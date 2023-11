Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, en el gimnasio del colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján”, en Río Gallegos, se realizará el acto de Proclamación de Autoridades Electas, por parte del Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Santa Cruz. De esta forma, desde el gobernador Claudio Vidal, su vice Fabián Leguizamón, los diputados provinciales, por Pueblo, representante al Consejo de la Magistratura, intendentes y concejales, recibirán el diploma que los acredita como tal.

Este es el primer paso, fundamental e ineludible para la asunción de cada uno de los electos en el cargo al que accedieron por el voto popular. Para el caso de Caleta Olivia, Pablo Carrizo recibirá su diploma como intendente electo y lo propio sucederá con los cinco concejales que integrarán el futuro Concejo Deliberante local: Facundo Belarde, Juan Carlos Curallán y Ariel Farías por el frente Por Santa Cruz (PorSC). A ellos se le suman Carlos Aparicio e Iris Casa por el frente Unión por la Patria (UxP).

En paralelo, el diputado por Pueblo de la localidad, Victor Chamorro (PorSC), también recibirá su diploma como tal, junto a los 13 restantes legisladores que representarán a sus Municipios y los diez que ejercerán la representación distrital en la Legislatura provincial

Además de Pablo Carrizo, también recibirán su diploma como intendente: Pablo Grasso (UxP-Río Gallegos), Juan Raúl Martínez (PorSC-Puerto Deseado) Pablo Anabalón (PorSC-Pico Truncado); Antonio Carambia (PorSC-Las Heras); Matías Treppo (PorSC-Los Antiguos); Daniel Gardonio (PorSC-Puerto San Julián), Carina Bosso (PorSC-Gobernador Gregores); Juan Manuel Bórquez (PorSC-Puerto Santa Cruz); Néstor Tico (UxP-El Chaltén); Javier Belloni (UxP-El Calafate); Darío Menna (UxP-Río Turbio); Aldo Aravena (UxP-28 de Noviembre).

Juras programadas

Tal como anticipó La Opinión Zona Norte, este sábado 9 de diciembre será la jura del vicegobernador Fabián Leguizamón y los 24 legisladores que integran la Cámara de Diputados. Al día siguiente será el turno de Claudio Vidal y su gabinete de ministros.

Previo a estas dos ceremonias y también en forma posterior, varios son los intendentes que programaron los actos de jura de tal forma que el gobernador electo pueda estar presente.

Así en el caso de Las Heras, con la presencia de Claudio Vidal, Antonio Carambia jurará como jefe comunal el 8 de diciembre, al igual que los cinco concejales entrantes: Mauricio Gómez, Romina Trotta, Alberto Monteros, Constanza Pacheco Vera y Paola Paz. Todos pertenecientes al frente Por Santa Cruz. De acuerdo a lo que pudo saber La Opinión Zona Norte, se prevé un homenaje al intendente saliente, José María Carambia, quién asumirá el 10 de diciembre como senador por Santa Cruz.

Al día siguiente a la jura de Claudio Vidal se programaron las asunciones en Pico Truncado y Caleta Olivia. En la ciudad del Bridasaurio, Pablo Anabalón jurará como Intendente, mientras que Marcos Flores, Juan Ramón Silva, Nadir Vera, Jonatahan Sandoval y Carlos Morón lo harán como concejales.

Hasta el momento se habría programado para las 19 horas del lunes 11 de diciembre, en un lugar a confirmar, el acto de asunción de las nuevas autoridades de Caleta Olivia. Durante el mismo, Pablo Carrizo pondrá en funciones, también, a su equipo de trabajo del cuál, han trascendido pocos nombres. Si ha confirmado a Luis Melo como secretario Coordinador del Gabinete.

Cabe señalar que Vidal tiene particular interés de estar presente, acompañando la asunción de sus intendentes del frente partidario que lo llevó a la Gobernación. Se desconoce si logrará estar en todos los actos de jura, pero sí en particular espera acompañar a Pablo Carrizo y sus concejales en la ciudad del Gorosito, por lo que no se descarta que, de ser necesario, el acto de jura en Caleta se pueda postergar para el día 12.