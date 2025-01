Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YPF firmó un memorándum de entendimiento (MOU) con tres empresas clave de la India: Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL). El acuerdo tiene como objetivo exportar hasta 10 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) al año.

El memorándum también incluye un capítulo de cooperación en la exploración y producción de hidrocarburos, así como en la extracción de litio y otros minerales críticos, lo que subraya el interés de ambas naciones en diversificar su cooperación energética.

La ceremonia de firma tuvo lugar en Nueva Delhi, con la participación del ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Hardeep Sinh Puri; el secretario de Petróleo y Gas, Pankaj Jain; y los ejecutivos Ranjan Goswami (OIL), Satyabarata Bairagi (GAIL), Swati Sathe (OVL) y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

“Este acuerdo es un paso fundamental para posicionar a la Argentina como exportador de energía. Estamos convencidos de que podemos generar ingresos por 30.000 millones de dólares en los próximos 10 años”, afirmó Marín. Además, destacó el rol del embajador argentino en la India para facilitar este logro.

Según destacaron, el l acuerdo refuerza el proyecto Argentina LNG, destinado a licuar gas de Vaca Muerta para su exportación global. Este ambicioso plan incluye la construcción de gasoductos y una terminal de procesamiento en Río Negro, ubicada en las costas del Atlántico.