directamente todo el suministro para Sarmiento Comodoro y Caleta Olivia”, detalló.

Aunque no especificó por cuanto tiempo se extenderá la medida, explicó que ahora el personal busca la manera de potabilizar el agua con “otro tipo de floculante”, para cambiar el tratamiento del agua.

“Estuve ahí en las distintas piletas viendo como entraba el agua y entraba puro barro y eso hace que también complique los aireadores que están acá”, afirmó Mamaní. Y cerró diciendo que “estamos bastante complicados porque de los 5.000 a los 7.000 litros que ellos producen, hoy los tenían en mil”.