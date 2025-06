Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de su visita a Caleta Olivia para recorrer obras educativas, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, confirmó en diálogo con La Opinión Austral y medios locales que el Gobierno provincial convocará a los gremios docentes a una nueva instancia de paritaria durante el mes de julio, tal como se había acordado a comienzos de año.

“Seguimos avanzando en ese proceso y, en el marco de la paritaria, teníamos pautado un encuentro para el mes de julio que por supuesto se va a cumplir, porque se está cumpliendo con absolutamente todos los acuerdos”, afirmó Rasgido, al ser consultada por los próximos pasos en materia salarial.

La funcionaria explicó que se trata de una revisión establecida previamente. “Este encuentro tiene que ver con una revisión, porque se planteó paritaria para todo el año y la revisión era en julio. Así que avanzaremos con ese encuentro con los sindicatos”.

“Desde el 11 de diciembre de 2023 el Gobierno provincial ha iniciado un proceso de diálogo importante que nos llevó a una recuperación significativa del salario docente en 2024”, destacó.

Calendario escolar sin cambios

Consultada por la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno a raíz de los trabajos en curso en varios establecimientos educativos, Rasgido fue enfática:

“No, las vacaciones de invierno están estipuladas por calendario y nosotros somos respetuosos del calendario. Se va a seguir trabajando de acuerdo al calendario escolar de la provincia de Santa Cruz. Tenemos las dos últimas semanas de julio, del 14 al 28”, sostuvo.

Críticas a los paros y nuevo llamado al gremio

En otro tramo de la entrevista, Rasgido se refirió a las medidas de fuerza convocadas por el gremio ADOSAC, y aseguró que los motivos que se plantean “son variables y no siempre coherentes”.

“Los paros han tenido diferentes fundamentos. La verdad, cada vez que se presenta un paro, las fundamentaciones son distintas. En el último plantearon una preocupación por la no suspensión de clases”, dijo.

En ese sentido, planteó que “si la preocupación de los gremios es la no suspensión de clases, tenemos el mismo objetivo. Todos estamos preocupados en Santa Cruz para que no tengamos suspensión de clases”, manifestó, y agregó: “Por eso se está trabajando mucho, justamente para no afectar el dictado. Si ese es el punto de encuentro, vamos a trabajar con los gremios. Yo vuelvo a convocarlos a trabajar”.