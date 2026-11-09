ESTE MARTES SE REALIZA EL PLENARIO DE COMISIONES A LAS 17:00

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La discusión por el nuevo Código Electoral de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto propio de la diputada Adriana Nieto, del bloque Por Santa Cruz. La iniciativa, de 74 artículos, ingresó a la Cámara de Diputados el 6 de noviembre, cuando los legisladores de distintos espacios políticos ya venían trabajando sobre un borrador unificado de 108 artículos.

Ambos textos coinciden en algunos aspectos centrales, como la eliminación de la Ley de Lemas y Sublemas, la implementación de la Boleta Única de Sufragio, la incorporación de las PASO y la regulación de las condiciones para acceder a las candidaturas.

Sin embargo, presentan diferencias importantes sobre el funcionamiento del sistema electoral. Los principales desacuerdos están vinculados con el diseño de la boleta, la obligatoriedad de las primarias, la integración de las fórmulas para la Gobernación, la simultaneidad de los comicios y las condiciones de representación política.

En tanto, este martes, a las 17:00, está previsto que se reúna un plenario de comisiones para tratar el borrador y los distintos aportes para conformar la Ley o Código Electoral de Santa Cruz.

1. Boleta Única: una por categoría o una sola para todos los cargos

El proyecto de Adriana Nieto propone implementar el sistema de Boleta Única por Categoría. Esto significa que el elector recibirá una papeleta diferente para cada cargo que se elija.

Un denominador común en casi todos los proyectos de ley es la inclusión de la Boleta Única de Papel. También está en el borrador y en el proyecto de Adriana Nieto, aunque con algunas variantes.

Por ejemplo, habrá una boleta para gobernador y vicegobernador, otra para diputados, otra para intendente y otra para concejales. Cada una tendrá los nombres de los candidatos, los símbolos partidarios y un casillero para marcar la opción elegida.

En el caso de las categorías de gobernador, intendentes y diputados por municipio, se incorporarán fotografías de los candidatos. Para diputados por distrito y concejales, la cantidad de postulantes que aparecerá impresa será determinada por la autoridad electoral. Las listas completas deberán exhibirse en afiches oficializados.

El borrador de los diputados propone un mecanismo diferente: una sola Boleta Única de Papel organizada en columnas por agrupación política y filas por categoría electoral.

Este formato permitirá tres posibilidades:

La tercera alternativa habilita el denominado voto cruzado. Un elector podría elegir un candidato a gobernador de un espacio político, diputados de otro e intendente de una tercera agrupación.

La diferencia es que el proyecto de Nieto separa las categorías en distintas papeletas, mientras que el borrador de los diputados concentra todas las opciones en un único instrumento de votación.

2. PASO: la excepción para los partidos con lista única

Una diferencia central es en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparecen en ambas iniciativas, pero con alcances diferentes.

El borrador de 108 artículos establece que todas las agrupaciones políticas deberán participar de las primarias para seleccionar a sus candidatos, incluso cuando presenten una sola lista interna.

Además, fija un piso del 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito y la categoría correspondiente para poder competir en las elecciones generales.

La propuesta de Nieto introduce una excepción: cuando una agrupación presente una lista única, podrá pasar directamente a las elecciones generales sin participar de las PASO.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparecen en ambas iniciativas, pero con alcances diferentes.

En ese caso, el proyecto establece que no podrá realizar campaña ni recibir fondos públicos para espacios de radio y televisión durante el período correspondiente a las primarias.

Por lo tanto, mientras el borrador obliga a todas las fuerzas a pasar por las PASO, la iniciativa de Nieto reserva esa instancia para los espacios que tengan competencia interna.

También hay otra diferencia: el proyecto de 74 artículos no incorpora el piso electoral del 1,5% que establece el borrador para acceder a las generales.

3. La fórmula para gobernador y vicegobernador

Otra de las diferencias está en la conformación de la fórmula provincial. El proyecto de Nieto establece que la elección del candidato a gobernador se realizará de manera directa y por simple pluralidad de sufragios.

Sin embargo, incorpora una particularidad: el candidato a vicegobernador no estará obligado a participar de las PASO y podrá incorporarse a la fórmula después de realizadas las primarias, dentro de los plazos establecidos por la ley.

Incluso, el precandidato a gobernador podrá elegir como compañero de fórmula a quien haya obtenido el segundo lugar en las primarias para esa categoría, siempre que pertenezca a su misma agrupación política, alianza o confederación.

El borrador de los diputados, según lo publicado el 5 de noviembre, contempla la elección de gobernador y vicegobernador por fórmula, de manera directa y por simple pluralidad de sufragios, pero no incorpora esa posibilidad de modificar la integración de la fórmula después de las primarias.

4. Elecciones simultáneas: otra diferencia entre los textos

El borrador de los diputados establece que las elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento deberán realizarse en una misma fecha.

La disposición alcanza tanto a las PASO como a las elecciones generales. De esta manera, se busca impedir que los municipios puedan desdoblar sus comicios respecto de la elección provincial.

El borrador de los diputados establece que las elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento deberán realizarse en una misma fecha. El proyecto de Nieto no habla de esa obligatoriedad.

También contempla la posibilidad de que las elecciones provinciales se realicen de manera concurrente con las nacionales.

El proyecto de Nieto, en cambio, no incorpora una disposición equivalente que establezca la obligatoriedad de unificar las fechas electorales provinciales y municipales.

Esta diferencia tiene consecuencias políticas y administrativas, porque el borrador limita la posibilidad de que cada municipio defina un calendario electoral propio.

5. Paridad de género: dos mecanismos de integración

Los dos documentos incorporan disposiciones vinculadas con la paridad de género, aunque utilizan criterios diferentes para ordenar las listas.

El borrador de los diputados establece la alternancia entre mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último suplente en las listas de cargos colegiados provinciales y municipales.

El proyecto de Nieto también contempla la alternancia, pero incorpora una modalidad particular según quién encabece la lista. Cuando la lista sea encabezada por una mujer, se deberán intercalar mujeres y varones hasta completar todos los lugares.

En cambio, cuando el primer lugar sea ocupado por un hombre, las dos candidaturas siguientes como mínimo, o tres como máximo, deberán ser ocupadas consecutivamente por mujeres. A partir de allí, se continuará con la alternancia.

Falta menos de un año para las elecciones generales en la República Argentina. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Además, la iniciativa de Nieto establece que, ante una vacante en los cargos de diputados provinciales o concejales, la reemplazante o el reemplazante deberá ser una persona del mismo sexo que quien deja el cargo.

De esta manera, aunque ambos proyectos incorporan la paridad, difieren en la distribución de los primeros lugares de las listas y en el mecanismo de reemplazo.

6. Ficha Limpia: coincidencias en las inhabilitaciones

En este punto, las dos iniciativas presentan criterios similares. El proyecto de Nieto establece que no podrán integrar listas quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos con inhabilitación vigente, delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.

También incluye a las personas registradas como alimentantes morosos.

Los candidatos deberán presentar una declaración jurada para acreditar que no se encuentran comprendidos en esas inhabilitaciones.

El borrador de los diputados incorpora restricciones similares y también exige una declaración jurada. Tal como lo adelantó La Opinión Austral, uno de los aspectos que todavía estaba sujeto a discusión era el alcance de la condena firme y el momento en que debe considerarse definitiva para impedir una candidatura.

7. Sistema D’Hondt y distribución de bancas

El borrador de 108 artículos mantiene el sistema de representación proporcional D’Hondt para la elección de diputados provinciales por distrito único y concejales municipales.

La comisión de Asuntos Constitucionales donde semanas atrás se trató el tema de la ley electoral.

Además, establece un piso del 3% del padrón electoral del distrito para que las agrupaciones puedan participar de la distribución de bancas.

El proyecto de Nieto no incorpora en el texto presentado una regulación equivalente sobre el sistema D’Hondt ni establece ese umbral del 3%.

Se trata de una diferencia relevante porque el mecanismo determina cómo se distribuyen los cargos legislativos entre las distintas fuerzas políticas según los resultados electorales.

8. Campañas, financiamiento y debates electorales

El borrador de los diputados desarrolla un capítulo específico sobre las campañas electorales, sus plazos, el financiamiento y las restricciones para la utilización de recursos públicos.

Entre sus principales disposiciones contempla:

Inicio de la campaña para las elecciones generales 50 días antes de los comicios.

Prohibición de publicidad de actos de gobierno que pueda promover el voto durante los 25 días previos a la elección.

Restricciones a la publicidad electoral audiovisual antes de los 35 días previos.

Prohibición de utilizar recursos estatales con fines proselitistas.

Regulación de los aportes privados y límites al financiamiento de las campañas.

Identificación obligatoria de contenidos publicitarios generados mediante inteligencia artificial.

También establece dos debates públicos obligatorios entre los candidatos a gobernador, uno de ellos en el interior provincial.

El proyecto de Nieto no incorpora un desarrollo equivalente sobre estas materias. Su articulado se concentra principalmente en los derechos electorales, los padrones, las agrupaciones políticas, las candidaturas, las PASO y el procedimiento de votación mediante Boleta Única por Categoría.