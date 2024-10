Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aunque la noticia se venía barajando hace varias semanas, finalmente este martes se confirmó la salida del bloque de Unión por la Patria del diputado por el Pueblo de El Calafate, Carlos Alegría, lo que supone un duro golpe para la oposición que, apenas arrancada la gestión ya había perdido otros dos legisladores que se pasaron al bloque oficialista de Por Santa Cruz.

Fue el propio legislador allegado al intendente Javier Belloni quien lo confirmó en una entrevista con LU12 AM680, donde afirmó: “Hoy por hoy, el bloque no funciona como tal; me parece que hay que charlarlo en el seno del Partido Justicialista, estamos muy desarmados como PJ, como Unión por la Patria, no estamos dando las respuestas que hoy necesita la gente”, argumentó.

Carlos Alegría junto a Javier Belloni, cuando era concejal.

Más adelante, insistió: “Nosotros llegamos por el partido, pero hoy no estamos dando respuestas, hay que hacer un sinceramiento, hablar con todos los compañeros; acá se está manejando simplemente por sectores, hay que ser más amplios y abarcar a otros compañeros. No están comprendidos todos los compañeros del peronismo; hay que tomar decisiones y cualquier armado que se haga, hay que hablarlo previamente y esas charlas no se han dado, hoy está cada uno por su lado, considero que no estamos funcionando como bloque“.

Alegría afirmó: “Me parece que hay cuestiones que hay que hablarlas porque el contexto lo requiere y sacar adelante un montón de cuestiones que hoy están pasando a nivel nacional, provincial, esas cosas no se están dando y más allá que somos minoría por los dos diputados que se fueron, nunca pudimos constituirnos como una oposición que plantee las situaciones como corresponde, pero tampoco porque no tenemos un líder que nos diga para dónde tenemos que ir, como fue en su momento en la época de Lupín (Néstor Kirchner)”.

Eloy Echazú y Daniel Peralta, actual presidente del bloque con el expresidente. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Luego de aclarar que no irá al bloque oficialista, sostuvo: “Hoy nos bastardeamos entre propios compañeros, no está bueno salir a embarrar la cancha” y dijo: “Falta esa charla sincera para ver hacia dónde queremos ir. Si el día de mañana queremos volver a ser gobierno, tenemos que sincerarnos y poner en claro qué fue lo que hicimos mal como gobierno para haberlo perdido; llevamos 10 meses y todavía no lo hemos hecho; tenemos que juntarnos todos los peronistas y de ahí en adelante establecer qué es lo que queremos para la provincia” y subrayó que responde directamente a Javier Belloni. “Yo le responde a él, es mi líder político“.