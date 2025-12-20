Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El debut del nuevo Congreso, tan esperado por La Libertad Avanza tras el triunfo electoral, obligó al gobierno de Javier Milei a modificar su agenda de cierre de año. El Presupuesto 2026 podría aprobarse antes de enero, pero deberá resignar el ajuste en discapacidad y universidades en los términos buscados por la Casa Rosada. La reforma laboral quedó para febrero. El sabor amargo tendrá pausa este lunes con un asado en la Quinta de Olivos con el Gabinete y la tropa más leal a la cúpula libertaria.

Después de la victoria en las urnas de los violetas y con una posición más que mejorada en ambas Cámaras, al oficialismo no le alcanzó esta semana para dar señales evidentes y contundentes de fortaleza política indiscutida ante el peronismo, desde donde lograron frenar un capítulo de relevancia en el Presupuesto 2026.

En la Casa Rosada minimizan el revés en la estrategia fallida despegada en el Congreso para impulsar recortes del gasto del Estado Nacional, sin embargo y no menor, desistieron de insistir con la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Preparan, eso sí, una contrapropuesta.

Recalculo del plan de Milei en sesiones extraordinarias

Milei se había ilusionado con aprobar con amplio y diverso respaldo el Presupuesto 2026 y con llegar a fin de año con media sanción del Senado a la reforma laboral. Eso no será posible pero en la Casa Rosada recalcularon rápidamente para salir de una situación de debilidad.

Lograron dictamen en el Senado al proyecto de ley de leyes enviado con media sanción de Diputados sin insistir con el capítulo 11. Para voltearlo fueron determinantes los votos de las terminales de gobernadores que se mostraron como aliados tras las urnas, pero trazaron un límite con discapacidad, universidades y otros como la intención de poner fin a la movilidad por inflación de la AUH que también figuraba en el polémico capítulo.

En segundo lugar, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, dio la cara al cierre de la semana para anunciar que las tratativas sobre la reforma laboral continuarán en el verano para llegar a febrero con los números necesarios que no logró reunir para este diciembre.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) leyeron la decisión como una consecuencia de la marcha a Plaza de Mayo. Bloques adentro en el Congreso marcaron que fue la victoria opositora sobre el capítulo 11 la que hizo tambalear consensos con los cambios la regulación del trabajo que pretendían pasar de manera exprés por el Senado.

Hubo una trifulca importante entre La Libertada Avanza y los socios de la primera hora del PRO. Al jefe de bloque de los amarillos, Cristian Ritondo, se lo vio más que enojado desde su banca cuando quedó expuesta la traición violeta: en la madrugada de la votación del Presupuesto 2026, le birlaron la silla en la AGN –acuerdo mediante con el peronismo kirchnerista, según acusaron por los pasillos; y los pagos adeudados por coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que figuraban en el Presupuesto fueron a parar al capítulo 11 –previo conocimiento de que se caía en la votación, agregan-.

Por eso ni con la primera minoría alcanzó para lograr el objetivo que Milei trazó sin dudas de éxito después de las elecciones. No fueron suficientes las alianzas con el PRO y parte de la UCR, ni las recientemente afianzadas con el peronismo que dio un paso al costado del bloque Unión por la Patria.

Proyecto clave para Javier Milei: Inocencia Fiscal

No lo demuestran tal cual hicieron con el Presupuesto 2026 y con la reforma laboral, pero la expectativa de la Casa Rosada se posará el próximo viernes 26 en la Cámara de Diputados, cuando está convocada la sesión por el Presupuesto 2026, en otro proyecto: “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”.

Una especie de “perdón” para contribuyentes en falta y un incentivo para sacar “los dólares del colchón”. Algunos especialistas tributarios lo reducen a un nuevo blanqueo en busca de dólares que tanta falta le hacen al modelo económico, tras el acuerdo con el FMI y el salvataje mediante el swap de monedas de los Estados Unidos.

Son los dos “socios” externos que tiene Milei y desde donde piden que exhiba un “colchón” institucional como lo es Presupuesto 2026, también a futuro la acumulación de reservas en el Banco Central. Todo apunta a demostrar capacidad de pago de la deuda.

Milei cierra el año con un asado en la Quinta de Olivos

Mientras el gobierno afina tratativas para conseguir las metas reestablecidas para cerrar el 2025, el presidente Milei convocó al Gabinete y a sus más fieles funcionarios y colaboradores a un asado en la Quinta de Olivos.

Será este lunes por la noche, en la previa de la Navidad. El agasajo, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, incluirá unas palabras de mandatario nacional que trazará nuevos objetivos para la segunda mitad de su mandato en la que buscará sentar las bases para pelear la reelección en 2027.

