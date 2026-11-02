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La alianza Estamos Haciendo Bariloche, respaldada por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente local Walter Cortés, se impuso este domingo en las elecciones de convencionales constituyentes de Bariloche. Con el 100% de las mesas escrutadas, el espacio consiguió el 34% de los sufragios y se aseguró ocho de las 15 bancas que integrarán la Convención encargada de reformar la Carta Orgánica Municipal.

El resultado dejó en segundo lugar a Fuerza Bariloche, el espacio identificado con el peronismo, que obtuvo tres representantes, mientras que La Libertad Avanza (LLA) quedó tercera con dos bancas. La elección también permitió el ingreso de Seamos Futuro y del Frente de Izquierda, que consiguieron un convencional cada uno.

El triunfo fue celebrado por Cortés y Weretilneck en el local de campaña del Partido Unión y Libertad (PUL), sobre la calle Onelli, donde ambos dirigentes se encontraron durante la noche junto a referentes de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y funcionarios de la provincia.

“Es un gran resultado que nos obliga a seguir trabajando de esta manera”, afirmó el gobernador al llegar al lugar.

Durante los festejos en la sede del PUL, sobre la calle Onelli, Weretilneck destacó que la alianza había superado a las dos principales fuerzas nacionales que compitieron en Bariloche. “La verdad que los dos partidos nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo, no nos hayan alcanzado en votos, esto también habla claramente que lo local y lo provincial se impone sobre lo nacional”.

Elecciones en Bariloche: cómo quedó el reparto de las 15 bancas

Los resultados definitivos confirmaron una diferencia considerable entre la alianza ganadora y sus competidores. Estamos Haciendo Bariloche consiguió 19.994 votos, equivalentes al 34% de los sufragios, y tendrá mayoría propia en la Convención Constituyente.

La distribución de los representantes quedó conformada de la siguiente manera:

Fuerza política Porcentaje de votos Bancas Estamos Haciendo Bariloche 34% 8 Fuerza Bariloche 16% 3 La Libertad Avanza 12,22% 2 Seamos Futuro 7,17% 1 Frente de Izquierda (PTS-MST) 6,1% 1

La lista ganadora estuvo encabezada por Yanina Sánchez, abogada y actual asesora de la Municipalidad de Bariloche. La dirigente encabezó la propuesta electoral que reunió al Partido Unión y Libertad, espacio del intendente Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, la fuerza provincial que conduce Weretilneck.

En el segundo lugar se ubicó Fuerza Bariloche, con Andrea Galaverna como primera candidata. El espacio peronista obtuvo 9.465 votos y tres representantes para la Convención.

La Libertad Avanza, que llevó como primer candidato a Martín Govetto y compitió junto a sectores del PRO, consiguió 7.170 votos y dos bancas. De esta manera, el espacio libertario quedó relegado al tercer puesto, por detrás de la alianza oficialista y del peronismo.

Por su parte, Seamos Futuro alcanzó el cuarto lugar y logró incorporar un representante, mientras que el Frente de Izquierda de los Trabajadores, integrado por el PTS y el MST y encabezado por Alhue Gavuzzo, también consiguió una banca.

Weretilneck y Cortés celebraron el triunfo y destacaron la alianza

El resultado electoral tuvo una celebración conjunta de los principales impulsores de Estamos Haciendo Bariloche. Cortés y Weretilneck se encontraron cerca de las 20:45 en el local del PUL, donde militantes y dirigentes acompañaron el festejo.

El gobernador felicitó al intendente y destacó el resultado obtenido por la alianza. “Felicitaciones para Walter, es un gran respaldo a lo que viene haciendo”, expresó.

En su discurso, Weretilneck también planteó una lectura política de la elección y apuntó a la diferencia entre las propuestas locales y las fuerzas nacionales que participaron de los comicios. “Que los dos partidos nacionales no nos hayan alcanzado en votos determina que lo local se impone sobre lo nacional”, sostuvo.

El mandatario provincial consideró que el acuerdo entre el PUL y JSRN representa un punto de partida para la construcción política de cara al próximo año, aunque evitó anticipar definiciones electorales. “No hay que adelantar los tiempos, primero hay que seguir gobernando”, señaló.

También vinculó el resultado con la gestión municipal y provincial, al plantear la necesidad de avanzar en una Carta Orgánica que permita una administración más dinámica.

“Este resultado nos obliga a seguir mostrando cómo se gobierna hoy, conversando, dialogando, escuchando, haciendo obra pública. Estoy muy contento”, afirmó.

Y agregó: “Tenemos que impulsar una Carta Orgánica dinámica y ágil”.

Walter Cortés: “Hemos ganado con mucho margen”

El intendente de Bariloche fue uno de los primeros en anunciar la victoria de su espacio, incluso antes de que se completara la carga oficial de los resultados.

Cerca de las 20, cuando comenzaban a conocerse los primeros datos, Cortés se presentó ante la prensa junto a Yanina Sánchez y agradeció el acompañamiento electoral.

“No quiero adelantarme porque no son los números finales, pero sí puedo asegurar que hemos ganado y con mucho margen”, expresó.

El jefe comunal también se refirió al desarrollo de la campaña y consideró que el tono de la disputa electoral pudo haber influido en la participación ciudadana.

“Fue una campaña con una carga agresiva muy grande de parte de las listas y eso hace que la gente se desanime”, sostuvo.

Sin embargo, valoró que la concurrencia a las urnas se ubicara cerca del 50% del padrón.

Durante su discurso, Cortés defendió su gestión y vinculó el resultado con las obras y acciones desarrolladas en la ciudad.

“La gente vota a quienes hacen, algunos no me tenían fe y después se dieron cuenta de que yo soy un trabajador. Los hechos concretos quedan, no se los lleva nadie, creo que la gente ve eso”, manifestó.

Más tarde, durante los festejos junto a Weretilneck, volvió a destacar el acuerdo entre ambos espacios y la importancia de priorizar los intereses de Bariloche.

“Bariloche está primero que lo de afuera”, señaló.

También planteó la necesidad de reducir la burocracia municipal y mejorar la respuesta de la administración local. “Hay que terminar con la flojera y la vagancia, para ser una Municipalidad dinámica que esté en las calles y en los barrios”, expresó.

En esa línea, agregó: “Queremos sacar la burocracia, implementar la obra pública que es fundamental para que Bariloche crezca. Mejorar la ciudad en general”.

Cortés también se refirió al resultado como un respaldo a su gestión y al trabajo conjunto con el gobierno provincial. “El gobernador ha traído muchas obras a Bariloche y eso no lo podemos negar”, afirmó.

Qué se votó en Bariloche y qué cambios tendrá la Carta Orgánica

Los comicios del domingo 1 de noviembre tuvieron como objetivo elegir a los 15 convencionales constituyentes que tendrán a su cargo la reforma de la Carta Orgánica Municipal, la normativa institucional que establece la organización y el funcionamiento del gobierno local.

La votación se realizó mediante el sistema de Boleta Única de Papel y definió quiénes integrarán el cuerpo encargado de debatir y redactar las modificaciones al texto vigente.

Entre los principales temas que estarán sobre la mesa aparecen la organización institucional del municipio, la composición del Concejo Deliberante, la posible incorporación de una viceintendencia y eventuales cambios en el sistema de elección del intendente.

La reforma también abre la discusión sobre el funcionamiento de la administración municipal y la distribución de responsabilidades entre los distintos órganos de gobierno.

Con ocho convencionales, Estamos Haciendo Bariloche tendrá mayoría propia dentro del cuerpo. Esa representación le permitirá al oficialismo local contar con una posición determinante en las discusiones, aunque deberá desarrollar el proceso de reforma en el ámbito de la Convención.

La propuesta de Yanina Sánchez: menos concejales y más obra pública

Durante la campaña, la lista de Estamos Haciendo Bariloche presentó una serie de iniciativas orientadas a modificar el funcionamiento del municipio y establecer nuevas pautas para la administración de los recursos públicos.

Uno de los principales planteos fue destinar el 40% del presupuesto municipal a obra pública, con prioridades como pavimentación, construcción de plazas y mejoras en la iluminación de distintos sectores de la ciudad.

La propuesta también contempla reducir la cantidad de integrantes del Concejo Deliberante, establecer límites vinculados a la planta de empleados municipales y simplificar los trámites administrativos.

El objetivo planteado por el espacio es agilizar la gestión, reducir procedimientos burocráticos y facilitar las condiciones para el desarrollo económico local.

Otro de los puntos de la discusión será la posibilidad de incorporar modificaciones al sistema institucional de Bariloche. En ese marco, la alianza ganadora se manifestó en contra de establecer una segunda vuelta electoral mediante ballotage.

Las iniciativas deberán ser debatidas por los convencionales durante el proceso de reforma y formarán parte de una discusión más amplia sobre el diseño institucional de la ciudad.

Una elección con proyección política hacia 2027

Más allá de la reforma de la Carta Orgánica, el resultado de Bariloche dejó una señal para el escenario político de Río Negro de cara a las elecciones de 2027.

La ciudad cordillerana es el distrito con mayor cantidad de electores de la provincia, por lo que la victoria de la alianza entre Weretilneck y Cortés adquiere relevancia para la construcción electoral del oficialismo provincial.

El acuerdo entre el PUL y JSRN logró imponerse sobre dos espacios con proyección nacional: La Libertad Avanza y el peronismo, que quedó en segundo lugar. La diferencia también fortaleció el posicionamiento de Cortés dentro del mapa político provincial.

Durante los festejos, el intendente dejó entrever sus aspiraciones de continuar al frente del municipio y vinculó el resultado con el respaldo a su administración.

La elección constituyente funcionó así como una primera referencia electoral para las fuerzas políticas de Río Negro, en un escenario en el que comienzan a delinearse posibles alianzas y candidaturas para el próximo año.

Sin embargo, Weretilneck evitó adelantar acuerdos y sostuvo que la prioridad debe estar puesta en la gestión. La victoria de Estamos Haciendo Bariloche le permitió al gobernador y al intendente consolidar una alianza que, tras imponerse con ocho convencionales, tendrá un papel central en la discusión sobre el futuro institucional de la ciudad.