Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei arrancó 2026 con un combo de dólar “calmo” y, en espejo, un gobierno sin sobresaltos alarmantes, hay problemas sí –incendios en la Patagonia, despidos, suba de precios en diciembre y de tarifas en enero- pero ninguno llega a castigar con evidencia la imagen del líder de La Libertad Avanza. Antes de la rosca de febrero por la reforma laboral, en la Casa Rosada se muestran “más que satisfechos” por el alineamiento con Donald Trump y cerca de festejar la cifra de inflación anual del 2025 que sería la más baja desde 2017.

El frente externo le aporta buenas noticias a Milei que cerró la semana otra vez ratificado como socio y elogiado por el presidente de los Estados Unidos, en un contexto global en el que la potencia norteamericana apuesta por engrosar su poderío, acciona en Venezuela y sigue con atención a América Latina.

El vínculo personal entre Milei y Trump se consolida en el comienzo de este año como uno de los activos centrales del Gobierno argentino, que encuentra en Washington un sostén político y financiero clave. A ese combo se suma una celebración importante que el oficialismo se guarda para la semana próxima cuando el Indec muestre cuánto creció el índice general de precios el año pasado en todo el país.

Ansias en remojo: Milei concentra la agenda en Olivos

La conjunción entre un dólar relativamente controlado y una gestión sin alarmas políticas evidentes no es menor, aunque tampoco inédita en el verano argentino. Se trata de la calma habitual que suele seguir a un triunfo electoral como el que tuvo Milei en octubre último, un período de tregua que permite ordenar fichas y preparar movimientos estratégicos. En el caso de Milei, el objetivo es claro: utilizar este tiempo para diseñar el camino que lo mantenga competitivo hacia 2027, cuando buscará la reelección.

Enero es, por tradición, el mes del remojo político en la Argentina. Oficialismo y oposición bajan el perfil, el Congreso queda en pausa y la agenda pública se vuelve más “liviana”. La mayoría del gabinete nacional se tomó vacaciones, algunos en el exterior y otros dentro del país, aunque bajo una modalidad ya conocida: el descanso activo. Lejos de los despachos, pero atentos al celular.

Milei eligió un esquema distinto. Se mantuvo la mayor parte de lo que va del primer mes del año en la Quinta de Olivos, desde donde monitorea un panorama internacional que le resulta favorable –excepto por haber hecho enojar a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien cortó la representación que ejercía de la Argentina en Venezuela– y un frente interno que, por ahora, no le exige demasiado.

Eso no implica ausencia de problemas, como reconocen los pocos que circulan por estos días por los pasillos de la Casa Rosada. Los incendios en la Patagonia siguen activos, los despidos en el sector industrial generan tensión -el Indec mostró que en noviembre la caída en esa actividad tocó mínimos de hace un año y medio-, se autorizaron aumentos en las tarifas de servicios públicos de luz, gas y transporte y la inflación volvió a subir en diciembre, más allá del buen dato anual.

Qué dice la Casa Rosada de los incendios en la Patagonia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo sobre los incendios en el sur del país en el cierre de la semana: “A raíz de los incendios forestales en la Patagonia, la Agencia Federal de Emergencias, con la ayuda de Parques Nacionales, Gendarmería y el Ejército, presta colaboración a las provincias con diferentes recursos. Se desplegaron 195 brigadistas y 15 medios aéreos (incluidos aviones hidrantes y helicópteros), además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando”. Además, “el Banco Nación otorgará préstamos para productores damnificados”.

El ministro del Interior, Diego Santilli, volverá a Chubut el próximo miércoles junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En Casa Rosada aseguraron a La Opinión Austral que el gobierno de Milei “está desplegando un megaoperativo en la zona”.

Los frentes problemáticos para Milei aparecen pero políticamente neutralizados, según entienden sus alfiles, por un dato que el Gobierno consideran decisivo: El próximo martes 13, el Indec publicará el informe que completa el ciclo inflacionario de 2025.

Según estimaciones privadas, la cifra rondará el 31% anual y se espera que sea festejada “con todo” por la primera plana de La Libertad Avanza.

De confirmarse ese número, se trataría del nivel más bajo desde 2017, antes de la devaluación descontrolada del gobierno de Mauricio Macri y del regreso al FMI en 2018 para tomar un préstamo por 45 mil millones de dólares. Desde entonces, la inflación fue en ascenso: 24,8% en 2017; 47,6% en 2018; 53,8% en 2019; 36,1% en 2020; 50,9% en 2021; 94,8% en 2022; 211,4% en 2023 y nuevamente por encima del 100% en 2024.

El contraste explica el entusiasmo libertario, aunque el cuadro no está exento de contradicciones. Resulta llamativo que, aún en un año de descenso inflacionario, el gobierno de Milei haya tenido que firmar un nuevo acuerdo con el FMI por otros 20 mil millones de dólares cuando corría marzo y abril y el dólar blue empezaba a separarse del oficial (por entonces en $1.100; hoy en casi $1.500).

La contención del Fondo Monetario no alcanzó para llegar a las elecciones con un mercado cambiario calmo. El auxilio decisivo volvió a llegar desde Estados Unidos, que sostuvo al Gobierno argentino a través del swap de monedas, confirmado esta semana tras un posteo de Trump en el que destacó que la Argentina devolvió el monto utilizado.

Desde el Banco Central se encargaron de aclarar de inmediato que, más allá de esa devolución puntual, que la línea de swap por 20 mil millones de dólares sigue vigente. Un respaldo para sostener el precio del dólar.

De la moraleja con Venezuela de Milei a otra apuesta a Davos

Con todo, Milei celebrará la baja de la inflación, pero sabe que de acá a 2027 enfrenta un desafío mayúsculo, similar al de sus antecesores y al que le recuerdan sus socios del norte: acumular reservas para sostener el esquema cambiario que impulsa junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Idealmente, deberá hacerlo además cumpliendo su promesa –reiterada en las últimas semanas- de que en agosto 206 la inflación mensual arrancará con “cero coma algo”.

Mientras los retos locales están claros, en política exterior el escenario parece alinearse con sus intereses, aunque con matices. Trump avanza como un “pac man” del poder global, intervino en Venezuela y dejó expuesta una lógica cruda: el interés central es el petróleo. Esa franqueza deja en offside incluso a Milei, que esta semana calificó de disparate reducir la jugada estadounidense en el país caribeño a una cuestión energética. “Es una estupidez decir que Estados Unidos se quiere llevar el petróleo de Venezuela”, aseguró el mandatario nacional.

La moraleja es evidente ya que fue Trump el que afirmó que ese es el objetivo central de la intervención, incluso mantuvo en el poder en Caracas a la segunda de Nicolás Maduro, la vice Delcy Rodríguez, la chavista que obtuvo el “ok” de la Casa Blanca.

En Washington entienden que es más viable mantener el orden con un acuerdo con “los zurdos” –en términos de Milei- que con la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz y antichavista, María Corina Machado. Pragmatismo total de Trump, una cualidad que Milei profundiza a ritmo que avanza su gobierno. Pero tal cual le anticipó alguno de sus más estrechos colaboradores, en esta ocasión una vez más, el macrismo moderado, con discursos edulcorados y apelaciones institucionales, es un traje que nunca le calzó del todo al libertario.

Para coronar las “buenas noticias” de la semana, el Consejo Europeo aprobó el Acuerdo comercial Unión Europea–Mercosur, el único tema de interés real para el Gobierno argentino dentro del bloque regional y que se concretó tras 25 años de negociaciones.

En este marco y con el apoyo total de Trump, Milei prepara otro discurso para el Foro de Davos que arranca el 19 de enero, donde volverá a posicionarse como referente de la nueva derecha global, reforzará su advertencia sobre los peligros del “socialismo” y convocará a los países afines a conformar un bloque común. Después de su viaje a Suiza, la relativa “calma” veraniega se terminará: en febrero arrancará con fuerza la rosca por la reforma laboral en el Senado. Por ahora, el Presidente disfruta del silencio opositor. Sabe que no dura para siempre.

Leé más notas de Florencia Golender