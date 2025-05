Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Trabajadoras del Hospital Samic de El Calafate se encuentran hace más de dos semanas reclamando por una mejora salarial y como respuesta solo han obtenido que deberán buscarse “prestar sus servicios fuera de la institución”.

Se trata de un grupo de 12 cuidadoras de pacientes de Salud Mental que trabajan bajo el Programa Provincial de Situación Especial, dependiente del Ministerio de Salud de Santa Cruz.

El reclamo es de un plus extra por parte del hospital, establecimiento en el que prestan funciones, pero desde la Administración respondieron que la Provincia es quien debe hacerse cargo de lo salarial.

“El hospital no nos reconoce como trabajadoras, trabajamos en pésimas condiciones. De hecho, nos desvincularon hastsa que se clarifique la situación por parte de Provincia, y no podemos volver a trabajar”, lamentó una de las cuidadoras en contacto con La Opinión Austral.

“Ellos siempre estuvieron en conocimiento de nuestra situación, sin seguro, sin contrato, y que nos pagaban $1,700 la hora. Es una vergüenza que se hagan los desentendidos y que hasta irónicamente nos ‘cuiden’ diciendo que sin seguro no podemos trabajar. Es más, nos pedían que lo paguemos nosotras”.

Las cuidadoras esperan una respuesta por parte del hospital y del Ministerio de Salud, con expectativa en que las partes puedan abordar la situación y hacer frente a un plus, “porque con el pago que tenemos hoy estamos totalmente desprotegidas, realizando extensas jornadas laborales, con bajas remuneraciones”.

Yamila Gentile, presidenta del Consejo de Administración del Hospital SAMIC.

Además, en una nota del 22 de mayo con la firma de Yamila Gentile, presidenta del Consejo de Administración del SAMIC, se les informó a las trabajadoras que “hasta tanto se clarifique la situación laboral que las vincula al empleador provincial, deben prestar sus servicios fuera de la institución hospitalaria Samic El Calafate”.

Las trabajadoras advierten que están “invisibilizadas” y que no son “valoradas” por el trabajo que realizan no solo en el área de Salud Mental de internación clínica, “sino también en maternidad y sector de guardia”.

El reclamo tomó repercusión y fue abordado en el Concejo Deliberante de El Calafate en la sesión del pasado jueves, donde se aprobó una resolución para que el Ministerio de Salud “mejore las condiciones laborales de las trabajadoras que cumplen tareas en el área de salud mental”.

El edil de Unión por la Patria, Leonardo Mardones, lamentó la “extrema precariedad” de las trabajadoras, y que la genere “el propio Estado”. “No puede ser que estas situaciones no se atiendan como corresponde”, cuestionó al manifestar su apoyo a las trabajadoras, y exigió a la cartera sanitaria provincial “tomar medidas urgentes, y que sean incorporadas a la planta permanente de sus trabajadores en el ámbito de la salud de El Calafate”.

Leonardo Mardones, concejal de Unión por la Patria, en El Calafate.

“Sería un ejemplo que esto pase, el Estado está para garantizar derechos. Y más aún cuando se trata de la salud, y en un área de paciente psiquiatricos en un hospital“, agregó.