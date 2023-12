Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa, que beneficiaron -por un lado- a los trabajadores de mayores ingresos que pagaban Impuesto a las Ganancias -y por el otro- a los de menores ingresos que pagan IVA cuando adquirían los productos de la canasta básica, le generaron un fuerte dolor de cabeza a las provincias porque ambos gravámenes se coparticipan.

En ese contexto, este viernes Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en sus clásicos informes económicos, le puso porcentaje a la caída de la recaudación de los territorios del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mucho más pronunciada de lo que ya se creía que sería semanas atrás. De hecho, los gobernadores y gobernadoras le venían pidiendo al gobierno nacional algún tipo de compensación para recuperar lo perdido en la coparticipación.

Al hablar de los datos difundidos por el IARAF, en noviembre la coparticipación cayó aún más que en octubre con una baja del -13,6% promedio en todo el país. Durante el informe, indicaron que, en el mes de noviembre de 2023, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $1.555.000 millones en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, frente a $677.000 millones enviados durante igual período del año anterior.

En ese aspecto, hay que decir que la variación nominal fue del 125,8% a favor, pero, si a eso se le descuenta el proceso inflacionario durante el mismo período, la caída real de la coparticipación fue del -13,6%1 interanual. En el caso de Santa Cruz, el porcentaje fue prácticamente el mismo que el nacional. En el distrito gobernado por Alicia Kirchner hasta el 10 de diciembre próximo, la retracción de la coparticipación fue del –13,1 por ciento.

“Esta caída es explicada por un menor desempeño en la recaudación real del IVA debido a cambios en relación a la administración tributaria sobre percepciones aduaneras y al mal desempeño de la recaudación del Impuesto a las Ganancias producto de la reciente reforma de la cuarta categoría. El crecimiento del 3,6% en el IVA no habría alcanzado a cubrir la caída de ganancias (-32,7%), por lo que, este mes, hubo una caída en la masa coparticipable real”, detallaron en el informe. También resaltaron que, al considerar la evolución individual en las jurisdicciones, se observa que en todos los casos la variación real fue negativa. Hubo una amplitud de 1,7 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (-14,4%) que fue la jurisdicción de mayor caída y Córdoba (-12,7%), la de menor.

Pero también se informó otro dato para tener en cuenta: en concepto de leyes complementarias y compensaciones, en el mes de noviembre de 2023, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $106.000 millones, frente a $45.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir, se observó una variación nominal del 132,6%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real del -11%. En el caso de Santa Cruz, fue del -3,6 por ciento.

Ahora bien, si se tienen en cuenta las transferencias automáticas a las provincias más CABA por coparticipación, leyes especiales y compensaciones, la caída en términos reales de Santa Cruz fue del -2,7 por ciento, justo un poco por debajo del promedio a nivel nacional, según la misma fuente.

El desafío ahora estará puesto en conseguir algún mecanismo de compensación. Uno de ellos puede ser el proyecto de ley para coparticipar el impuesto al cheque, compromiso firmado por las provincias junto a los ministros Sergio Massa y Eduardo “Wado“ De Pedro esta semana, suscripto por la gobernadora Alicia Kirchner y el gobernador electo Claudio Vidal. Otro dato que no es menor para los distritos es que el presidente electo Javier Milei ya adelantó que no habrá más Aportes del Tesoro Nacional con el que las provincias suelen cubrir sus rojos fiscales. Ante este panorama, no quedará más remedio que agudizar el ingenio.