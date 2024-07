A 29 años de la Nevada del Siglo, Ricardo Lesa, quien trabajó durante 30 años como camarógrafo en Canal 9 de Santa Cruz y se jubiló en 2017, dialogó con LU12 AM680.

“En aquella época no teníamos celulares, las únicas imágenes que se podían registrar, por lo menos para dar a conocer a la población, eran las que lográbamos nosotros. Me tocó trabajar con (Fernando “La Morza”) Orozco en el helicóptero para realizar todos los rescates que se realizaban en las estancias y recuerdo que uno de los primeros vuelos que hicimos fue para rescatar a una señora que estaba embarazada y por dar a luz. Fue tremendo porque no podíamos bajar del helicóptero, se enterraba en la nieve. Hasta que Orozco, que era un genio, un maestro, logró estabilizar el helicóptero para poder sacar a la señora y llevarla a Río Turbio”, rememoró el profesional que realizó la cobertura aérea de la mayor parte del sur de la provincia.

Fernando “La Morza” Orozco.

“Otra historia que también fue magnífica, unos pobres gauchos de Vialidad estaban con un camión volcador sobre la Ruta 40 y se habían quedado. La nieve les llegaba hasta el parabrisas. Para sobrevivir y calentarse tuvieron que quemar una rueda de auxilio y con eso se calefaccionaron una noche para que no se tape el camión totalmente en nieve”.

Imágenes tomadas por Ricardo Lesa en un sobrevuelo sobre Río Turbio, Rospentek y estancias de la zona.

Además, sobre una conocida imagen de un colectivo varado, contó que “cruzábamos por arriba y lo único que se veía desde el aire era el techo del colectivo donde se leía ‘El Pingüino'”, y añadió que los ocupantes habían sido evacuados horas antes por otro colectivo que logró llegar al lugar y volver a Río Turbio. “El colectivo quedó y con el voladero, se fue envolviendo y tapando de nieve“.

“Hubo un despliegue de todo lo que había a mano, la Policía, la Fuerza Aérea, Ejército, Defensa Civil”, señaló y ponderó el rol de los medios “porque en aquella época no había la facilidad de hoy de tener un celular y registrar imágenes. Lo único era la radio, tanto ustedes como LU14 y nosotros como canal”.

“Me acuerdo que fui al canal y no volví por cuatro días a mi casa porque salíamos todos los días”, señaló. Por la tarde, ya de regreso, “nos poníamos a trabajar para, a las 21:00, tener el material listo para el noticiero”.

Ricardo Lesa.

“Trabajaba de camarógrafo, pero cuando medianamente registraba las imágenes, dejaba la cámara en el asiento del helicóptero y me ponía al hombro una bolsa de harina y se la llevaba a los gauchos, era una cuestión de solidaridad porque era una situación muy complicada. No tomábamos dimensión porque estábamos en el centro, pero la gente de campo no podía ni abrir la puerta del puesto”, manifestó.

“Soy un agradecido de mi trabajo, me ha tocado hacer coberturas periodísticas de relevancia, pero una de las tantas es la Nevada del ’95, si no es la más importante”, concluyó.