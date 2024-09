Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A continuación el desgrabado de la conversación entre los brokers Andrés Gross y Alejandro Salemme, además de Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited:

Salemme: Hola Andrés, ¿cómo estás? Estamos con Franco y Agustín, que son los representantes de TEGI en Argentina. Para que les comentes cómo es la situación.

Gross: Recibí un llamado que no me sorprendió. No los conozco, pero me llamó el que acepta o no la compra para saber si estaba al tanto. Le dije que no. Yo no me manejo así en la vida, ni es la manera en que hago negocios. Se lo dejé claro a Alejandro cómo era el negocio con ellos y a mí nadie me avisó que iban a enviar una orden. Empezamos mal.

Ariet: Estoy presentándome y te di todo, hasta mi nombre. Pediste que tengamos transparencia y si no me decís tu nombre completo, empezamos mal.

Gross: Andrés Gross es mi nombre, ¿en qué cambia?

A pedido

Ariet: La situación es la siguiente, tenemos contacto con YCRT por puente diplomático. Quien nos solicita hace mucho tiempo que compremos carbón y nos convoca -motivo por el cual estamos realizando la operación ahora- es directamente cancillería. Por conocimiento en las condiciones en las que se encuentra el producto, no consideramos que sea viable. Dada la insistencia del aparato político para que compremos, accedimos con un target price que se ajusta a las condiciones de mercado en las que puedo colocar ese producto. No era nuestra intención ir por ese producto. Lo hacemos más que nada por responder a los puentes diplomáticos y por el interés del producto a futuro. Cuando Alejandro (Alejandro Salemme) me convocó inicialmente para trabajar con ustedes, le dije que tengo contacto con YCRT, tengo contacto directo con el Estado y no necesito que alguien me haga de intermediario. En última instancia, si formás parte del equipo de YCRT y tenés contacto con el que firma, deberías decirle que te gustaría recibir una contribución marginal por parte de la venta, pero no por parte de la compra.

Salemme: Agustín, cuando te puse las condiciones para operar con Yacimientos de Río Turbio me dijiste que ustedes tenían un contacto y explicaste que hay un problema diplomático porque la gente que está ahora no va a estar más y yo te dije que esa gente sí va a estar y es con la que podemos hacer negocios y cerrarlo. Ahí quedó la conversación porque me dijiste que ibas a ir por otro lado.

Ariet: Exacto. A ver, estoy haciendo esto porque me están solicitando directamente por puente diplomático. Me llamó Paula de cancillería para decirme: “Agustín, tenemos este producto para comerciar con ustedes”. Se lo presentaron directamente a Israel y a mí no me dejaron otra opción. Si te fijás, no soy yo quien realiza la oferta, a pesar de que soy yo quien tiene en Argentina la posibilidad y autonomía de elaborarlas, y sale directamente de la presidencia de la compañía. Lo único que hago -esto lo pueden auditar si están dentro de la empresa- es reenviar la solicitud y aclarar las condiciones comerciales en base a las condiciones del producto. Hago observaciones para resguardar los intereses de mi compañía. Por fuera de eso, la verdad es que alguien que forma parte o tiene estructura dentro de la empresa me llame para decirme que tengo que ir por esas vías cuando estoy ingresando por…

Gross: Esperá, nunca dije que estaba dentro de la compañía; es estatal y no pagan comisiones de ningún tipo, ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Es un tema político, como lo dijiste. A mí me llama Alejandro y me pide el ok del que decide -más que el que firma- para que la operación tenga curso. Los pongo en contacto, por diferentes motivos deciden no avanzar y dos meses después mandan la orden de compra y no me avisan. Entonces, ponete en mi lugar, me llama el que decide si esto se hace o no para preguntarme si estoy al tanto o no y le dije que no estaba en conocimiento.

Ariet: ¿Del responsable de Ventas estás hablando?

Gross: No importa, menos por teléfono. Si no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta que mandaron. No tengo nada que ver con la empresa. Soy un facilitador para que este negocio suceda. Si ustedes quieren que esto suceda, somos un equipo y vamos todos para el mismo lado. Yo puedo hacer que esto se cierre. Te lo demuestro con el conocimiento de la oferta que mandaron, cómo la mandaron y de cuánto es.

Ariet: Lamento que la empresa filtre información y vengas a intervenirnos. Me parece que comercialmente eso es violento. No es una forma de…

Gross: ¿Cómo violento si ustedes lo que me pidieron fue que los ponga en contacto…?

Ariet: Yo no te pedí que me pongas en contacto…

Salemme: No, no… Pongamos las cosas en claro. Cuando hablamos, ustedes me dijeron que querían comprar carbón y yo les dije que los podía contactar con la gente de Río Turbio. Me dijeron que no había ningún problema y que avancemos con el tema. Tuvimos varias llamadas, no una. Hubo ida y vuelta con el precio, ustedes después me dijeron que por razones políticas iban por otro lado, porque esta gente que está sentada no va a estar.

Las apariencias engañan

Salemme: Pongamos las cosas como son, Agustín. Si no, me parece que nos hacés quedar como unos pelotudos…

Ariet: No quiero faltarles el respeto a ustedes, la verdad. Estoy haciendo un gran esfuerzo para ser lo más cordial posible. Entiendo un montón de cosas, entiendo que ustedes tenían la intención de participar en la unidad de negocio, pero te dije desde el principio que tengo mi propia línea para llegar a YCRT. No necesito a nadie. A mí me busca YCRT desde hace un montón de tiempo…

Gross: Agustín, una pausa. ¿Por qué me llaman a mí para contarme esto si tenés la posibilidad o no de cerrar el negocio? Contacto puede tener cualquiera, directo o por intermedio de cancillería, de un político o lo que fuera, pero no con el que cierra el negocio, no cualquiera. Cancillería es un intermediario. El que cierra el negocio es el que maneja la mina y es el que me pone a mí en la mesa. ¿Para qué me llaman a mí y me piden que abra el juego por mi lado y no por el lado de ustedes? Negociamos la gestión de cada uno.

Ariet: No.

Gross: Yo no hablé con ustedes, hablé con Alejandro. Si quieren seguimos personalmente el lunes, o el martes, cuando quieran. Nos tomamos un café y lo hablamos personalmente.

Ariet: Me parece una opción viable. Por lo menos poner paños fríos por ahora. Déjenme pensar y meditar, pero me parece…

Salemme: Agustín, queremos llevar adelante el negocio. Es una tontera no sentarnos a charlarlo.

Gross: No vivo de esto, gracias a Dios. Tengo dos empresas, hago negocios, compro tierras en Estados Unidos y no dependo de esto. Pero tengo la posibilidad de cerrar el negocio. ¿Quieren hacer negocios? Estoy para avanzar, pero me llama el que cierra el negocio para avisarme que nos dejaron afuera a todos.

Ariet: No tengo margen para aportar contribuciones marginales porque estoy rematando un producto que lo compro por obligación. No es una elección mía tener que ir a comprar el producto al precio que lo estoy comprando.

Gross: Es un negocio a mediano o largo plazo, Agustín. Esto se va a estabilizar y ya vas a estar adentro por 30.000 o 60 mil toneladas por mes. Agustín, yo no te conozco, pero confío en Alejandro. Te pido… Hay información muy sensible. No deja de ser un negocio y no están pidiendo un porcentaje totalmente elevado. Es un acuerdo de gestión. Manejá esta información con mucha cautela.

De esta manera quedó al descubierto la forma en que los brokers buscaron beneficiarse con sumas de 20 mil a 30 mil dólares cada uno. Por su parte, YCRT aún busca exportar el mineral.

