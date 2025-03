Jacqueline Bórquez defendió a los trabajadores viales tras la remoción del monumento a Bayer: “No podemos dejar que nos sigan pisoteando” La delegada del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, Jacqueline Bórquez, exigió que se restituya el monumento a Osvaldo Bayer. Además, denunció presiones laborales, despidos inminentes y la falta de diálogo con las autoridades tras la remoción del monumento a Osvaldo Bayer en Río Gallegos.

La remoción del monumento al historiador Osvaldo Bayer, ubicado en la entrada de Río Gallegos, generó indignación también entre los trabajadores viales de Santa Cruz. Jacqueline Bórquez, delegada del Sindicato de Trabajadores Viales en la provincia, expresó su malestar al respecto y destacando la preocupación del gremio ante la situación laboral y el contexto político actual.

“Nosotros como trabajadores viales estamos realmente muy indignados y enojados por lo que sucedió”, declaró Borquez en LU12 AM680. Según explicó, sus compañeros recibieron órdenes de proceder con la remoción, pero enfatizó que “mis compañeros no tienen nada que ver con la orden que recibieron”, dijo haciendo referencia al miedo que muchos sienten en el actual contexto laboral.

Borquez también alertó sobre la inestabilidad laboral en Vialidad Nacional, afirmando que “a fin de mes se terminan más de 50.000 contratos a nivel nacional en los organismos nacionales, y dentro de esos 50.000 estamos los viales también”. Según la delegada, el administrador general de Vialidad Nacional ya había advertido sobre una reducción del 30% en la planta laboral, lo que podría dejar a entre 1.200 y 1.500 trabajadores sin empleo.

En Santa Cruz sería entre 35 y 40 los empleados afectados. Además, denunció presiones laborales y chantajes por parte del Gobierno: “Si vos no hacés esto, no hacés lo otro, vas a estar en el listado o posiblemente te quedes sin laburo”.

La lucha por la reivindicación de Osvaldo Bayer

Borquez recordó la importancia de la figura de Osvaldo Bayer y su lucha por los derechos de los trabajadores rurales asesinados en las huelgas patagónicas: “Lo que hizo Osvaldo Bayer fue reivindicar la lucha de los 1.500 trabajadores rurales que fusilaron y persiguieron. Muchos de nuestros derechos salieron de ahí”.

Por ello, exigió que el monumento sea restituido: “Necesitamos que se reivindique a Osvaldo Bayer y que siga emplazado en Guer Aike”.

Críticas a la gestión y falta de diálogo con las autoridades

Borquez también criticó la falta de transparencia en la toma de decisiones dentro de Vialidad Nacional. “Cuando uno les consulta si han hecho un listado de a qué compañeros creen que no tienen que estar más en Vialidad, te dicen que no. Pero sabemos cómo funciona la cabeza de los libertarios. Nosotros, como trabajadores públicos, no les importamos”.

Además, alertó sobre la precarización del sector, con falta de insumos y condiciones laborales críticas. “Estamos en una incertidumbre total porque no sabemos cómo vamos a seguir”, aseguró, mencionando también que “hoy no tenemos insumos para hacer el mantenimiento de la ruta y tapar un bache. Mucho menos para hacer una ruta nueva”.

Un llamado a la acción

La sindicalista instó a los trabajadores a movilizarse: “Si seguimos poniendo la cabeza, nos van a seguir pisoteando. Acá hay que poner el cuerpo completo para la lucha”. Y concluyó con un mensaje a la población: “Como empleados viales realmente lamentamos lo sucedido con el monumento a Osvaldo Bayer. Por eso, sacamos un comunicado pidiendo perdón”.