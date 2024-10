Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, la comunidad universitaria de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) volvieron a salir a las calles en reclamo por el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno de Javier Milei.

Tras una semana intensa de movilizaciones, asambleas y tomas en distintas facultades del país, luego de la ratificación del veto presidencial a la Ley de Presupuesto Universitario, estudiantes, docentes y no docentes se congregaron en el mástil central de Río Gallegos para continuar con la lucha.

1 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 12 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 13 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 14 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 15 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 16 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 17 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 18 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 19 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 20 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 21 de 21 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el lugar, estuvo presente el móvil de La Opinión Austral, quien dialogó con los referentes estudiantiles presentes en la movilización.

“Nuevamente nos volvemos a congregar en una agrupación importante de estudiantes, docentes y no docentes. Esto se da en el marco de un pedido de audiencia para que el Ejecutivo Provincial pueda sentarse con nosotros a hablar y discutir un poco en qué contexto han justificado el blindaje al veto que atacó la Ley de Financiamiento. No solo es el diputado José Luis Garrido que dio el voto necesario, sino que la provincia ha tomado la decisión de no defender la educación superior”, aseguró el presidente del Centro de Estudiantes de la UNPA-UARG, Martín Saavedra.

Y agregó: “Todas las resoluciones que estamos llevando adelante son discutidas en asambleas interclaustro, de manera colectiva con todos los sectores de la comunidad universitaria. Planteamos darle continuidad a todas las medidas de fuerza“.

Justamente, en la última asamblea interclaustro se vivió una tensa situación por la presencia de un grupo organizado, aparentemente de un sector de La Libertad Avanza, que se hizo presente en el Campus de la UNPA-UARG con intenciones de “desestabilizar”.

Así lo aseguró Nicolás Vera, consejero del claustro estudiantil: “Sabíamos que días antes se estaba llevando a cabo una organización paralela de grupos para llegar a desestabilizar las asambleas. Pero no han podido lograr su objetivo y la comunidad universitaria está más unida que antes. Cuando estamos todos del mismo lado, ningún grupo nos va a poder tirar la lucha”.

Por su parte, Solido Barrientos, integrante de la agrupación La Caldera aseguró que lo más “importante es mostrar que esta lucha está viva”.

“Uno podía pensar que Milei vetaba la Ley y todo se echaba para atrás, pero fue todo lo contrario. Hubieron tomas, asambleas en todas las unidades académicas. Eso demuestra que acá hay expectativas de lucha, de salir a derrotar este veto de Milei y que tanto los estudiantes, docentes y no docentes queremos que la universidad sea un derecho para todos y que pueda acceder la gran capa de jóvenes trabajadores”, sostuvo.

Tras la concentración en el mástil central, ubicado en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, la marcha universitaria se trasladó hasta la Casa de Gobierno de Santa Cruz, donde tenían intenciones de entregar una nota para solicitar una audiencia con las autoridades provinciales.

En el lugar, la titular del gremio docente ADIUNPA, Karina Dodman, habló con La Opinión Austral y brindo detalles sobre el petitorio.

“Esta nota es pidiendo audiencia al Gobierno, en relación a las explicaciones que queremos respecto al voto del diputado Garrido y la implicancia que tiene en nuestra comunidad. Además, queremos saber cuál va a ser la postura del Gobierno y del espacio del gobernador Claudio Vidal respecto a la defensa de las partidas presupuestarias para el 2025, porque es la defensa de la Universidad Pública en nuestra provincia”, expresó la referente del sector docente de la UNPA.

En ese sentido, Dodman contó: “No nos recibieron, no nos dejaron ingresar la nota, se la llevaron e hicieron el ingreso, lo que nos parece que no es un práctica que habilite los espacios de diálogo”.

“Nuestra universidad lleva adelante 34 carreras en nuestro provincia y lo único que pedíamos era una audiencia“, manifestó.

La marcha se da en el marco de un plan de lucha con distintas actividades en todas las universidades del país. Además, la docencia universitaria se encuentra llevando adelante un paro de actividades desde el 21 hasta el 26 de octubre en reclamo de recomposición salarial; restitución y pago del FONID; actualización de la garantía salarial; inmediata convocatoria a paritaria; y aumento presupuestario para las universidades nacionales.

Leé más notas de La Opinión Austral