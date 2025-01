Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En tiempos en los que la onza de oro corre a valores superlativos, la tensión desatada entre el Gobierno de Santa Cruz y la minera Newmont-Cerro Negro, parece haber llegado a un punto límite, en el que la empresa ratificó su intención de congelar su plan de inversiones a pesar de que las autoridades reclamaron su continuidad.

Haciendo un racconto, la semana comenzó con el anuncio de Newmont Cerro Negro, a través de un comunicado, de que no logró la aprobación de financiamiento para el proyecto CNT en 2025. Argumentó que “la decisión se basó en consideraciones relacionadas con nuestro desempeño general, definido por seguridad, productividad, costos y eficiencia“.

Este comunicado se dio días después de que se conociera la clausura preventiva de operaciones, por parte de las autoridades del Gobierno de Santa cruz, ante nuevos incidentes de seguridad ocurrido en el complejo Las Marianas, por el que siete operarios debieron ser evacuados de su interior, ante la alarma de una falla en el sistema de oxigenación. Cabe recordar que la operación de la empresa estuvo paralizada durante más de 40 días, luego del incidente en el que perdieron la vida dos operarios, el pasado 10 de abril de 2024.

Reunión con Gobierno

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, acompañado por el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, se reunió con David Thornton, director Ejecutivo para Latinoamérica y el Caribe de Newmont; Javier Velarde, vicepresidente Ejecutivo; y María Eugenia Sampalione, directora Newmont Argentina.

Solo 24 horas después, el ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez, y el titular de Fomicruz Oscar Vera se reunieron con autoridades de la minera por este tema. Participaron por la operadora: David Thornton, director Ejecutivo para Latinoamérica y el Caribe; Javier Velarde, vicepresidente Ejecutivo Regional; y María Eugenia Sampalione, directora Newmont Argentina.

Allí según indicaron fuentes oficiales del Gobierno, el ministro Álvarez les habría planteado continuar con el plan original de inversiones el que, entre otras cosas, permitiría extender el horizonte de producción hasta 2035.

“Los directivos de Newmont confirmaron formalmente su decisión de reducir las inversiones, a partir de la caída en su rentabilidad, eficiencia y competitividad” señaló Álvarez, marcando que causa preocupación la postura adoptada por la empresa.

“El encuentro con el ministro Álvarez no arrojó los resultados esperados, lo que resulta preocupante en un contexto de niveles decrecientes de inversión en la provincia“, reconoció, este jueves, la operadora en un nuevo comunicado en el que ratifica su decisión de no invertir este año en la extensión de la vida útil del yacimiento.

La operadora confirmó “la decisión de Newmont de desviar la inversión destinada a extender la vida útil de Cerro Negro hacia otras actividades en el yacimiento y otras oportunidades en el portafolio de la compañía”. Y dijo que eso se basó “en consideraciones relacionadas con el desempeño general del yacimiento y la necesidad de mejorar la seguridad, los costos operativos, la productividad y, en general, el clima de inversión en la provincia“. Además, explicaron que “superar estos desafíos durante el 2025 pondría a Cerro Negro en una mejor posición para competir por financiamiento en 2026 y con ello reasignar los recursos hacia la extensión de la vida útil de la mina”.

Por su parte, Álvarez sostuvo en respuesta a esto que “desde el Gobierno Provincial, les manifestamos que estos resultados, son producto de los diversos incidentes registrados – por falta de inversiones en medidas de seguridad – como así también, de la mala performance en el gerenciamiento del proyecto”.

“Los instamos a que sostuvieran el nivel de inversiones y de puestos de trabajo santacruceños“, al tiempo que sostuvo: “como lo viene diciendo el Gobernador Claudio Vidal, la provincia quiere ser la principal socia de la actividad minera, pero siempre respetando la seguridad de los trabajadores, el cuidado del ambiente, y la contratación de empresas de bienes y servicios de Santa Cruz”, marcó el ministro de Energía y Minería.

FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Firmeza

Pero la empresa se mantuvo en su decisión. Aunque insistió en que “la estrategia para desbloquear el potencial de Cerro Negro es priorizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los empleados y contratistas, mejorar la eficiencia operativa, y fomentar relaciones colaborativas y estables con empleados, gremios y autoridades”.

y abogaron por “mantener un diálogo permanente y constructivo con las autoridades para reencaminar el futuro de Cerro Negro y convertir la operación en un activo de clase mundial que brinde oportunidades y beneficios para Santa Cruz, en las próximas décadas”.

Cerro Negro es la principal productora de oro del país. Y genera la mayor proporción de empleo en el sector en Santa Cruz (unos 1.400 directos y otros 4.800 indirectos). Por esa razón la empresa informó que también se reunió con el secretario general de AOMA, Javier Castro, por este tema.

Newmont aseguró que con el dirigente gremial “coincidieron en la necesidad de trabajar conjuntamente para mejorar el desempeño de seguridad y operacional de Cerro Negro y vencer los desafíos que permitan a Cerro Negro atraer las inversiones necesarias para el crecimiento sostenible de la operación”.

La inversión congelada

El 31 de mayo de 2023 en una visita que la entonces secretaria de Minería, María Fernanda Ávila realizó a Cerro Negro, la empresa anunció la inversión de USD 540 millones para garantizar la extensión de la vida útil del yacimiento.

Las autoridades, en su recorrida visitaron la zona de ‘Distrito Este‘, el nuevo proyecto de expansión de minas de oro y plata de Cerro Negro. El mismo estaba previsto, en ese momento, “comenzar a operar en 2025, permitiendo extender la vida útil de la operación hasta el 2034“.

Aquella inversión se haría por etapa. La final, proyectada para este año es la que, esta semana, informó la empresa que no se ejecutará como había previsto inicialmente, sino que desviará esos fondos a las inversiones en seguridad y operatividad, con el objetivo de poder lograr el financiamiento negado este año, en 2026.

