Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Teatro Municipal “Héctor Marinero”, el intendente Pablo Grasso encabezó este jueves el acto de entrega de 8 viviendas a familias de Río Gallegos, obras que quedaron inconclusas por el Gobierno nacional y que fueron finalizadas por el Municipio con fondos propios.

Acompañaron al mandatario durante la ceremonia, el jefe de Gabinete, Diego Robles y el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla. También, estuvieron presentes el diputado por el Pueblo, Eloy Echazú, la diputada provincial Agostina Mora, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Kamu edil Martín Chávez; asimismo, se encontraban en la ceremonia secretarios y secretarias comunales, al igual que familiares de las personas adjudicadas.

Las viviendas se encuentran ubicadas en el acceso sur de la ciudad. “La primera entrega del plan data del año 2019, aunque poco después cayó en el olvido, hasta que el intendente Pablo Grasso tomó la decisión de avanzar y terminar las obras. Con relación a la tipología de las viviendas, tienen una superficie cubierta de 60 metros cuadrados”, remarcó el Municipio.

Las unidades constan de dos dormitorios, baño completo, sala de estar y cocina-comedor, equipada con pileta, mesada de acero inoxidable, bajo mesada, cocina de 4 hornallas, horno y termotanque. Además, cuentan con calefactores, agua corriente y red de gas.

El intendente Pablo Grasso fue entrevistado este jueves por La Opinión Austral. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Concluidas las palabras alusivas del intendente, se procedió a realizar el sorteo de las viviendas para saber cuál unidad habitacional le tocaba a cada familia y una vez concluida la ceremonia, las autoridades se trasladaron hacia el barrio para participar del momento de la entrega de las llaves, donde se vivieron situaciones de mucha emoción.

En ese sentido, Marcela Zavala, trabajador del SEM y una de las beneficiaras, destacó la posibilidad de contar desde ahora con una casa propia y, visiblemente emocionada, señaló: “Es un sueño, mucha felicidad en la familia. Mis hijos van a tener su propio techo. Creo que para una mamá es lo más importante poder tener el techo para los hijos, así que estoy super feliz. Yo estoy en la casa de mi papá, así que imaginate. Una independencia total hasta ahora”.

Pablo Grasso, Agostina Mora, Pedro Mansilla, en la entrega de la llave de su casa a Erick Aguilar, uno de los beneficiados junto a su familia.

Por su parte, Erick Aguilar, otro de los beneficiarios, dijo que “esto es algo maravilloso y que venía esperando hace años. Venía soñando todas las noches con esto. Y bueno, hoy por fin vamos a tener este sueño hecho realidad de la casa propia con mi familia”, dijo el trabajador, quien se desempeña en el turno noche del sector de Recolección y tiene tres hijos.

“Este es un logro por el que han peleado toda la vida”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó la entrega de ocho viviendas a trabajadores municipales y, en ese marco, cuestionó las políticas del Gobierno Nacional y Provincial en materia de obra pública y distribución de recursos.

FOTO: JUAN PALACIOS/LOA

Acompañado por integrantes de su gabinete, Grasso destacó el esfuerzo municipal para continuar con obras a pesar del contexto económico y criticó las decisiones que afectan el financiamiento de la ciudad. “Escuchamos constantemente que no hay plata, pero vemos sueldos millonarios y viajes al exterior. La plata está en algún lado, pero no en las prioridades que realmente importan: arreglar calles, hacer viviendas, mejorar la salud, la educación y la obra pública”, expresó.

Durante su discurso, el intendente apuntó contra el Gobierno Nacional, señalando que su enfoque económico perjudica a los ciudadanos. “Parece que hemos naturalizado situaciones con las que no estamos de acuerdo, como la represión a las protestas o el ajuste en áreas esenciales”, afirmó.

También dirigió críticas a la gestión provincial, denunciando recortes en la coparticipación y en recursos que afectan el desarrollo de Río Gallegos. “Santa Cruz nos sacó 14.500 millones de pesos y no saben en qué. Nos recortaron 250 millones de la coparticipación de manera arbitraria, y la decisión de que YPF se vaya afectó nuestras regalías. Mientras tanto, el consumo baja y eso impacta en nuestra coparticipación nacional”, explicó.

Pese a estas dificultades, Grasso destacó que el municipio sigue adelante con obras e inversiones en infraestructura. “Con los pocos recursos que tenemos, seguimos haciendo gimnasios, mejorando el equipamiento de los trabajadores y avanzando en obras viales y cloacales, aunque muchas de ellas están frenadas por falta de apoyo”, dijo.

Más adelante, el intendente hizo un llamado a la responsabilidad de los dirigentes políticos, exigiendo coherencia entre sus promesas y su gestión. “Nos eligieron para trabajar, no para justificar lo que hizo el otro. Si no cumplen, es una estafa electoral“, enfatizó.

Finalmente, Grasso felicitó a los nuevos propietarios y los instó a cuidar sus viviendas. “Este es un logro por el que han peleado toda la vida. Espero que la disfruten, la amplíen y sigan trabajando para hacer más grande esta ciudad”, concluyó.

“La política en serio, la que cambia la calidad de vida de la gente, se hace con hechos”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Diego Robles, criticó la falta de apoyo del gobierno nacional y provincial en materia habitacional, destacando el rol del municipio en la construcción de soluciones para los vecinos.

En su alocución, Robles subrayó la importancia de la decisión política para sostener el crecimiento de la ciudad pese a un contexto adverso. “Qué diferencia cuando nosotros tenemos un intendente que tiene una decisión política clara, cuando creemos en la presencia fundamental del Estado como ordenador de la vida de una comunidad. Cuando una nación te da la espalda, y una provincia también lo hace, todo se vuelve más difícil. Pero con decisión política, con mucho trabajo y esfuerzo, se demuestra que las cosas se pueden hacer y se pueden seguir haciendo”, expresó.

Diego Robles, jefe de Gabinete municipal.

El funcionario señaló que, a pesar de la falta de financiamiento externo, el municipio continúa avanzando con proyectos habitacionales. “No resignamos el desarrollo de la ciudad. Mientras otros ven un gasto y dicen que no se puede porque no hay plata, nosotros vemos soluciones habitacionales definitivas para las familias de Río Gallegos, que no están en la consideración del gobierno nacional ni provincial”, afirmó.

Además, anunció que el intendente acaba de firmar los pliegos para la terminación de 18 viviendas más en el mismo sector y para la terminación de 87 viviendas en el barrio Chimen Aike, en beneficio de toda la comunidad.

Robles concluyó su intervención resaltando que la gestión municipal seguirá adelante con obras, evitando que queden inconclusas por la falta de financiamiento externo. “No vamos a permitir que las obras de vivienda y de infraestructura que el gobierno nacional y provincial dejaron sin financiamiento queden estancadas y se conviertan en elefantes blancos. La política en serio, la que cambia la calidad de vida de la gente, se hace con hechos, no con palabras, no por Facebook ni por YouTube”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Austral