Este sábado 12, a partir de las 16:00, se realizará la convención de la Unión Cívica Radical, convocada para empezar a delinear la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas de este año, que en Santa Cruz tendrá a los diferentes sectores políticos pugnando por tres bancas a la Cámara de Diputados de la Nación.

Sobre este evento, que se realizará en el subcomité “Eliseo Llaneza“, ubicado en la intersección de Richieri y Hernán Cortez, en la ciudad de Río Gallegos, habló el presidente del partido a nivel provincial, Daniel Roquel. Entrevistado en Radio Al Sur, se refirió al momento en el que llega esta convención, luego de que el partido se partiera tras la decisión de ir, una parte, con el sector de SER, acompañando al actual gobernador Claudio Vidal.

“Apuesto a que no puede ser otro el camino que el diálogo, más allá de las distintas posiciones que tengamos, de quién ha tenido razón o no; me parece que tenemos que hablar y ver lo qué queremos para el futuro. Mirar siempre por el espejo retrovisor, no va a hacer corregir los errores, podemos escucharnos y decirnos qué es lo que pensó cada uno”, sostuvo el exdiputado provincial.

Roquel remarcó: “Todos hemos cometido errores, pero si nos vamos a quedar en la crítica esa y en ver si tenía razón yo u otro, se hace difícil una reconstrucción de partido”. Entonces, “tenemos que tener una mirada de cara al futuro ¿Qué es lo que queremos del partido? Esto no solo no nos está atravesando a nosotros acá en Santa Cruz, sino el partido a nivel nacional está atravesando una situación muy similar”. Señaló que el radicalismo no llevó candidato a presidente en la última elección, y en las anteriores tampoco, y “parece como que estamos conformes con eso, con ser parte, como compañero de una fórmula, y la verdad que un partido político sin vocación de poder, sin querer llegar, bueno, hay algo que está funcionando mal“.

Más adelante, expresó que tras el debate interno en 2023, hubo muchos que le pidieron que echara a los radicales que se fueron con el actual gobierno provincial. “La verdad que no hay que seguir dividiendo. Y no creo que los que se fueron sean menos radicales que yo. Tuvieron otra mirada, que era la única posibilidad de sacar al kirchnerismo y apostaron a eso. Y los que nos quedamos creíamos que no era sólo sacar al kirchnerismo, sino cambiar una forma de hacer política; después veremos con el tiempo a quién le da la razón, pero si yo sigo creyendo que soy el dueño de la verdad, que no puedo aceptar de que me quede equivocado en algo, que podríamos haber esto algo mejor y los otros piensan lo mismo, y vamos a seguir siempre empantanados en el mismo lugar“.

Entre otras cosas, Roquel sostuvo que la UCR va a estar de cara a una elección y “la verdad que si el radicalismo no es competitivo, es complejo para integrar un proceso electoral”. Entonces, “ojalá que se puedan dar, van a ser esas discusiones que vos decís que van a ser acaloradas porque hay temas sensibles”. Finalmente, dijo que perdió 8 a 1 la postura de que la prensa no participe de la convención.