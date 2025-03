Esteban Bayer repudió el ataque al monumento de su padre: “Es un golpe más a los 1500 peones fusilados en las huelgas” El hijo del historiador criticó el accionar de Vialidad Nacional y calificó el hecho como una embestida "a la memoria de la historia de Santa Cruz". En diálogo con LU12 AM680, aseguró que "el que ataca la cultura, de libertario no tiene absolutamente nada" y criticó al gobierno de Javier Milei. Además, adelantó que viajará en los próximos días a Río Gallegos.

Esteban Bayer, hijo del escritor y periodista Osvaldo Bayer, lamentó la demolición del monumento en homenaje a su padre por parte de personal de Vialidad Nacional y lo calificó como un “ataque a la memoria”. En una entrevista con LU12 AM680, expresó su dolor y rechazo ante la demolición de la obra instalada el 24 de marzo de 2023 en la Ruta Nacional N° 3, en la entrada de Río Gallegos.

La reciente demolición del monumento en honor a Osvaldo Bayer en la entrada de Río Gallegos generó una fuerte ola de indignación y rechazo. Esteban Bayer, hijo del reconocido historiador y periodista, expresó su enérgico repudio a la acción llevada a cabo por Vialidad Nacional y la calificó como un "ataque directo a la memoria histórica y cultural". En una entrevista con LU12 AM680, manifestó su dolor e indignación ante la destrucción de la obra instalada el 24 de marzo de 2023 en la Ruta Nacional N° 3, y lo consideró un acto de violencia simbólica que busca borrar la historia de la Patagonia.

“Estoy al tanto desde que aparecieron las primeras imágenes y realmente son imágenes muy repugnantes, muy dolorosas porque es un ataque a la memoria de la historia de Santa Cruz, no de un grupo, sino de la historia de la provincia y de la Patagonia“, declaró Bayer con profunda indignación. Además, resaltó que “es un ataque a la cultura, ¿cómo se puede ser tan dañino de romper una obra artística? ¡Qué mente pequeña hay que tener para hacer algo así!”.

El derribo del monumento no solo fue visto como un acto de vandalismo, sino también como una provocación deliberada. “Es un golpe más a los 1500 peones fusilados en las huelgas de hace 100 años, para los que seguimos esperando justicia que hasta ahora no llegó“, agregó.

A pesar de la agresión, Bayer destacó la respuesta masiva de apoyo que recibió la familia por la memoria de su padre. “A partir de esos momentos se gestó una ola de solidaridad, de apoyo de gente, amigos, compañeros y desconocidos también que reaccionaron con estupor ante este ataque”, señaló.

Según el periodista, el ataque se enmarca dentro de “una línea de violencia que se está ejerciendo por parte de las autoridades nacionales”. Advirtió que “están sembrando violencia porque destruir un monumento es un acto violento y están jugando con fuego. Eso es lo más dramático y lo más peligroso de todo”.

“Es una provocación más”

El hecho adquiere mayor gravedad al producirse justo después de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. “No es casual que haya pasado justamente un día después del 24 de marzo y después de las multitudinarias manifestaciones en las principales plazas del país con una movilización increíble”, indicó Bayer.

Desde su visión, el gobierno está promoviendo una “política de desmantelamiento de todo lo que tenga que ver con derechos humanos”. También cuestionó los argumentos de Vialidad Nacional sobre la demolición: “Me parece tremendamente disparatado que digan que lo tuvieron que tirar abajo porque podía llegar a ser una molestia para los automovilistas”. En ese sentido, consideró que “es una provocación más porque si molesta, se lo reubica, pero no se lo destruye”.

“El que ataca la cultura, de libertario no tiene absolutamente nada”

Bayer también apuntó contra los sectores políticos que justifican estos ataques. “Que se molesten con el lenguaje inclusivo, como dice ese grupo… Yo no los llamo libertarios porque de libertarios no tienen nada, todo lo contrario. El que ataca la cultura, de libertario no tiene absolutamente nada”, enfatizó. En este sentido agregó que “destruir cultura es como destruir una obra artística, un monumento es como quemar libros, es como prohibir películas, es como censurar canciones. Todo eso lo vimos con la última dictadura militar“.

La mirada internacional sobre el gobierno de Milei

Desde su perspectiva de periodista con experiencia en medios internacionales y con residencia en Alemania, Bayer brindó una visión crítica sobre la imagen del gobierno de Javier Milei en el exterior. “Para los gobiernos de afuera y los medios, este gobierno de Milei es un mamarracho. Es inexplicable, no lo entienden“, aseguró.

Luego comparó la situación con otros gobiernos conservadores y enfatizó que “Estados Unidos es una potencia, pero Argentina es un país en decadencia, con una crisis económica tremenda y un proceso de endeudamiento similar al vivido durante la dictadura militar”.

Reconstrucción del monumento y memoria histórica

Ante el anuncio del intendente Pablo Grasso sobre la restauración del monumento, Bayer manifestó su apoyo a la iniciativa. “Me parece una decisión excelente. Por supuesto que saludo ese gesto, esa decisión inmediata del gobierno local”, afirmó.

Además, pidió que los escombros del monumento demolido sean rescatados y exhibidos: “Creo que esa chatarra, esos escombros tienen que ser una advertencia sobre lo que nos puede llegar a pasar si seguimos por este camino en este país“.

Próxima visita a Gallegos

Finalmente, Esteban Bayer anunció que viajará a Río Gallegos en los próximos días. “Tenía una serie de charlas dentro de la Cátedra Osvaldo Bayer por varias ciudades de la Patagonia, pero tal vez tenga que replantear el itinerario y viajar ahora a Gallegos para apoyar y agradecer todos los gestos de solidaridad que estamos recibiendo”, confirmó.