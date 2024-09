Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la edición de este viernes, La Opinión Austral dio a conocer una resolución de la presidencia de la Caja de Previsión Social donde se estable que aquellos aumentos de sueldos dados al sector activo de la administración pública provincial que sean otorgados mediante un adicional nuevo, no se trasladarán al sector pasivo.

Unas horas más tarde, mediante una conferencia de prensa, el equipo técnico de la Caja de Previsión Social brindó un informe sobre los alcances de la Resolución 307. En ese sentido, confirmaron lo publicado por este medio, pero aseguraron que esto no quiere decir que se acaba la movilidad para los beneficiarios de la ley de previsión de la provincia de Santa Cruz.

“Todos los aumentos que se darán al personal en actividad van a seguir siendo aplicados”, aseguró la gerenta general de la CPS, María Belén Elmiger. También se indicó que la Resolución 307, que aún no ha sido aprobada por el directorio de la CPS, no trata sobre la movilidad de los haberes.

Al respecto, expresó que “establece que los adicionales creados después de la determinación del cargo base no formarán parte del haber jubilatorio. Además, indica que los adicionales no acreditados como aportados en la certificación de servicio no serán percibidos en la pasividad“.

Elmiger subrayó que este instrumento “garantiza que la ley previsional se aplique de manera justa y equitativa, asegurando que los beneficios jubilatorios se otorguen conforme a una interpretación literal y coherente de la norma, sin depender de criterios individuales”, amplió.

“Va contra nuestra ley”

Cabe destacar que la resolución es ad-referéndum del directorio de la CPS y tiene apenas dos artículos. Según pudo saber este medio, la vocal por los pasivos Viviana Carabajal consideraría a la misma como “improcedente“, debido a que consideraría que se avanza sobre los derechos de los jubilados y jubiladas.

“Va contra la movilidad y contra nuestra ley“, había dicho unas horas atrás. También había explicado que en caso de que esta resolución fuera ratificada, cuando haya un aumento en un ítem o en un adicional que el jubilado/a no lo tuvo durante su actividad, no percibiría ese aumento.

La novedad generó una fuerte reacción en las redes sociales. “Es avanzar contra los haberes de los jubilados, porque varios gremios aceptan propuestas de adicionales o aumentos en negro, siempre a propuesta del Gobierno, y esto abre la puerta para que no se traslade a los jubilados de Santa Cruz. Si no fuera perjudicial a los jubilados, esta iniciativa es totalmente innecesaria“, indicó uno de los comentarios en el posteo de la publicación de la conferencia de prensa en la red social Facebook.

“Ningún gremio provincial tiene que aceptar nuevos adicionales remunerativos, sólo aumentos al sueldo básico de cada escalafón“, proponía otro de los usuarios de esa red social. Lo cierto es que el tema generó controversia y es muy probable que continúe en agenda en los próximos días.