Con miras a las Elecciones Legislativas de este domingo, la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) fue sede de la jornada “Democracia, Política y Universidad Pública”, un encuentro con los candidatos y las candidatas a tres de las cinco bancas de Santa Cruz que serán renovadas en la Cámara de Diputados de Nación.

La actividad, que se desarrolló durante dos horas en la Sala de conferencias “Prof. Iris Bergero” en el Campus Universitario, estuvo organizada por un equipo de Profesores-Investigadores y Nodocentes de la UNPA-UARG con el objetivo principal que los candidatos y las candidatas expongan sus ideas frente a la comunidad universitaria y a la ciudadanía.

De un total de ocho espacios, asistieron seis. Participó Jorge Jesús Mariano, primer titular por el Movimiento al Socialismo, Juan José Ortega, tercer titular por Por Santa Cruz; Gabriela Ance, primera titular por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad; Pedro Muñoz, primer titular por la Coalición Cívica-ARI; Mateo Brunetti, segundo suplente por Fuerza Santacruceña, y Leonardo Roquel, primer titular por el PRO-Propuesta Republicana.

Si bien estaba confirmada la participación de La Libertad Avanza, espacio encabezado por Jairo Guzmán como primer titular, no hubo representación, motivo por el cual su silla quedó vacía. En tanto que Proyecto Alternativo, encabezada por Jorge Cruz, había anticipado su ausencia.

La jornada, que estuvo moderada por los docentes Claudia Mansilla y Alfredo Fernández, abrió con una ronda en la que cada candidato y candidata realizó su presentación.

Universidad, un espacio clave

En el inicio de las presentaciones temáticas, cada asistente tuvo dos minutos para referirse, primero, a la educación superior y después al desarrollo provincial.

En cuanto a la universidad, Roquel afirmó que es una “herramienta de bondad en un país muy desigual” y aseguró que “cuando estemos en el Congreso, vamos a defender una universidad pública y de calidad”.

La presentación de candidatos y candidatas se desarrolló en un marco de cordialidad y respeto. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por su parte, Ance apuntó que la educación universitaria “no es un lujo, es una necesidad” y que las casas de altos estudios en territorio “garantizan el derecho a la educación sin tener que migrar”. En este mismo sentido, se expresó Brunetti, quien resaltó “la necesidad de tener una universidad en el territorio”.

Muñoz reivindicó “el rol de cercanía de la universidad” y recordó que cada vez que ha sido atacada “la sociedad ha salido a defenderla”. Asimismo, valoró el rol que ocupa en la generación de debates.

Aprovechó la oportunidad para reafirmar su defensa de la universidad al tiempo que marcó que “sería incoherente a los 58 años cambiar de postura por un cargo”.

Por su parte, Mariano añadió la importancia de la calidad de la educación tanto en Nivel Primario como Secundario.

Por último, Ortega sostuvo que la universidad pública “es un derecho humano, universal y colectivo”.

Santa Cruz productiva

Con respecto al eje de producción provincial, el candidato del Movimiento al Socialismo apuntó a la posición extractivista de la Provincia y la Nación y planteó que las ganancias se van a afuera.

Muñoz sostuvo que es necesario dejar de lado cuestiones partidarias para trabajar en la educación y en este sentido, marcó que “si Santa Cruz va a desarrollar industrias verdes, dediquémonos a trabajar en educación para fortalecerlo”.

En este marco, expuso que para cambiar la matriz, hay que transformar desde la educación.

Los candidatos a diputado nacional abordaron dos temas principales: universidad y desarrollo provincial.

Por su parte, Ance mencionó que Santa Cruz es “una provincia muy rica, sin embargo tenemos un pueblo empobrecido” al tiempo que reforzó que desde hace 80 años se extrae petróleo sin que eso redunde en el bienestar de los santacruceños. Para cerrar, planteó que desde su espacio se apunta al “aumento de regalías y a la regionalización los recursos para ponerlos a favor del pueblo trabajador”.

Por su parte, Ortega se refirió a las normativas del Estado y a la ampliación del presupuesto.

Roquel indicó que son claves las votaciones de leyes y presupuesto y por último, Brunetti sintetizó en que “no hay desarrollo sin educación”.

En una tercera etapa, la jornada permitió que cada candidato y candidata pueda referirse a un tema libre.

Pedro Muñoz marcó la importancia de los mecanismos de contralor y recordó que el “Estado debe ser garante de nuestro derechos”.

Un importante marco de público asistió a la jornada “Democracia, Política y Universidad”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Jesús Mariano sostuvo la necesidad de un salario mínimo de bolsillo de 2 millones y Gabriela Ance se refirió al ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional y observó las similitudes con el Gobierno provincial. Además, sostuvo que es necesario un gobierno de trabajadores.

Juan José Ortega habló de la situación que atraviesa el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y pidió que el tema sea abordado por especialistas en la universidad.

Por último, Mateo Brunetti insistió en la importancia del financiamiento universitario y también trazó un paralelismo con la situación de los institutos provinciales.

Cerrando, los moderadores leyeron las preguntas realizadas por el público, algunas puntuales y otras generales.

Al candidato de Por Santa Cruz se le preguntó sobre la situación del diputado provincial Fernando Españón, sobre quien pesan varias causas, y del Tribunal Superior de Justicia.

Juan José Ortega del espacio Por Santa Cruz respondió la pregunta del público sobre Fernando Españón y la situación en el Tribunal Superior de Justicia. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Al respecto, Ortega recordó que desde Encuentro Ciudadano se presentó en dos oportunidades la solicitud para que se trate el desafuero mientras que sobre la situación del TSJ indicó que no estuvo de acuerdo con el sistema de designación, pero marcó que éste es constitucional y legal.

Al candidato de Fuerza Santacruceña, se le preguntó sobre los principales ejes de la propuesta del espacio respecto a lo que cual apuntó a trabajar en el descreimiento que socialmente se tiene de la política.

El público presente preguntó por las posturas de las fuerzas políticas sobre la reforma laboral, femicidios y producción.

También se preguntó por la reforma laboral, sobre lo cual Mariano, Ance, Brunetti y Muñoz se manifestaron en contra; sobre la extracción de recursos sin que se le de un valor agregado, respecto a lo que Ance apuntó a que esto se debe a la política nacional en el marco de un régimen capitalista; y sobre los femicidios, donde la candidata del FIT-Unidad defendió la figura de femicidio y recordó las polémicas declaraciones de la ministra Patricia Bullrich en las que responsabilizó al feminismo por la ola de femicidios.

Por último, también hubo una pregunta sobre la participación política desde el voto y en cuánto a la situación en la que sólo una de ocho listas está encabezada por una mujer.

Roquel analizó que el voto nulo o en blanco hoy ha tomado otra forma, la del ausentismo y valoró la votación. En tanto que Muñoz, observó que en todos los ámbitos la participación es menor y que el voto es “el gesto más significativo del sistema democrático” mientras que Ortega, recordó que hay quienes dejaron la vida para que exista el derecho a votar.

Por último, Mariano sostuvo que la banca estará a disposición de los trabajadores.

Finalizando la jornada, que se concretó respetando tanto los tiempos estipulados como los tratos, cada candidato/a tuvo la oportunidad de sumar unas palabras de cierre.

Es de destacar que la UNPA-UARG llevó adelante actividades similares anteriormente. En las elecciones de 2019, realizaron entrevistas públicas a candidatos a la gobernación, en 2011 hubo un debate entre los candidatos a la intendencia de Río Gallegos y en 2013 y 2009, fueron invitados los candidatos a diputados nacionales, siempre con la premisa de propiciar instancias de diálogo que permitan el intercambio de ideas, reflexiones y perspectivas entre los políticos y la ciudadanía.

VOTAR PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA

Consultado sobre las expectativas de participación para este domingo, el candidato Pedro Muñoz (Coalición Cívica-ARI) manifestó a La Opinión Austral: “Es una gran tarea la de incentivar a los vecinos a que ejerzan ese derecho, es vital, más que los candidatos porque es donde se fortalece nuestro sistema democrático. Cuanta más participación, más se fortalece, más valor se le da a aquél que es designado“.

En este sentido, observó: “Todos los candidatos anduvieron en esta linea de la invitación, el voto del vecino es prioritario. Es cierto que, lamentablemente, ha menguado mucho la participación, creo que es tarea de todos volver a recuperarla, es fundamental para el desarrollo de cualquier organización”.

Finalizando, manifestó: “Ojalá se reviertan estos niveles de votación que tuvimos anteriormente con las intermedias que siempre ha ido a la baja comparativamente con las ejecutivas, uno abriga la esperanza de haber incentivado esto, ojalá así sea”.

Pedro Muñoz, Gabriela Ance y Juan José Ortega dialogaron con La Opinión Austral. Fotos: José Silva/La Opinión Austral

Por su parte, Juan José Ortega (Por Santa Cruz), sostuvo: “Soy optimista en que va aumentar la participación, no será masiva, pero también entiendo que esta posibilidad de votar con Boleta Única, vivir esa primera experiencia, va a incentivar un poco al voto”.

“Costó mucho tener el voto nuevamente en una democracia tan golpeada en momentos oscuros de la Argentina entonces me parece que lo importante es ir a votar en honor a esa gente que dio tanto, algunos la vida, para que vuelva la democracia. Hay que participar”, cerró.

En tanto que Gabriela Ance (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) opinó que “con el desenvolvimiento de la campaña han aumentado las posibilidades de que la gente se vuelque a votar. Lo que viene aconteciendo con el gobierno nacional protagonizando cada vez más escándalos además de planes económicos de ajuste como el imperialismo yankee de Donald Trump están llamando la atención de la población de que en algún punto tienen que poder colocar su voto para mandar un mensaje a los gobiernos“.