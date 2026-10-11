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Rosita Díaz: “Viene para reafirmar nuestra fe”

Rosita Díaz, animadora pastoral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Rosita Díaz es animadora pastoral de la Parroquia Santuario María del Rosario de San Nicolás de Río Gallegos y referente de Pastoral Migratoria de la Diócesis de Río Gallegos.

Sobre cómo recepcionó la noticia de la visita, compartió: “Lo recibí con mucha alegría porque era algo que se esperaba, fue una gran alegría”.

En 1987, un grupo de jóvenes del Colegio Salesiano de Río Gallegos viajó a Buenos Aires para la visita de Juan Pablo II, entre ellos estaba Díaz. “Recuerdo verlo pasar. Nosotros estábamos cerca de plaza Italia. Saludaba con una sonrisa que trasmitia mucha paz. Fue una hermosa experiencia de fe comunitaria y personal”, rememoró.

Para la visita de León XIV, mencionó: “Hay grupos que van a viajar, principalmente de zona norte. Nosotros como comunidad vamos a comenzar con actividades para también sentirnos unidos a esta gran visita pastoral de nuestra principal figura que es el papa. Serán actividades sobre todo para encontrarnos, rezar, para que su venida no solamente sea una visita, sino que también nos traiga la alegría de la fe y que el hecho de que el papa nos visite, también sea un modo de reafirmar nuestra fe“.

En lo personal, Díaz tendrá la oportunidad de estar en Buenos Aires. “Voy a tener la bendición de poder viajar, pero estas actividades que estamos organizando se van a generar van a ser para aquéllas personas que no puedan viajar, sabemos que es complejo desde lo económico poder costearse un pasaje. Como comunidad, queremos hacer estos gestos de la cercanía, sentir también al papa como nuestro hermano que viene a visitarnos para reafirmar nuestra fe“, concluyó.

Susana Ruiz: “Será un impacto para los jóvenes”

Susana Ruiz, referente de Cáritas de la Parroquia San José Obrero.

“La noticia de la venida de León XIV me llena de alegría y esperanza como católica”, manifestó Susana Ruiz, referente de Cáritas de la Parroquia San José Obrero de Río Gallegos.

Sobre sus expectativas para la visita del papa, expresó: “Espero que, a pesar de estar llenos de problemas y angustias, esta visita nos movilice como pueblo. Necesitamos siempre de Dios, sentirnos cuidados y preparar el corazón para la paz y esperanzados”.

“Seguro será un encuentro de impacto para los jóvenes y saber que entre todos podemos con la oración y el amor al prójimo en cada día”, sostuvo.

Por último, sobre si participará de alguna de los eventos durante la visita del papa, señaló: “No pienso viajar, estaré mirando y rezando por los mas débiles desde Caritas San José Obrero”.

Hermanas Marilú y Laura: “Argentina necesita construir comunión desde la paz y el diálogo”

Las hermanas Marilú Fernández y Laura Pinazo.

Las hermanas misioneras diocesanas Marilú Fernández y Laura Pinazo están presentes en la Diócesis de Río Gallegos desde 2013. Actualmente acompañan la Iglesia Parroquial San Benito y las capillas Virgen del Valle y Ceferino Namuncurá de la capital santacruceña. “La visita del papa Francisco es un acontecimiento muy importante y necesario para la Iglesia en Argentina. Necesitamos prepararnos para recibirlo y sobre todo ir creando un clima comunitario y social”, expresaron y señalaro que “la Argentina necesita recomponer vínculos sociales, ayudarnos como ciudadanos a construir comunión desde la paz y el diálogo”. MIRA TAMBIÉN Un cortocircuito provocó un principio de incendio en una vivienda de Puerto Deseado Bomberos rescataron a un niño de 4 años que quedó encerrado en un baño en Puerto Deseado “El papa León en la Carta Encíclica Magnífica Humanitas, nos ha invitado como Iglesia Universal a ‘unir fuerzas para edificar el bien, para que la humanidad no pierda su propia belleza y el mundo pueda reconocer una vez más, que en el corazón de cada ser humano es el lugar donde Dios puede habitar’. Este es su deseo, lo ha manifestado y esta Iglesia Argentina y en especial las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, el fin del mundo, debemos trabajar para poder llevar adelante este horizonte inspirador de nuestro actuar”, expusieron. Las religiosas reflexionaron: “Estamos en tiempos donde el ‘ser humano’ debe ser el centro de las decisiones, políticas, económicas y sociales, necesitamos un ‘hogar común sólido, hospitalario’, donde encontremos paz y justicia. La visita del papa nos vuelve a poner frente a estas necesidades que los católicos precisamos animar en cada sector en el que nos encontramos”. “Por eso nos animamos unos a otros y nos decimos: ‘Argentina, canta y camina’, somos diferentes y a la vez una nación, somos de distintas raíces, pero nos unimos para recibir a nuestro papa, al representante de Cristo en nuestra tierra”, sostuvieron. “La llegada del papa, peregrino de paz, nos alegra el corazón y esperamos que seamos muchos los que podamos participar y hacernos presentes a nuestra Iglesia diocesana de Río Gallegos, que incluye a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en las misas o actos centrales”, señalaron. Sobre la posibilidad de poder asistir a alguno de los eventos que tendrán lugar durante la visita de León XIV, confirmaron que la hermana Laura viajará a Córdoba y la hermana Marilú a Buenos Aires junto a un grupo de jóvenes y adultos de la Iglesia Parroquial San Benito.

Nélida Arreguez: “Es una alegría muy grande que venga”

Nelida Arreguez, responsable de la gruta de Lourdes.

Desde Puerto Deseado, Nélida Arreguez, responsable de la gruta de Lourdes, manifestó sobre la visita del sumo pontífice: “Con gran alegría recibimos la confirmación de que el santo padre León XIV, nuestro papa, va a visitar nuestras tierras, especialmente nuestro país, nuestra Argentina, y estamos muy felices“.

Recordó: “Ya nos había anticipado nuestro obispo de que había posibilidades que venga, pero cuando la confirmación conocimos toda la información de que va a estar en Argentina, del 11 al 17 de noviembre, y que va a visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján”.

Sobre la posibilidad de participar en los eventos que se desarrollarán durante la visita de León XIV, comentó: “En nuestra comunidad, no se habló específicamente de qué hermanos o qué gente va a poder asistir a las celebraciones que va a realizar el santo padre, pero seguro que más adelante tendremos conocimiento de quiénes van a ser los que van a poder asistir y poder vivir esta experiencia hermosa de poder compartir una celebración con el santo padre”.

“Estamos muy contentos, todo lo que es la comunidad de Puerto Deseado, y en general de toda la región, de esta alegría tan grande de que venga a visitarnos a nuestra patria en este tiempo que estamos atravesando como argentinos, a veces son momentos difíciles, para tener esa fortaleza, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza de que no estamos solos, que el Señor nos acompaña en cada momento de nuestra vida y en cada situación. Es una gran bendición que estamos viviendo como argentinos y más como santacruceños”, completó.

Padre Ariel: “Viene a confirmar nuestra fe en Jesús” El sacerdote Ariel Silguero, párroco de la Parroquia San Juan Bosco y de la Catedral “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos, expresó: “Estamos muy contentos por la visita”. Sobre cómo lo viven en la comunidad, afirmó: “Muy contentos, ya estamos preparándonos para ese momento. Ya se van armando los pequeños viajes de las personas en la zona norte, la zona centro y también la zona sur de Tierra del Fuego. La gente quiere participar, quiere sumarse“. “Es un hombre de Dios, él viene a comunicarnos que nuestra humanidad es magnífica y que Dios nos ha regalado este don precioso de ser seres humanos, creo que también viene a compartir eso y a confirmar nuestra fe en Jesús, que es lo más importante como comunidad católica”, cerró. “Cachito” Arroyo: “Será algo inolvidable para el pueblo” “Cachito” y su hijo Pablito, miembro de los Aspirantes de AC. Roberto Fabián “Cachito” Arroyo vive en Río Grande y es el responsable de Acción Católica en la Diócesis de Río Gallegos. “La visita del papa León XIV nos llena de alegría, es una visita que estábamos esperando, ESPERANDO COMO IGLESIA, esperando como Acción Católica, siempre que teniamos reuniones estábamos esperando la fecha: ¿cuándo viene el papa? Antes por Francisco y ahora por León el pueblo argentino está más feliz, veo en nuestras comunidades ese entusiasmo de esperanza, de querer estar y hacer lío como nos pedía Francisco. Yo creo que esta venida de su Santidad viene a renovar nuestras fuerzas, a cambiar de aire, que es muy necesario para los tiempos de hoy…“, afirmó. En lo personal, reconoció: “Me genera muchos sentimientos, mucha felicidad, mucha alegría, enormes ganas estar y de hacer cosas para la organización y motivar a mi comunidad para poder estar presentes, la presencia del papa es algo histórico y tenemos que tener en cuenta que el papa León es el sucesor de Pedro, no de Francisco, que es algo mucho más grande. Cada papa es único, me gusta estos de los viajes apostólicos que San Juan Pablo II lo hacía mucho en su papado, por eso le llegaron a decir el papa peregrino o el papa viajero”. “Cachito” Arroyo compartió también las oportunidades en las que pudo conocer a otros sucesores de Pedro. “A Juan Pablo II tuve la gracia de verlo en 1987 cuando vino a la Argentina, lo vi en Salta para mi cumpleaños, el 8 de abril de 1987, fue algo impresionante que todavia recuerdo, nunca había visto tanta gente, por donde mires había personas en los árboles, en los palos que sostenía los cables, en las terrazas, donde te imagines. También tuve la oportunidad de viajar a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013 y estar presente en el encuentro del papa Francisco con los jóvenes argentinos, hasta tuve la gracia de que Francisco se acercara en donde estaba ubicado en la Catedral de San Sebastián y me saludara. Lo que me genera León es algo parecido ya que soy un hombre de fe que sirve a Dios y a la Iglesia. Esta peregrinación apostólica será algo inolvidable para el pueblo argentino“. Por último, sobre la posibilidad de participar en alguno de los eventos del sumo pontifice, confirmó que viajará: “Estamos organizando un encuentro patagónico con los jóvenes y una misa con los hermanos del sur que vayan a la visita del papa León XIV”. MIRA TAMBIÉN Un remis protagonizó un violento choque con otro rodado sobre la Ruta Nacional N° 281 en Puerto Deseado Puerto Deseado reforzó los controles en la movida nocturna con un sorpresivo operativo de seguridad

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