Este martes, en el Senado de la Nación, el colectivo Periodistas Argentinas denunciaron a Pedro Brieger por 19 casos de acoso sexual. Lo hicieron en un informe que titularon “La cultura del acoso: punto y aparte“, con el testimonio donde describieron diferentes situaciones de acoso por parte del periodista.

Una de ellas fue la periodista de Río Gallegos, Gisela Busaniche, quien desde hace muchos años trabaja en medios nacionales. Busaniche describió lo que le tocó afrontar a través de la red social X.

Gisela Busaniche, periodista.

“Hoy, después de mucho silencio, me toca contar que soy una de las 19 denuncias que hoy presentó Periodistas Argentina. Fui acosada por Pedro Brieger cuando tenía 25 años y era productora de Canal 7. Lo guardé durante años. Sentía asco, miedo, vergüenza. Pero #YaNoMás”, expresó.

“Era noviembre de 2005 cuando la directora de Canal 7, Ana de Skalon, me manda a Mar del Plata a cubrir la Cumbre del ALCA y darle asistencia periodística a Pedro Brieger. Yo ya lo conocía y me había hecho algunos comentarios desubicados” y añadió: “Ya en el viaje empezó el acoso que se traducía en tocarme cada vez que podía. Hablarme tan cerca, hasta que le sintiera el aliento. Yo me alejaba, pero él se acercaba de nuevo, mostrando que él hacía lo que quería. Y describir la ropa que llevaba puesta en tono libidinoso”.

Asimismo, expresó: “Me costó hablarlo. Durante años no dije nada. Con el tiempo, cada vez que surgía su nombre en una conversación, yo aclaraba: él no es como lo ven, él me acosó. Sin embargo, nunca lo conté públicamente. Tuve miedo, asco, preferí olvidarlo, aunque nunca pude”.

Y sentenció: “Era tan insoportable que decidí compartirlo para pedir ayuda: Era medianoche, él seguía hablando por handy, y lo puse en altavoz para que mi productora jefa lo escuchara. Se quedó helada. Le pedí que me dejara irme de la cobertura y volverme a Buenos Aires. Ella, Paloma García, me ayudó”.

La presentación

Según indicaron las periodistas durante la conferencia de prensa, el objetivo del informe “no es el escrache“, aunque consideraron “imprescindible” que Pedro Brieger pida disculpas públicas sino también “la necesidad de terminar con la cultura del acoso, que este caso nos revela en toda su compleja dimensión”.

Además, manifestaron que este caso “encarna en una persona” pero “también desnuda responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias que son imposibles de soportar”, expresaron.

La conferencia estuvo encabezada por las periodistas Nancy Pazos y Agustina Kämpfer, quien también denunció haber sufrido situaciones de acoso por parte de Brieger. “Acá hicimos un pedido muy concreto. La reparación judicial termina siendo una multa. El pedido de disculpas por parte de él es lo que necesitamos y que, también, los lugares donde trabajó lo reconozcan. Muchas hablamos en el momento y no fuimos escuchadas. Ahora hicimos un trabajo periodístico de investigación, para poner los casos a la luz en este informe, que será presentado a cada una de las instituciones y en las radios y los canales donde trabajó. Es muy importante para todas que pida perdón públicamente”, expresó Pazos.

Por su parte, Kämpfer remarcó que debieron frenar la recepción de casos para poder hacer la presentación con “el número de denuncias recibidas”; a partir de ahora, continuarán contactándose con aquellas personas que quieran compartir su denuncia y recolectar todo el material que les sigue llegando, que “es mucho más” que el que quisieran recibir.