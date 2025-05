Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dirigente de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, visitó el estudio de LU12 AM680 y se refirió a varios temas de actualidad política. “Nosotros les abrimos las puertas a todos los que siguen esperando un cambio”, fue una de las frases que dejó en su paso por la “Decana de la Patagonia”. También confirmó la designación de nuevos funcionarios en el Distrito Regional de Vialidad Nacional.

“La responsabilidad mía dentro de la provincia es de dirigir y darle este armado a la Libertad Avanza, pero atrás mío hay todo un equipo de gente y muchos dirigentes que se están involucrando ahora en política, y a mí me toca la responsabilidad que me ha dado el presidente de la nación (Javier Milei) de encabezar esto en la provincia”, sostuvo para comenzar.

Al ser consultado sobre la salida de la jefa de Anses local, indicó que está en proceso de designarse su reemplazante, aunque aclaró que en algunos entes la cuestión administrativa “a veces de algunos entes demora un poco más y bueno el caso de Anses”, aunque señaló que “ya está encaminada la nueva la nueva designación para la UDAI de Río Gallegos”.

Vialidad Nacional

En cuanto a Vialidad Nacional, tras la salida de Paulo Croppi, confirmó que el licenciado Giovanni Alabea, acompañado del arquitecto Rodrigo Guerra, son las nuevas autoridades por asumir la semana que viene en el Distrito 23 y “bueno tienen una tarea bastante importante justamente en un momento donde ya hay un plan invernal que ya fue diagramado con anterioridad”.

El referente de La Libertad Avanza fue entrevistado por Carlos Saldivia. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Yo el otro día escuchaba a gente de diferentes gremios opinar porque la idea es gratis“. Estos dicen “que no se ha hecho un trabajo; la gestión anterior que estuvo trabajando con nosotros hizo un excelente trabajo, se le dio forma a este plan invernal para este año, que en gran parte de la responsabilidad pasa a la provincia“. Y en ese aspecto, subrayó: “El gobierno nacional ha hecho un trabajo en todo el país de delegar funciones a las provincias y en esa delegación de funciones, en Santa Cruz hace tiempo ya se trabaja con una transferencia de obligaciones y de fondos a Vialidad Provincial y el trabajo de mantenimiento y gran parte del plan invernal en las rutas nacionales en la provincia de Santa Cruz dependen de Vialidad Provincial, pero el parámetro de trabajo se establece desde Vialidad Nacional”, afirmó.

Entonces, “ahora la responsabilidad del nuevo equipo de trabajo es avanzar sobre ese plan que ya está hecho; el plan que se ha congeniado con Vialidad Provincial tiene un alcance de 2 años, o sea es para este año y el siguiente, y ya está totalmente definido cuáles son los roles que ocupa cada institución, así que ahora le tocará a el licenciado Giovanni y al arquitecto Guerra darle forma y controlar que el trabajo que se le asignó a Vialidad Provincial se desarrolle como corresponde y como está establecido”.

Empleados nacionales

Consultado por los siempre latentes despidos en el sector público nacional, Jairo Guzmán respondió: “La verdad es que el gobierno nacional está haciendo un ajuste. Partamos de algo, cada ente nacional, más allá del trabajo que se haga, porque hay entes que funcionan, que cumplen una función realmente importante para la sociedad y hay entes que no sirven absolutamente para nada”. Y añadió: “También tienen muchísima burocracia, gente, vehículos, tienen toda una estructura armada que la pagamos todos los argentinos. Cualquier santacruceño que va al supermercado y quiere comprar un kilo de carne, el 60 por 100 de ese kilo de carne tiene carga impositiva, o sea que el costo de vida debería ser la mitad, pero como tenemos un Estado tan gigante, no hablo solamente del Estado nacional, sino Estado provincial y municipal, hace que el costo de vida de todas las personas se vea encarecido para mantener estos sueldos y estas estructuras”.

Jairo Guzmán junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y referente de LLA.

Entonces “en esa visión de querer mejorarle la vida a los argentinos este gobierno a nivel nacional, toma la decisión de hacer una reducción de los entes nacionales en la medida que correspondan para hacerlos eficientes, que sigan funcionando como corresponde, pero que no resulten una carga innecesaria para los que aportamos, que somos todos los habitantes del país. Entonces en base a eso se está haciendo reestructuración de todos los entes nacionales, porque acá hay que hay que saber que tanto desmanejo de lo público ha fomentado muchísimas malas costumbres, malos hábitos; yo creo que el INTA es muy importante para el país. Ahora, 6000 empleados y 3000 vehículos, me parece es un desmanejo o hay algo que hay que corregir”.

Entonces “en esa visión de corregir y hacer eficiente un organismo, yo creo que la obligación que tiene el Estado, por el mandato que se le dio desde la sociedad de hacer un cambio real desde la política a este espacio político, va en este camino, hacer ciertas correcciones entre ellas los que estamos hablando, sea Vialidad, sea el INTA, sea Senasa; acá hay que revisar organismo por organismo, ver cuáles son las deficiencias, ajustar eso para hacerlo realmente eficiente, bajar los costos para la población porque eso lo pagamos todos y empezar a funcionar realmente como un Estado serio y no como cajas políticas o como lugares para acomodar gente desde la política”.

Para el referente de La Libertad Avanza, “es necesario hacer una reforma para darle soluciones a problemas del Estado, porque hay gente que trabaja muy bien, que se pone la camiseta para darle un buen servicio de calidad y después tenes otra que ha vivido bajo la protección de un empleo público sin aportar nada de valor y siendo un gasto innecesario para todos los argentinos” y eso “lo terminamos pagando todos” y, como si fuera poco, “tienen coberturas gremiales, licencias psiquiátricas, se le dobla la uña al gato y ya no van a trabajar, y como tienen todo un gran ensamblaje de derechos; les pongo un ejemplo, nosotros tenemos casi una cuarta parte del personal del instituto donde a mí me toca dirigir (el PAMI), son delegados gremiales; es una locura que tengas una cuarta parte de tu personal como delegados gremiales y una gran parte de ellos no trabaja”.

Hay “capas y capas en la administración pública viviendo parasitariamente del esfuerzo de los argentinos. Entonces hay que revisar eso, yo creo que cualquiera de nosotros que trabaja en el sector privado sabe lo que es la responsabilidad y los costos que tiene de no cumplir una responsabilidad en un trabajo. Bueno, eso no sucede en lo público, entonces yo creo que hay que valorar el trabajo de los que realmente trabajan y ponerle un fin a los que viven de otros como cierta clase, cierta casta que vive de la gente acomodada y que sin peligros de perder un trabajo como tiene el gran porcentaje de la sociedad”.

La juventud y LLA

Más adelante, el titular del PAMI de Santa Cruz dijo que “la juventud que entiende la necesidad de un cambio porque no le encuentra futuro a la provincia de Santa Cruz, y en general a la Argentina no le encontraba futuro, fue la que se involucró a participar en política y a militar las ideas de la libertad cuando apareció Javier Milei en la política; y hoy mucha gente joven se involucra en la provincia porque quieren un cambio, porque realmente si vos miras el panorama laboral de la provincia, no le ofrece un futuro a nadie; salvo que sigan estas castas políticas donde se acomodan, se enriquecen al costado y a la sombra de la obra pública, de un contrato con el Estado o de tener algún contacto con la política; la verdad que la gente común y corriente y los que laburan en el comercio, que tienen un emprendimiento, la reman en dulce de leche todos los días”.

Luego hizo otra crítica al gobierno provincial: “Las empresas que tienen interés en radicarse en la provincia, cuando vean el panorama laboral, la legislación, la potencia que tienen los sindicatos que trabajan de manera extorsiva con las empresas y teniendo un gobierno provincial que extorsiona a las empresas y que representa todas esas cosas, bueno, el sector privado sale corriendo. Cuando se presenta a una empresa que tiene 100 por 100 de acciones del Estado (Santa Cruz Puede), como la empresa que creó ahora el Estado para competir en el sector privado, desalienta toda inversión privada y desalienta al trabajo”.

La semana pasada en Las Heras. Guzmán agradeció a los partidarios de la LLA por la apertura del local.

Para Guzmán, “este mensaje lo recibe mucho la juventud, lo entiende, no es fanática política, sino que tiene sentido común, donde ya no mira entre si soy radical, soy peronista…La gente quiere resultados y el que no tiene trabajo quiere tener trabajo, el que no le alcanza la plata quiere que le alcance; entonces lo que nosotros proponemos de la Libertad Avanza es sentido común, básico, no hablamos de ideología fantasiosa, de que los mejores años fueron peronistas o de Irigoyen; tenemos problemas claros hoy en la sociedad en la sociedad de Santa Cruz, tenemos que avanzar para un cambio. ¿Cuál es el espacio que representa ese cambio hoy en la provincia? Si queremos que sigan los mismos de siempre, bueno, mucha gente va a seguir votando los espacios políticos que hasta hoy han gobernado. Ahora, si se quiere un cambio, es necesario votar algo distinto y no solamente votar algo distinto, sino participar en política para este cambio”.

Entre otras cosas, definió a La libertad Avanza como “un espacio que le abre las puertas a todos aquellos que entiendan que estas son las ideas que van a traer desarrollo a la provincia, para que se involucren y principalmente la juventud. Yo hace rato hablaba con la madre de dos chicos que me decían mis hijos se quieren sumar, yo nunca me afilié, tengo ciertos temores porque la política acá se ha manejado mal, pero mis hijos no lo tienen y ellos se quieren sumar. Este es el primer año que van a votar, son liberales, apoyan a Javier Milei, y yo lo que les decía es ‘sumalos, deciles que se involucren’, porque nosotros lo que estamos trabajando es una renovación de caras en la política, que vengan a sacar a toda esta casta de gente que vivió eternamente de la política; que venga a aportar algo distinto y que vengan entendiendo que esto es un periodo de tiempo, venís, das tu aporte desde la política para cambiar una realidad y después te vas sector privado a vivir como cualquier hijo de vecino”.