Con cada viaje al exterior, el presidente de la Nación, Javier Milei, aprovecha por estos días para posicionarse en el tablero internacional. Pasó por Paraguay para la firma del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea y marcó distancia con su rival vecino, el mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Viaja en la madrugada de este domingo a Suiza, para otra presentación en el Foro de Davos, y espera otra foto con el estadounidense, Donald Trump, quien acaba de invitarlo a formar parte de la Junta de La Paz.

Fuentes de la Casa Rosada no disimularon en diálogo con La Opinión Austral la conformidad con la postal que dejó el paso del líder de La Libertad Avanza por Córdoba en el cierre de la semana, cuando la multitud lo saludó y aplaudió en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

La popularidad que el partido violeta empieza a registrar de cara al 2027, especialmente en el interior del país, es la misma que busca profundizar afuera.

El Presidente prepara otro discurso de peso para el escenario que lo catapultó a la primera plana de los medios internacionales cuando aseguró que “Occidente está en peligro por culpa del avance del socialismo” en 2024.

Fue esa presentación la que le valió los primeros elogios de Trump e irá este enero 2026 nuevamente al Foro Económico Mundial en busca de otro acercamiento. El mandatario estadounidense dio, por su parte, otra muestra de que Milei es el socio predilecto en América Latina: lo invitó a formar parte del Board of Peace (Junta de la Paz), una organización de alcance global creada por el republicano, orientada principalmente a la pacificación de la Franja de Gaza.

Milei viajará en el avión presidencial ARG01 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno. La cúpula libertaria “deja” en la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sigue sumando confianza para custodiar su voluntad en Buenos Aires.

En Suiza está confirmada una bilateral con el presidente de ese país, Guy Parmelin. Y se espera que Presidencia comparta pronto la agenda oficial con varios encuentros cara a cara de primer nivel. Como es habitual, Milei se verá con representantes de organismos multilaterales de crédito (FMI – Banco Mundial) y también con principales ejecutivos de bancos mundiales que suelen rondar el Foro.

Milei celebró acuerdo en Paraguay y evitó aplauso para Lula

Para Javier Milei, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, “quizá sea el mayor logro obtenido desde la creación del bloque regional”. Así lo celebró en Asunción al tomar la palabra después del anfitrión y presidente pro témpore, Santiago Peña.

Según destacaron desde la Cancillería argentina, los principales productos de exportación del Mercosur hacia la Unión Europea obtendrán mejoras arancelarias significativas, que se aplicarán de manera inmediata o de forma gradual en un plazo de hasta diez años. El impacto más relevante se observa en el complejo cárnico: la carne vacuna, que hoy tributa entre 20% y 60%, pasará a pagar entre 0% —en el caso de la cuota Hilton— y 7,5% para las nuevas cuotas que suman unas 99 mil toneladas, a distribuir entre los países del bloque.

También habrá alivio fiscal para varios productos del sector pesquero y agroindustrial. Langostinos y calamares, que actualmente afrontan aranceles de entre 8% y 12%, quedarán directamente exentos. La merluza, que hoy paga un 15%, pasará a tributar 0%, al igual que otros productos pesqueros que hoy enfrentan cargas de hasta 17,3%, en el marco de una nueva cuota de 45 mil toneladas. En el caso del biodiésel, el arancel actual del 6,5% se eliminará de manera progresiva hasta llegar a 0% al cabo de diez años. El acuerdo también contempla beneficios para las economías regionales. Los cítricos y frutas —entre ellos limones, naranjas, peras, arándanos, cerezas y kiwi—, que hoy pagan aranceles de hasta 17%, accederán al mercado europeo sin gravámenes, lo que abre una oportunidad clave para ampliar exportaciones con mayor valor agregado. MIRA TAMBIÉN Comerciantes buscan consenso para declarar la emergencia económica Exportaciones metalíferas de Argentina fueron de USD 6.037 millones en el 2025 En paralelo, la Unión Europea otorgará al Mercosur las cuotas más amplias concedidas hasta el momento para productos agrícolas como carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol. Será el propio bloque regional el encargado de distribuir y certificar las exportaciones bajo ese esquema, mientras se definen a futuro los criterios de asignación interna entre los países miembros. El sector vitivinícola también figura entre los grandes beneficiados. La UE eliminará los aranceles al vino y reconocerá 96 indicaciones geográficas argentinas, además de expresiones tradicionales como “reserva” y “gran reserva”, un reclamo histórico de los productores locales. Entre otros, en el rubro pesquero, el acuerdo garantiza el acceso libre de aranceles desde el momento en que entre en vigor. Entre los productos alcanzados se destacan los langostinos, la merluza Hubbsi congelada —tanto entera como en filets— y el calamar, consolidando un escenario más competitivo para las exportaciones del sector. Más allá de los detalles, el presidente Milei anunció que enviará el acuerdo al Congreso a partir de febrero para que sea tratado en sesiones extraordinarias. Es el paso que deben dar todos los países miembros para que la iniciativa se ponga marcha y el que intentará dar o no el parlamento europeo el próximo miércoles. Del otro lado del Atlántico la instancia parece más compleja por la cantidad de miembros que ya se pronunciaron en contra.

Milei: “Este acuerdo invita a los socios del bloque a ir más allá”

El presidente Milei aseguró en Paraguay que “la Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá“. Ejemplificó con el acuerdo marco de comercio e inversiones de la Argentina con los Estados Unidos, al tiempo que indicó que avanza con “negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos y para ampliar nuestra presencia en Asia a través de mercados de alto potencial como Vietnam, India e Indonesia”.

Sobre las tratativas para alcanzar un acuerdo con los europeos extendió su reconocimiento a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y aprovechó para elogiar a Trump por su intervención en Venezuela, país suspendido del bloque desde 2017.

El momento en el que Milei hizo más ruido en Paraguay fue cuando Peña destacó el “liderazgo” del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al señalar que su rol había sido clave para alcanzar el entendimiento con la UE. El líder de La Libertad Avanza evitó sumarse al aplauso. El gesto fue evidente en un contexto marcado por la ausencia de Lula en Asunción, en medio de la tensión política que atraviesa la relación bilateral con el gobierno argentino.

En el Gran Teatro José Asunción Flores, los aplausos fueron generalizados entre los mandatarios y funcionarios que compartían el escenario con Milei. Aplaudieron, entre otros, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el de Uruguay, Yamandú Orsi; el de Panamá, José Mulino Quintero; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y el canciller brasileño, Mauro Vieira.

La escena se dio pocos días después de que Von der Leyen y Costa realizaran una escala en Río de Janeiro, donde se reunieron con Lula da Silva antes de viajar a Paraguay. En los pasillos de la Casa Rosada no ocultaron el malestar por ese encuentro previo con el mandatario brasileño.

“Quiero reconocer al liderazgo europeo que hizo posible este resultado, y en especial a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a quien tengo el gusto de llamar mi amiga, Giorgia Meloni”, insertó Milei en la ceremonia.

Parte del deterioro en la relación entre el gobierno de La Libertad Avanza y Brasil se explica por la decisión de Brasilia de dejar de representar y custodiar la embajada argentina en Venezuela. Frente a ese escenario, Milei mantiene conversaciones con el gobierno italiano para que asuma esa función, en una señal más del reordenamiento diplomático que impulsa la Casa Rosada en total alineamiento con los Estados Unidos.

