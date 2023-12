La secretaria de Gobierno del municipio, Sara Delgado, dialogó con La Opinión Austral tras la jura. “El hecho de que hubiese elegido una mujer feminista para la cartera política no es un tema menor. Lo cierto es que la gravedad de la circunstancia del escenario en el que estamos nos va a obligar en principio a tomar medidas bastante rápido”, indicó.

En otro tramo, señaló que “hay que tratar de morigerar el impacto de lo que se viene, cuando el gobierno nacional te dice que no vas a tener coparticipación vos tenés que paralizar las obras y también dar una discusión que tiene que ver con lo social y con lo cultural”.

“Lo que estamos esperando es que en la provincia, junto al municipio, puedan gestionar por la provincia de Santa Cruz. Yo no tengo dudas que eso va a pasar”, apuntó luego.

En otro tramo, señaló respecto al nuevo desafío que afrontará como secretaria de Gobierno: “Es una municipalidad muy grande y me encontré con que hay bastante orden. No es un problema que le vayamos a cargar a la gente. Se resuelve puerta hacia adentro. La cartera de gobierno es una cartera política, que pone la cara, que responde. Y no hay temas incómodos, por lo menos para mí”, cerró la funcionaria.