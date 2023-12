Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de una acalorada sesión, Martín Chávez (Construyamos Juntos), consiguió los votos para ser el presidente del Concejo Deliberante, imponiéndose al bloque de “Por Santa Cruz“. El ahora exdiputado habló con La Opinión Austral y dijo que “hay que trabajar haciendo nuestro aporte para poder brindar soluciones. Se viene en momentos muy difíciles para Argentina. Ya vivimos momentos muy difíciles, hemos transitado la pandemia, tenemos una crisis económica muy grave, que golpea socialmente muy fuerte”.

En el mismo sentido agregó que: “Creo que yo me parece que debemos hacer un aporte quienes nos encontramos en la vida pública, no sólo en la dirigencia política, sino la dirigencia en su conjunto, la dirigencia sindical, fundamentalmente la dirigencia empresaria, la dirigencia que forma precios. No me olvido del video de las grandes cadenas de supermercadistas de la Patagonia, cuando decía que ellos lucraban con la inflación. Creo que eso es un flagelo, más allá de una afrenta a la economía, y si hablamos de libertad de mercado también tiene que haber igualdad”, indicó en declaraciones a este diario.

Respecto de los desafíos que se vienen dijo: “Creo que me sirve la experiencia que hemos tenido en la Legislatura Provincial, poder trabajar para hacer nuestro aporte desde el Concejo Deliberante local, creo que así como a nivel nacional, pese a la minoría que tiene hoy La Libertad Avanza, se le han dado las herramientas legislativas, lo mismo ha sucedido a nivel provincial, en donde pese a ser una minoría el gobierno ejecutivo, dentro del legislativo, se le han dado también las herramientas. Esperemos que la democracia de Río Gallegos esté a la altura de las circunstancias, tengamos madurez política en estos 40 años, y al Ejecutivo Municipal también se le brinden las herramientas” en relación a lo que se viene en su gestión.

Para concluir, Chávez dijo que “la ley pareja no es rigurosa, creo que todos los argentinos y argentinas, galleguenses, nos levantamos cada mañana a laborar y quien percibe un salario debe prestar su servicio, eso está fuera de discusión”.