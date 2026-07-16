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La reglamentación que creó el régimen de pesca de subsistencia en Santa Cruz comenzó a generar las primeras reacciones entre quienes desarrollan esta actividad. Luego de la publicación de la disposición de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, el vicepresidente del Club de Pescadores de Río Gallegos, Ángel “Peco” Benegas, cuestionó distintos aspectos de la normativa y anunció que la institución pedirá una audiencia con las autoridades provinciales para conocer los fundamentos de la medida.

En una entrevista con LU12 AM680 de Río Gallegos, Benegas sostuvo que el principal cuestionamiento del sector apunta al límite de 10 kilogramos diarios establecido para la pesca de subsistencia, aunque también manifestó que la resolución fue elaborada sin participación de los clubes de pescadores.

La Disposición N° 162 creó un régimen específico para quienes realizan pesca destinada principalmente al autoconsumo familiar. La norma define por primera vez la pesca de subsistencia, establece un límite de captura de hasta 10 kilos por pescador por día, autoriza únicamente determinados artes de pesca, crea una licencia específica con vigencia de seis meses y permite comercializar, de manera excepcional, hasta el 50% del excedente no destinado al consumo familiar.

Hasta ahora, la actividad estaba comprendida dentro del marco general de la Ley Provincial N° 1464, sobre administración de los recursos pesqueros, y de la Ley Provincial N° 2934, que regula la pesca artesanal. Sin embargo, la nueva disposición crea una categoría diferenciada para quienes pescan principalmente para abastecer a su grupo familiar.

“Nunca un club fue llamado”

Uno de los primeros cuestionamientos formulados por Banegas fue la forma en que se elaboró la reglamentación. Según afirmó, ni el Club de Pescadores de Río Gallegos ni otras instituciones vinculadas con la actividad fueron convocadas para participar del proceso previo a la aprobación de la norma. “Nunca un club fue llamado para dialogar sobre eso.”

El dirigente señaló que tomaron conocimiento de la disposición a través de La Opinión Austral y sostuvo que el Gobierno provincial no solicitó la opinión de quienes practican la pesca desde la costa.

“Sobre esto nunca”, respondió cuando fue consultado acerca de si habían existido reuniones previas con funcionarios para analizar una regulación de estas características.

“El mar no es una góndola”

La principal crítica del vicepresidente del Club de Pescadores estuvo dirigida al límite diario de captura previsto por la reglamentación. La disposición establece que cada pescador habilitado podrá capturar hasta 10 kilogramos por jornada.

Para Benegas, ese parámetro no contempla la forma en que se desarrolla la pesca de costa. “El mar no es una góndola”. Esa frase fue remarcada para explicar que el comportamiento del recurso no permite garantizar una determinada cantidad de capturas cada día. “Hoy me va a dar un kilo. Al otro día capaz que no me da nada. Después saco tres pescados grandes y ya llegué a los 10 kilos”.

Según explicó, existen jornadas sin resultados y otras en las que la pesca es mayor, por lo que considera que fijar un límite diario no refleja esa dinámica. “Hoy voy a ir por sacar 15 a 20 kilos, pero mañana voy y no saco ni uno. Voy pasado y no saco ninguno”.

También indicó que el peso del pescado no equivale íntegramente a carne apta para consumo “¿Cuánto te queda de carne de pescado de esos 10 kilos?”

“Yo saco más, frizo o guardo para mi familia”

Durante la entrevista, Banegas explicó que cuando una jornada resulta favorable muchas familias conservan el pescado para consumirlo durante los días siguientes. “Yo saco más, frizo o guardo para mi familia”. En ese sentido sostuvo que el límite diario impediría aprovechar esos momentos en los que la pesca es abundante.

“Hoy la gente va por necesidad”

Otro de los ejes del planteo del dirigente estuvo relacionado con la situación económica de quienes realizan esta actividad. Benegas afirmó que, según su experiencia, cada vez más personas pescan para alimentar a sus familias. “Tengo mi hijo sin trabajo, tengo mi hija… y así mucha familia”. En ese sentido remarcó: “Hoy la gente va por necesidad”.

En ese contexto sostuvo que la pesca constituye una alternativa para complementar la alimentación del hogar.

La venta del excedente

La nueva reglamentación permite comercializar hasta el 50% del volumen capturado, siempre que corresponda al excedente no destinado al consumo familiar.

Sobre ese punto, Banegas indicó que algunos pescadores venden parte del pescado cuando obtienen una captura superior a la necesaria para su consumo. “Si me fue bien y pesqué de más, vendo para comprar tomate, aceite, arroz o fideos”. Durante la entrevista también manifestó: “La gente se está cagando de hambre.”

Su interpretación sobre el origen de la medida

Benegas también expresó cuál es, a su entender, el motivo por el que se impulsó la reglamentación. “Esto es comercial”. Luego agregó: “Acá están reclamando las pescaderías”.

Como ejemplo mencionó campañas oficiales vinculadas con la comercialización de merluza y señaló que, en su opinión, la medida respondería a intereses del sector comercial. Esa interpretación corresponde exclusivamente a las declaraciones formuladas por el dirigente durante la entrevista y no forma parte de los fundamentos expresados por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura en la Disposición N° 162.

“No hablemos del pescador que va con una cañita”

Otro de los planteos estuvo relacionado con el control de la actividad pesquera.

Banegas sostuvo que las tareas de fiscalización deberían concentrarse en otros segmentos de la actividad.

“No hablemos del pescador que va con una cañita.”

Según expresó, quienes realizan pesca recreativa o de subsistencia desde la costa no son quienes generan el mayor impacto sobre el recurso.

Críticas a la pesca industrial

En ese mismo sentido apuntó hacia la pesca industrial y la actividad de grandes embarcaciones.

“Los que saquean el mar son la cantidad de barcos.”

Durante la entrevista hizo referencia a la presencia de buques pesqueros y mencionó la actividad de embarcaciones extranjeras como parte de su planteo sobre la conservación del recurso.

Pedirán una reunión con el Gobierno

El vicepresidente del Club de Pescadores confirmó que la institución solicitará una audiencia con las autoridades provinciales.

Según explicó, el objetivo será conocer en detalle los fundamentos de la reglamentación y plantear las observaciones del sector.

“Vamos a mandar una nota para sentarnos a dialogar, que nos expliquen el porqué del tema y cuáles son los fundamentos.”

Indicó además que, hasta tanto no puedan analizar en profundidad el texto de la disposición junto con funcionarios provinciales, continuarán reuniendo las inquietudes planteadas por los pescadores.

Qué establece la nueva reglamentación

La Disposición N° 162 define a la pesca de subsistencia como una actividad destinada principalmente al autoconsumo y abastecimiento del grupo familiar.

Entre sus principales disposiciones establece:

un límite máximo de 10 kilogramos diarios por pescador habilitado;

por pescador habilitado; autorización para utilizar únicamente redes de enmalle pasivas o activas con características técnicas determinadas;

creación de una licencia específica con vigencia de seis meses , renovable;

, renovable; obligación de presentar declaraciones juradas periódicas sobre las capturas realizadas;

posibilidad de comercializar hasta el 50% del excedente , únicamente de forma directa al consumidor final o establecimientos habilitados;

, únicamente de forma directa al consumidor final o establecimientos habilitados; prohibiciones respecto del uso de determinados artes de pesca, la pesca en zonas de veda y otras conductas previstas en la normativa.

La disposición también establece que los pescadores inscriptos en el Registro Provincial de Pesca Artesanal regulado por la Ley Provincial N° 2934 no podrán ser considerados pescadores de subsistencia, diferenciando ambos regímenes.

Mientras la pesca artesanal constituye una actividad productiva destinada a la comercialización de los recursos pesqueros y cuenta con un régimen propio, la nueva reglamentación crea una categoría específica para quienes realizan capturas destinadas principalmente al consumo de su grupo familiar, incorporando requisitos, límites y mecanismos de control que hasta ahora no estaban previstos de manera específica en la normativa provincial.