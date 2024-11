Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de la Producción, Gustavo Martínez, habló sobre la situación crítica que se vivió en el puerto de Puerto Deseado, donde un buque mercante se retiró sin completar su carga y descarga, dejando un total de 120 contenedores con productos destinados a la exportación en tierra.

Martínez contextualizó el conflicto, señalando que “no hay acciones aisladas” y que en la lectura que hacen todos los acontecimientos están conectados. “Estamos enfrentando un puerto con problemas históricos, donde las empresas afirman que no pueden operar adecuadamente, en un contexto de zafras y temporadas desafiantes,” explicó el funcionario.

Ministro Gustavo Martínez.

Recordó que se trabajó fuertemente en el concepto de “Puerto Seguro“, una iniciativa que busca proporcionar un marco de seguridad jurídica para las operaciones portuarias. “Se establecieron mesas de diálogo entre los trabajadores y el sector empresarial para abordar y resolver pequeñas conflictividades, evitando así parálisis operativas, a lo largo del año”.

Gracias a ese trabajo conjunto, marcó que el puerto de Deseado logró mejorar sus estadísticas en comparación con el año anterior. “Hubo un incremento en la cantidad de toneladas descargadas este año en comparación con años pasados, aunque hemos observado una disminución significativa en las capturas de langostino”.

Sobre lo ocurrido entre domingo y lunes, el funcionario remarcó que esta decisión de los estibadores “da por tierra todo lo que habíamos avanzado a lo largo del año” y deslizó, en declaraciones al programa Café y Noticias, por Radio Al Sur, que las acciones de los trabajadores serán investigadas, con denuncias en el fuero federal en curso.

El ministro estimó que el actual conflicto puede tener repercusiones negativas para la imagen del puerto, pero también sostuvo que la resolución de estos problemas es crucial para garantizar la continuidad laboral y la operatividad portuaria. “No se puede permitir que existan situaciones que perjudiquen a empresas, trabajadores y servicios. Este tipo de eventos solo beneficia a puertos competidores,” agregó Martínez.

Y señaló que el compromiso desde su cartera es “seguir garantizando estas mesas (de trabajo) para poder buscar el objetivo de fondo, que es mejorar y dar certeza a Puerto Deseado” y en ese contexto reconoció que “nos preocupa mucho la nueva zafra. Este conflicto (con el buque mercante y la estiba) sí repercutió, porque me llamaron casi todas las empresas, hablamos con las Cámaras, y están planteando que si no hay seguridad, no pueden llevar el calamar a Puerto Deseado“.

LOZN

Finalmente se preguntó sobre el incidente “¿A quién beneficia que exista conflicto en Puerto Deseado? La verdad que no le beneficia ni a las empresas que están, ni a los servicios, ni a los trabajadores” por lo que, adelantó “estamos rascando todas las pinturas que se ven y queremos definir qué hay detrás. Porque no puede ser que cuando Deseado está ordenándose, inclusive incrementando la actividad, surja este hecho. Con actores, que ya están jubilados y que están permanentemente motivando, hablando y planteando situaciones. Los mismos actores que llevaron a Puerto Deseado a la situación de crisis actual. Queremos que se aclare y que se avance”

“En los próximos días vamos a ir a Puerto Deseado o vamos a generar una nueva mesa en donde vamos a plantear acciones que tienen que ver con seguir poniendo el puerto de Deseado en condiciones de normalidad” concluyó.

